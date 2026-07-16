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കർക്കടക മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു, ഭസ്‌മാഭിഷിക്തനായ അയ്യനെ കാണാന്‍ കാത്തുനിന്നത് ആയിരങ്ങള്‍

കർക്കടക മാസം ഒന്നാം തീയതിയായ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക. കർക്കടകം ഒന്ന് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയില്‍ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും.

PTA SABARIMALA KARKATAKA MASA PUJAS PANDALAM KOTTARAM PADIPOOJA
Sabarimala (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 8:11 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: കർക്കടക മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇ.ഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു.

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ആയിരങ്ങളാണ് ഭസ്‌മാഭിഷിക്തനായ അയ്യനെ വണങ്ങാൻ കാത്ത് നിന്നത്. കർക്കടക മാസം ഒന്നാം തീയതിയായ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക. കർക്കടകം ഒന്ന് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയില്‍ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. കർക്കടക മാസ പൂജകള്‍ പൂർത്തിയാക്കി ജൂലായ് 21ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും. കർക്കടക മാസ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്ചല്‍ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org)വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകള്‍ ഉറപ്പാക്കണം.

PTA SABARIMALA Karkataka masa pujas pandalam kottaram padipooja
ശബരിമല (ETV Bharat)
ശബരിമല തന്ത്രി വിവാദം; രാജരാജവര്‍മ്മയെ തള്ളി പന്തളം കൊട്ടാരംശബരിമല തന്ത്രി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പന്തളം കൊട്ടാരം കുടുംബാഗം രാജരാജവർമ്മ നടത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരണവുമായി പന്തളം കൊട്ടാരം. രാജരാജവർമ്മ നടത്തുന്ന പ്രസ്‌താവനകള്‍ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടല്ലെന്നും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവ്വാഹക സംഘം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
PTA SABARIMALA Karkataka masa pujas pandalam kottaram padipooja
പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പ് (ETV Bharat)

പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ മുന്നൂറോളം വരുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് രാജരാജവർമ്മ.കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടുകള്‍ അറിയിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വലിയതമ്പുരാനും കൊട്ടാരം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സംഘടനയായ പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവ്വാഹക സംഘവും മാത്രമാണ്. അതിനാല്‍, രാജരാജവർമ്മയുടെ പ്രസ്‌താവനകളെ കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ തീരുമാനമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും കൊട്ടാരം നിർവ്വാഹക സംഘം പ്രസിഡന്‍റ് പ്രദീപ് കുമാർ വർമ്മയും സെക്രട്ടറി സുരേഷ് വർമ്മയും വാർത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

PTA SABARIMALA
KARKATAKA MASA PUJAS
PANDALAM KOTTARAM
PADIPOOJA
SABARIMALA WAS OPENED

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