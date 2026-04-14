വിഷുക്കണി ദർശനത്തിന് ശബരിമല നട തുറന്നു; വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി മാത്രം പ്രവേശനം
സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പനെ കണി കാണാൻ വൻ തിരക്ക്. പമ്പയിൽ കെഎസ്ആർടിസി താത്കാലിക ഡിപ്പോ
Published : April 14, 2026 at 10:23 AM IST
പത്തനംതിട്ട: വിഷു ദിനത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനായി ശബരിമല നട പുലർച്ചെ നാലിന് തുറക്കും. ഭക്തർക്ക് കണി കാണുന്നതിനായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏഴുമണിക്ക് ശേഷം അഭിഷേകവും ഉഷപൂജയും നടക്കും. രാവിലെ എട്ടുമുതൽ 11 വരെ നെയ്യഭിഷേകം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ പൂജകൾക്ക് ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മേൽശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും കീഴ്ശാന്തിയും പരികർമികളും ചേർന്ന് കണിയൊരുക്കും. മാളികപ്പുറത്തും പമ്പ ഗണപതി കോവിലിലും വിഷുക്കണി ഒരുക്കും.
സഹസ്ര കലശാഭിഷേകം
ഏപ്രിൽ 17ന് സഹസ്ര കലശ പൂജയും 18ന് സഹസ്ര കലശാഭിഷേകവും നടക്കും. വിഷു, മേടമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി 18ന് രാത്രി 10ന് നട അടയ്ക്കും. വിഷുവിനും മേടമാസ പൂജകൾക്കും അനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉറപ്പാക്കണം. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നിർബന്ധമാണ്. മേടവിഷു ദർശനത്തിനുള്ള വലിയ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും നിലയ്ക്കലിലും ഒരുക്കുന്നത്. തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം, വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
കെഎസ്ആര്ടിസി സർവീസ്
തീർഥാടകർക്ക് യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ കെഎസ്ആര്ടിസി പമ്പയിൽ താത്കാലിക ഡിപ്പോ തുടങ്ങി. കൂടാതെ പമ്പ, നിലയ്ക്കല് ചെയിന് സര്വീസിനായി 76 ബസുകളും എത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കുമളി, പത്തനംതിട്ട, ചെങ്ങന്നൂര് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് പ്രത്യേക സര്വീസുകളും ആരംഭിച്ചു. മണ്ഡല, മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കൂടുതല് അയ്യപ്പ ഭക്തർ ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് വിഷുവിനാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് യാത്രാക്ലേശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കിയത്.
ഉന്നതാധികാര സമിതി
റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി വി ജി അരുണിനെ ശബരിമല ഉന്നതാധികാര സമിതി ചെയർമാനായി നിയോഗിച്ചു. ഉന്നതാധികാര സമിതി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് സിരിജഗൻ അന്തരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയമനം. ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ് നിയമനം നടത്തിയത്.
2009ലാണ് കോടതി ഹൈപവർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്. കമ്മിറ്റിയുടെ തടസമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് പുതിയ ചെയർമാനെ അടിയന്തരമായി നിയമിച്ചത്. ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, പ്രദേശത്തെ ദുർബല പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയാറാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സമിതിയുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ്റെ നിയമനം സഹായകമാകും.
