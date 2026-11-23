ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ തട്ടിപ്പ്; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്, ഏജൻസികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കും
പമ്പ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്
Published : November 23, 2026 at 12:59 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനത്തിന് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തീർഥാടകർ എത്താതിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. പമ്പ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ തേടി.
മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെയും ദർശനത്തിന് എത്താതിരുന്നവരുടെയും പൂർണ വിവരങ്ങളാണ് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആധാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരേ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിലധികം തവണ ബുക്കിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഗ്രൂപ്പുകളായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടമായി സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നീട് അവ റദ്ദാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ച ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അഡ്രസുകൾ പൊലീസ് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഇതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ എന്നിവയും ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
വെർച്വൽ ക്യൂ പോർട്ടൽ ബുക്കിങ്ങിനായി തുറക്കുന്ന സമയം തന്നെ സ്ലോട്ടുകൾ തീർന്നുപോകുന്നതിന് പിന്നിൽ വലിയ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബോട്ടുകളോ വിപിഎൻ സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പമ്പ പൊലീസും സൈബർ ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും സംയുക്തമായി പരിശോധിക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഐടി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കൂട്ട ബുക്കിങ് നടത്തിയ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമെതിരെ സൈബർ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് പമ്പ പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം. തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ ബുക്കിങ്ങിനുള്ള ആധികാരിക രേഖ ആധാർ മാത്രമാക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വരുമാനത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
ഈ മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച് ആറ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇന്നലെ മാത്രം വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നടത്തിയിട്ടും വരാതിരുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണം 23,000 ആണ്. ഇതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കോടികളുടെ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആറ് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അരവണ വിൽപനയിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ മറ്റ് വഴിപാടുകളിലും വലിയ ഇടിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ബുക്കിങ്ങുകൾ വഴി നഷ്ടമാകുന്നത്.
പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുന്നു
നിലവിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഇതിൽ വലിയ പഴുതുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തില്ല. ഇതിന് പകരം എല്ലാ പഴുതുകളും അടച്ചുള്ള പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരീക്ഷണം ഡിസംബറിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അടുത്ത മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തേക്ക് പൂർണമായി സജ്ജമാക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നീക്കം. പ്രതിദിനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനത്തിലാണ് ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
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