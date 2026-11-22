ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ കർശന നിയന്ത്രണം; ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദര്ശനാനുമതിയില്ല
ബുക്കിങ് മാറ്റുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് പിന്നീട് ദർശന ബുക്കിങ് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പുതിയ പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കുക.
Published : November 22, 2026 at 10:11 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ച് പൊലീസും തിരുവിതാകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത ദിവസം ദർശനത്തിന് എത്താതിരിക്കുന്നവർക്ക് നിലവിലെ മണ്ഡലകാലത്ത് പിന്നീട് ദർശന ബുക്കിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് പുതിയ പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കുക. അതേസമയം, ബുക്ക് ചെയ്ത് സ്ലോട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം എത്താൻ കഴിയാത്ത തീർഥാടകർക്ക് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കാനും മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാനും അവസരമുണ്ടായിരിക്കും.
എന്നാൽ, ബുക്കിങ് മാറ്റുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് പിന്നീട് ദർശന ബുക്കിങ് അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ പരിഷ്ക്കരണം നടപ്പാക്കുക. ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമം. അയൽ സംസ്ഥാന ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ശബരിമല ദർശനത്തിനായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ സ്ലോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മറിച്ചുവിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം തടയാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടി.
തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൻകിട ട്രാവൽ ഏജൻസികളാണ് തീർഥാടകരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മറിച്ചുവിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തല്. കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ബുക്കിങ് (മാസ് ബുക്കിങ്) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഒടിപി വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും.
എല്ലാ തീർഥാടകരും ആധാർ നമ്പർ നൽകി അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒടിപി അയച്ചാൽ മാത്രമേ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകൂ. ഓരോ തീർഥാടകൻ്റെയും ടിക്കറ്റിൽ പ്രത്യേക ക്യൂ ആർ കോഡ് നൽകി ഇത് പമ്പയിലോ നിലയ്ക്കലോ പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സാധ്യത. പ്രതിദിനം 80,000 തീർഥാടകർക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതിയുള്ളപ്പോഴും ഇതിന്റെ പകുതിയോളം പേർ മാത്രമാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിന് എത്തിയത്.
ഇത് നേരിട്ട് വെർച്വൽ ക്യു ബുക്കിങ് നടത്തി ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഇതിനിടെ, നവംബർ 30 വരെ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി പ്രതിദിനം 5,000 പേർക്ക് കൂടി അധികമായി ദർശനത്തിന് വനംബോർഡ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നും (നവംബർ 22) സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ക്വാട്ടയിൽ ആനുപാതികമായ വർധനവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിലയ്ക്കലിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രം
പമ്പയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോർഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല തീർഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലയ്ക്കലിലാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രം. നിലയ്ക്കൽ- പമ്പ പാത വഴി ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്കായുള്ള സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് പമ്പയിൽ നിന്ന് നിലയ്ക്കലേക്ക് മാറ്റിയത്. അത് അപ്രകാരം തന്നെ തുടരും. നിലയ്ക്കലിന് പുറമേ എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. പമ്പയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കണമെന്ന ഒരു നിർദേശവും മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടില്ല.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ നിലയ്ക്കൽ -പമ്പ പാതയിലൂടെ ദർശനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ, നിലയ്ക്കൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ബുക്കിങ് നടത്തിയ ശേഷം വേണം ദർശനത്തിനായി എത്താനെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല മണ്ഡലകാല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചെങ്കിലും ദർശനത്തിന് എത്തിയ എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കും സുഗമമായ ദർശനം ലഭിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഏകോപനത്തോടെ ദേവസ്വം ബോർഡും പൊലീസും നടത്തിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ വഴി ഭക്തർക്ക് സുഗമ ദർശനം സാധ്യമായി.തിരക്ക് വർധിച്ചപ്പോഴും ദിവസവും കന്നി അയ്യപ്പന്മാർക്കും മാളികപ്പുറങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പടെ സുഖകരമായ അയ്യപ്പ ദർശനം സാധ്യമായി. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് 5,000 എണ്ണം കൂടി വർധിപ്പിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനം സാധ്യമാകുമെന്നും ദർശനത്തിനു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത വിധം എല്ലാ ക്രമീകരങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസമായി ചുക്കുവെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും
ശബരിമല ദർശനത്തിനു എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തന്മാർക്ക് തളർച്ച അകറ്റാൻ ചുക്ക് വെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും ദേവസ്വം ബോർഡ് വിതരണം ചെയ്തു. പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ നടപന്തലിൽ ഇതിനായി ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീർഘ നേരം ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ലഘു ഭക്ഷണം ഭക്തർക്ക് ഏറെ ഉപകാരമാണ്. നിലവിൽ 10 ലക്ഷം ബിസ്കറ്റ് പാക്കറ്റുകളാണ് ഇതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് വാങ്ങി.
ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബിസ്കറ്റ് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഉള്ള പാതയിൽ ഭക്തർക്കു ആവശ്യമായ ശുദ്ധീകരിച്ച ഔഷധ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശബരിമല ദർശനത്തിനായി വിമാനത്തില് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇരുമുടിക്കെട്ട് കൈവശം വയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയതും ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസകരമായി. ക്യാബിൻ ബാഗേജിനൊപ്പം ഇരുമുടിക്കെട്ട് കൈവശം വയ്ക്കാനാണ് അനുമതി. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകള് പൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇരുമുടിക്കെട്ട് വിമാനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന സീസണ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകുക.
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വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷമാണ് ശബരിമല മണ്ഡല- മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലയളവില് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ഭക്തർക്ക് ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നത്. ബിസിഎഎസ്, സിഐഎസ്എഫ് വിമാനത്താവള അധികൃതർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകർക്ക് യാത്രാതടസമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിർദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരം വിമാനത്തിനുള്ളില് തേങ്ങ പോലുള്ള വസ്തുക്കള് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് ഭക്തരുടെ മതപരമായ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസവും കണക്കിലെടുത്ത് ഇരുമുടിക്കെട്ട് ലഗേജായി നല്കാതെ കൈവശം തന്നെ വച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബിസിഎഎസ് പ്രത്യേക അനുമതി നല്കുകയായിരുന്നു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 'ശരണ്' ആപ്പ്
ശബരിമല തീർഥാടനം കൂടുതല് സുരക്ഷിതവും സുഗമവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ ഐടി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'ശരണ്' (SARAN) ഡിജിറ്റല് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെഎം ഷാജിയാണ് നിർവഹിച്ചത്. ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പാതകളിലെ ഇടത്താവളങ്ങള്, അവിടെ ലഭ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്, യാത്രാ വിവരങ്ങള്, പ്രാദേശിക അറിയിപ്പുകള് എന്നിവ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തീർഥാടകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആപ്പ് പ്രത്യേകം ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാതെ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് മൊബൈല് ബ്രൗസറിലൂടെ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് ആപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത.
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