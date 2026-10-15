ശബരിമല വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ഫീസ് ഇരട്ടിയായേക്കും; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങി ദേവസ്വം ബോര്ഡ്
ശബരിമലയിലെ വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. അനുവാദം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്.
Published : October 15, 2026 at 7:35 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭാവന വർധിപ്പിക്കാൻ തിരുവിതാകംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. സംഭാവന അഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം. നിലവിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർഥാടക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അഞ്ച് രൂപ സംഭാവനയായി ലഭിക്കും. എന്നാൽ വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി തേടുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ്. കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സംഭാവന വർധിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.
പമ്പയിൽ തീർഥാടകർക്ക് സൗജന്യ ശുചിമുറി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വർധനവ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ അധിക ചാർജുകൾ നൽകാതെ ഭക്തർക്ക് പമ്പയിലെ ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ശുചിമുറികൾ സൗജന്യമാക്കുന്നു
അതേസമയം ശബരിമലയിൽ ഭക്തർ നിലവിൽ പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ശുചിമുറികളും കുളിമുറികളും സൗജന്യമാക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശബരിമല സന്നിധാനം, പമ്പ, സ്വാമി അയ്യപ്പൻ റോഡ്, പരമ്പരാഗത പാത എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ശുചിമുറികളും കുളിമുറികളും ഭക്തർക്ക് ഇനി മുതൽ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാം.
വരുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലം മുതൽ ശുചിമുറികളും കുളിമുറികളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗജന്യമാക്കാനും അവ ലേലം ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. ഇവയുടെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ശുചീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കരാർ ക്ഷണിച്ച് പരിചയസമ്പന്നരായ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കും. ശബരിമലയിലെ ശുചിമുറികളുടെ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചും പണപ്പിരിവിനെ കുറിച്ചും വ്യാപകമായ പരാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ പിൽഗ്രിം റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സ്വമേധയാ അഞ്ച് രൂപ മുതൽ കൊടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.
ശുചിമുറികളും കുളിമുറികളും സൗജന്യമാക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ കൂടി ഇഷ്ടാനുസരണം പിൽഗ്രിം റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന നൽകാൻ ഭക്തർക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ തുക നിർബന്ധമായി പിരിക്കുന്നതല്ല. ഭക്തർക്ക് അത് നൽകാനോ നൽകാതിരിക്കാനോ സാധിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തട്ടിപ്പുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കും
ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ മുറികള് അതിവേഗം ബുക്ക് ചെയ്ത് പോയതില് തട്ടിപ്പുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാര്. ഭക്തര്ക്ക് പകരം ഏജന്സികള് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തതായി പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് പരിശോധിക്കുമെന്നും ദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നവരല്ലാതെ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് റദ്ദാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് മുറികള് ഭക്തര്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ മാസം ആദ്യം മുതലാണ് പൂര്ണമായും ഓണ്ലൈനാക്കി മാറ്റിയത്. തുലാമാസ പൂജ മുതല് 400 മുറികള് ഓണ്ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തെ 190 മുറികള്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. ഈ നിലയില് മുറികള് ഓണ്ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന 310 മുറികള് സന്നിധാനത്തെ അക്കോമഡേഷന് ഓഫിസ് വഴിയാണ് ഭക്തര്ക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
നിലവില് പ്രോട്ടോക്കോള് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും ഓണ്ലൈനായി പത്ത് മുറികള് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. ഏജന്സികള് കൂട്ടത്തോടെ മുറികള് ബുക്ക് ചെയ്തതോടെ സാധാരണക്കാരായ ഭക്തര്ക്ക് മുറി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമായി ഉയർന്നതോടെയാണ് അധികൃതർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്.
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