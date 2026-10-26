അയ്യപ്പ ഭക്തർ കാത്തിരുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനമെത്തി, വെർച്വൽ ക്യൂ സ്ലോട്ടുകൾ ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ; തെറ്റുകളില്ലാതെ എങ്ങനെ മൊബൈലിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം?
ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. തികച്ചും സൗജന്യമായ ഈ സേവനം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനായി കയ്യിൽ കരുതേണ്ട രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തർ അറിയേണ്ടത്...
Published : October 26, 2026 at 8:16 PM IST
പത്തനംതിട്ട : മലയാറ്റൂർ മലയും കടന്ന് ശബരിമല ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർ കാത്തിരുന്ന ആ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമെത്തി. ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായുള്ള ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പുണ്യദർശനത്തിനായി പമ്പ കടന്നു സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തിരക്കുകളില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ വെർച്വൽ ക്യൂ പാസ്സുകൾ നിർബന്ധമാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി പൂർണമായും സൗജന്യമായി എങ്ങനെ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മനസ്സിലാക്കാം.
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക് തീർത്ഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് ഒക്ടോബർ 29 രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലയ്ക്കൽ - പമ്പ പാത വഴി അറുപതിനായിരം ഭക്തർക്കാണ് ഒരു ദിവസം വെർച്വൽ ക്യൂ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്.
എരുമേലി കാനനപാത വഴി 3000 ഭക്തർക്ക് ദിവസവും ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. വണ്ടിപ്പെരിയാർ- സത്രം പാത വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ദിവസേന 3000 ആണ്. ഇത് കൂടാതെ നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റിയൽ ടൈം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നിലയ്ക്കൽ റിയൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം വഴി പ്രതിദിനം 10000 ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നൽകും.
എരുമേലിയിലെയും വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രത്തിലെയും റിയൽ റിയൽ ടൈം ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി പ്രതിദിനം 2000 വീതം ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നൽകും.കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് പമ്പയിലെ റിയൽ ടൈം സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം ഒഴിവാക്കിയത്. വെർച്ചൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് തീർത്തും സൗജന്യമാണ്. ഭക്തർക്ക് താല്പര്യമനുസരിച്ച് അഞ്ചു രൂപ മുതൽ പിൽഗ്രിം റിലീഫ് ഫണ്ടിലേക്കും, ശുചിത്വ പരിപാലനത്തിനായി ജനറൽ ഫണ്ടിലേക്കും സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമല്ല.
ബുക്കിംഗിന് മുൻപ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടവ:
- സജീവമായ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും.
- ഭക്തരുടെ ആധാർ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട്.
- ഫോണിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (അളവ് 30 KB-യിൽ താഴെയായിരിക്കണം).
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി
ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
ആദ്യം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ Sabarimala Online Services പോർട്ടൽ തുറക്കുക. വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഘട്ടം 2: അക്കൗണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ
- നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 'Register' ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവ നൽകി ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക.
- മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന OTP വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക.
- (മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് നേരിട്ട് മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് 'Login' ചെയ്യാം).
ഘട്ടം 3: പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തിയാക്കലും ഫോട്ടോ അപ്ലോഡിംഗും
- ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഭക്തൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക.
- നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ തരം (ഉദാഹരണത്തിന്: ആധാര് കാര്ഡ്), അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്നിവ നൽകുക.
- നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 4: ദർശന തീയതിയും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- മെനുവിൽ നിന്നും 'വെര്ച്വല് ക്യൂ' / 'ദര്ശൻ' എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു കലണ്ടർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതിൽ ലഭ്യമായ തീയതികൾ പച്ച നിറത്തിലും, ബുക്കിംഗ് നിറഞ്ഞവ ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കാണാം.
- നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ തീയതിയും അതിന് താഴെ വരുന്ന സമയ ക്രമവും (ടൈം സ്ലോട്ട് - രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ ഉള്ളവ) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ മലകയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ടും (ഉദാഹരണത്തിന്: പമ്പ, എരുമേലി) സെലക്ട് ചെയ്യുക.
ഘട്ടം 5: മറ്റ് ഭക്തരെ ചേർക്കുക
- ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമുള്ള മറ്റ് ഭക്തരുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി (പരമാവധി നിശ്ചിത എണ്ണം) അവരുടെ ഫോട്ടോയും ഐഡി കാർഡും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
- എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം 'Add' നൽകി മുന്നോട്ട് പോവുക.
ഘട്ടം 6: ബുക്കിംഗ് സ്ഥിരീകരിക്കലും പാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യലും
- വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം 'Submit' അല്ലെങ്കിൽ 'Confirm Booking' നൽകുക.
- ബുക്കിംഗ് വിജയകരമായാൽ നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ക്യൂ കൂപ്പൺ (QR Code ഉള്ള പാസ്സ്) സ്ക്രീനിൽ തെളിയും.
- ഈ Virtual-Q Pass നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ പിഡിഎഫ് (PDF) ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക.