തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാം, ശബരിമല വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു, ഭക്തര് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം!
ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് തന്നെ വെര്ച്വല് ക്യൂ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
Published : October 29, 2026 at 12:54 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തീർഥാടന പുണ്യത്തിൻ്റെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലം വരവായി. കാനനവാസൻ്റെ ദർശന സൗഭാഗ്യം തേടി ഭക്തർ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പുണ്യദിനങ്ങളിൽ തിരക്കുകളിൽ പെടാതെ, മണിക്കൂറുകളോളം വരി നിൽക്കാതെ സുഗമമായി സ്വാമിയെ തൊഴാൻ ദേവസ്വം ബോർഡും കേരള പൊലീസും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് സംവിധാനം സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ മിനിറ്റുകള്ക്കുള്ളില് വെര്ച്വല് ക്യൂ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ?
സ്റ്റെപ്പ് 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ശബരിമലയുടെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ sabarimalaonline.org തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക
നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 'Sign Up' ചെയ്ത് പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവ നൽകി പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുക. നിലവിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് 'Login' ചെയ്യാം.
സ്റ്റെപ്പ് 3: പ്രൊഫൈൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുക
ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഭക്തൻ്റെ ഫോട്ടോ, ആധാർ കാർഡ് / വോട്ടർ ഐഡി / പാസ്പോർട്ട് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ പൂർത്തിയാക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: തീയതിയും സമയവും റൂട്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കുക
തുടർന്ന് വെർച്വൽ ക്യൂ കലണ്ടർ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം നടത്തേണ്ട തീയതിയും ലഭ്യമായ സമയവും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതില് റൂട്ടും തെരഞ്ഞടെുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് റൂട്ടുകളാണ് ലഭ്യമുള്ളത്. എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാര്, പമ്പ എന്നീ റൂട്ടുകളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരാള്ക്ക് 5 പേരുടെ ബുക്കിങ് വരെ സാധിക്കും. കൂടുതല് ഭക്തരുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വിവരങ്ങളും നല്കാം.
സ്റ്റെപ്പ് 5: ശേഷം നോമിനിയുടെ വിവരങ്ങളും അരവണ വിവരങ്ങളും നല്കാം
ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ ഒരു നോമിനിയുടെ പേര് വിവരങ്ങള് നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ശേഷം അരവണ, അപ്പം എന്നിവയുടെ വിവരങ്ങള് നല്കുക. ഒരാള്ക്ക് രണ്ട് അരവണ ബോട്ടില് മാത്രമാണ് അനുമതിയുള്ളത്.
സ്റ്റെപ്പ് 5: ബില്ല് അടച്ച് പാസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
അരവണ ഉള്പ്പെടെയുള്ളതിൻ്റെ ബില്ല് അടച്ച് ബുക്കിങ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുക, ശേഷം വെർച്വൽ ക്യൂ കൂപ്പൺ (പാസ്) സ്ക്രീനിൽ തെളിയും. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എടുക്കുകയോ മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
നിര്ദേശങ്ങള്
• പുതിയ സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം ആധാർ കാർഡ്, പാസ്പോർട്ട്, വോട്ടർ ഐഡി എന്നിവ മാത്രമേ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിനായി അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
• 10 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക്/മറ്റു ലിംഗവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
• 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആവശ്യമില്ല.
• വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ചാർജുകൾ (അധിക ഫീസ്) ഈടാക്കുന്നതല്ല.
• തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരേസമയം പരമാവധി 10 ആക്ടീവ് വെർച്വൽ ക്യൂ കൂപ്പണുകൾ മാത്രമേ ബുക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
ശബരിമല ദേവസ്വം തന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ...
- ശബരിമല ദേവസ്വത്തിലെ മണ്ഡലം മകരവിളക്ക്, മേടവിഷു, മാസപൂജ തുടങ്ങിയ മഹോൽസവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർ ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പലതും ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്നും കൂടാതെ ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലുളള വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാകുമെന്നും ശബരിമല ദേവസ്വം തന്ത്രി നിര്ദേശിച്ചു.
- ശബരിമല ക്ഷേത്രം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്വിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഈ മേഖലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പരമാവധി നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ശബരിമലയിലും, പരിസരപ്രദേശത്തും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കുമെന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിര്ദേശിച്ചു.
- ഇരുമുടികെട്ടിൻ്റെ മുൻകെട്ട് (ശബരിമലയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ) - ഉണക്കലരി, നെയ്യ് തേങ്ങ, ശർക്കര, കദളിപഴം, വെറ്റില, അടയ്ക്ക, കാണിപ്പൊന്ന്. മുൻകെട്ടിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചന്ദനത്തിരി, കർപ്പൂരം, പനിനീർ ഇവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇരുമുടികെട്ടിൻ്റെ പിൻകെട്ട് - അരി (വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, ആയത് ശബരിമലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.)
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