അഷ്ടദിക്ക് പാലക ശില്പങ്ങള് സ്ട്രോങ് റൂമില്; വാജി വാഹന കൈമാറ്റത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കി പഴയ കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്ത്
വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ആചാരപരമാണെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതോടെ അന്വേഷണത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമമായി
Published : January 21, 2026 at 7:37 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ധ്വജമാറ്റത്തിനിടെ കാണാതായതായി എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിക്കു റിപ്പോര്ട്ടു നല്കിയ അഷ്ടദിക്ക് പാലക ശില്പങ്ങള് ദേവസ്വം സ്ട്രോങ് റൂമില് നിന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ച എസ്ഐടി അന്വഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ഉടലെടുത്ത വാജിവാഹന കൈമാറ്റം ഉള്പ്പെടെയുണ്ടായ വിവാദങ്ങള് അവസാനിക്കുന്നു.
മാറ്റിയ കൊടിമരത്തിലെ വാജി വാഹനം ആചാര വിധിപ്രകാരം തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇത് പാരമ്പര്യ വിധി പ്രകാരം അന്നത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് പ്രയാര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് തന്ത്രിക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തില് വച്ച് കൈമാറിയെന്നും അന്ന് ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷന് ഹൈക്കോടതിക്കു റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് അംഗീകരിച്ചും ധ്വജം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചും 2018ല് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങള് പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് അവസാനമാകുന്നത്.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തില് 2017 ല് കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചപ്പോള് കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചലോഹത്തില് നിര്മിച്ച വാജിവാഹനം തന്ത്രി കണ്ഠര് മോഹനര്ക്ക് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് നിയമിച്ച ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രയാര് ഗോപാലകൃഷ്ണനും അംഗവും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ അജയ് തറയിലും ചേര്ന്ന് രഹസ്യമായി കൈമാറിയെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചില മാധ്യമങ്ങളില് വാര്ത്തയാകുകയും സിപിഎം സൈബര് ഹാന്ഡിലുകള് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് യുഡിഎഫിനെതിരെ പ്രചാരണമാക്കുകയും ചെയ്തത് കോണ്ഗ്രസിനെയും യുഡിഎഫിനെയും വെട്ടിലാക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പ്രയാര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാല് ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരുത്താന് ആരുമുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. ഈ പ്രചാരണം കോണ്ഗ്രസിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കെയാണ് കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതു നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷനായിരുന്ന എഎസ്പി കുറുപ്പ് കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടും ഇത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവും പുറത്തു വരുന്നത്.
വാജിവാഹനം തന്ത്രിക്കു കൈമാറിയത് ആചാര പ്രകാരമായിരുന്നെന്നും പരസ്യമായ ചടങ്ങില് വച്ചാണ് ഇതു കൈമാറിയതെന്നും അഭിഭാഷക കമ്മിഷന് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2017 മാര്ച്ച് രണ്ടിന് ഹൈക്കോടതിക്കു കമ്മിഷന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:
2017 ജൂണ് 25 ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വര്ണ കൊടിമര പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശബരിമലയില് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡും ഭക്തരും സ്പോണ്സറും ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ തേക്കിന് കഴ മരുന്നു നിറച്ച എണ്ണത്തോണിയില് മുക്കിയിട്ടിരുന്നു. 2017 ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഇത് പുറത്തെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് വളയാനുള്ള സാധ്യത വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തേക്കിന്കഴ വീണ്ടും എണ്ണത്തോണിയില് ഇറക്കി വച്ചു. ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിച്ച ശേഷം 2017 ജൂണ് ആദ്യവാരം ഭക്തര് തോളിലെടുത്ത് സന്നിധാനത്തെത്തിക്കും.
ധ്വജത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതിനായി 99.9 ശതമാനം ശുദ്ധമായ കയറ്റുമതി ഗുണനിലവാരമുള്ള ചെമ്പ് വാങ്ങി. പരുമല അനന്തന് ആചാരിയുടെ പണിപ്പുരയില് ഈ നിര്മിതികള് നടന്നു വരികയാണ്. ചെമ്പ് നിര്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതിനു മുന്പ് അഭിഭാഷക കമ്മിഷന് ചെമ്പില് നിന്ന് ചെറിയ ഭാഗങ്ങള് മുറിച്ചെടുത്ത് കാക്കനാട് ലീഗല് മെട്രോളജി ലബോറട്ടറിയില് പരിശോധിച്ച് 99.9 ശതമാനം ശുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മാര്ച്ച് അവസാന വാരത്തോടെ ചെമ്പു പണികള് പൂര്ത്തിയാക്കി അവ പമ്പയിലെത്തിച്ച് സ്വര്ണം പൂശല് പണികള് ആരംഭിക്കും.
2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് നിലിവിലെ ധ്വജം പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള അനുജ്ഞ വാങ്ങിയ ശേഷം ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മുഹൂര്ത്തത്തില്തന്നെ ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. വിവിധ താന്ത്രിക വിധികളിലൂടെ പഴയ ധ്വജത്തിൻ്റെ ജീവ ചൈതന്യം ആവാഹിച്ച് ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലെ കലശത്തിലേക്കു മാറ്റി. അതിനു ശേഷം പഴയ ധ്വജത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങള് ആചാര വിധിപ്രകാരം മാറ്റി. അതിനു ശേഷം ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് വാജിവാഹനം ആചാരമനുസരിച്ച് തന്ത്രിക്കു കൈമാറി. കൊടിമരത്തിൻ്റെ തടി അവശിഷ്ടങ്ങള് പരിപാവനമായ അന്തരീക്ഷത്തില് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തെക്കേ തിരുനടയില്ദഹിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യവും കോടതിക്കു നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടില് കമ്മിഷന് എഎസ്പി കുറുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുള്പ്പെടെ ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഞ്ചാം റിപ്പോര്ട്ട് 2017 മാര്ച്ച് 2 നാണ് അഭിഭാഷക കമ്മിഷന് എഎസ്പി കുറുപ്പ് ഹൈക്കോടതിക്കു നല്കിയത്. ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവര്ത്തനനങ്ങളും ശരിവച്ചു കൊണ്ടും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും 2018 ആഗസ്റ്റ് 6 ന് ഉത്തരവിറക്കി. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി ആര് രാമചന്ദ്രമേനോന്, ദേവന് രാമചന്ദ്രന് എന്നിവരടങ്ങിയ ബഞ്ചാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളില് കൃത്യമായ മിതവും നിയന്ത്രണവും പാലിച്ചതിനാല് 13.63 ലക്ഷം രൂപ മിച്ചം പിടിക്കാനായെന്ന് കമ്മിഷന് റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ഫീനിക്സ് ഫൗണ്ടേഷന് 3.20 കോടി രൂപയാണ് ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി സ്പോണ്സര് ചെയ്തത്. ഇതില് മിച്ചം വന്ന 13.63 ലക്ഷം രൂപയില് നിന്നും 10 ലക്ഷം രൂപ ദേവസ്വം ബോര്ഡിനു കൈമാറാനും ബാക്കി 3.60 ലക്ഷം രൂപ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടില് സൂക്ഷിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവില് പറയുന്നു. സ്വര്ണക്കൊടിമരത്തിൻ്റെ പവിത്രതയും പരിപാവനതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി തന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതാണ് തുടങ്ങിയ നിര്ദേശങ്ങളോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശന്, സ്വര്ണക്കൊള്ള അന്വേഷണം ഇതിലൂടെ വിഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള സിപിഎം തന്ത്രം പൊളിഞ്ഞതായും പറഞ്ഞു.
