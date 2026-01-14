ETV Bharat / state

ആചാരമോ നിയമലംഘനമോ? ശബരിമലയിലെ 'വാജിവാഹനം' തന്ത്രിയുടെ കൈവശമെത്തിയതിന് പിന്നിലെ സത്യമെന്ത്?

ശബരിമലയിലെ പഴയ കൊടിമരത്തിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന വാജിവാഹനം തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ മുറുകുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആചാര്യന്‍മാരും തന്ത്ര ശാസ്ത്രവും ആധികാരിക പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നതെന്തെന്നുള്ള അന്വേഷണം

Sabarimala Vaji Vahanam Controversy
കൊടിമരം, കൊടിമരത്തിന് മുകളിൽ കറുത്ത വട്ടത്തിൽ കാണുന്നതാണ് വാജിവാഹനം (Special Arrangement)
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന്‍

കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലിപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ച ശബരിമലയിലെ കൊടിമരത്തെയും വാജി വാഹനത്തെയും പറ്റിയാണ്. ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വാജി വാഹനം കൈപ്പറ്റാനും ഏറ്റെടുക്കാനും തന്ത്രിക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. കേരളം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകള്‍ക്കും കാര്യമായ ധാരണയില്ല. എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആചാര്യന്‍മാരും തന്ത്ര ശാസ്ത്രവും ആധികാരിക പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണിവിടെ.

ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലേയും ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ശരീര ഭാഗം പോലെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള അവയവങ്ങളായാണ് തന്ത്ര ശാസ്ത്ര പ്രകാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. കൃത്യമായ വാസ്തു പ്രകാരമാണ് ഇവ ഓരോന്നിനും സ്ഥാനം നിര്‍ണയിക്കുന്നതും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജീവനുള്ളതാണെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗത്തിന് തുല്യമാണെന്നും തന്ത്രിവര്യന്‍മാർ പറയുന്നു.

ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ പോലെതന്നെ പ്രധാനമാണ് കൊടിമര പ്രതിഷ്ഠ എന്ന ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് തന്ത്രി സമാജം ഭാരവാഹി കൂടിയായ ജയനാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി വിശദീകരിക്കുന്നു. നല്ല മുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി, വിശ്വാസ പ്രകാരം വേണം ധ്വജ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ. ദേവന്‍റെ വാഹനത്തെ തന്നെയാണ് ഉയർത്തുന്ന കൊടിക്കൂറയിലേക്കും ആവാഹിക്കുക. ഇതിനൊക്കെയും മുഹൂർത്തം നോക്കി നാൾ കൊണ്ടാണ് നടത്തുക.

ആധാര ശില മുതല്‍ ദേവന്‍റെ വാഹനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര കൊടി മരത്തിനുണ്ടാവുക. കൊടി മരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മുകളിലായുള്ളതാണ് വാഹനം. ഇപ്പോള്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാജി വാഹനം എന്നത് ശാസ്താവിന്‍റെ വാഹനമായ കുതിരയാണ്.

കൊടിമരം എങ്ങനെ?

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഏതൊരു കൊടിമരത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും അടിയിലായി ആധാരശിലയാണ്. ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇത്. അതിനു തൊട്ടുമുകളിലായി നാളം. നാളത്തിലൂടെയാണ് കൊടിമരം ആധാരശിലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുക. അതിനു തൊട്ടുമുകളിൽ പഞ്ചവർഗത്തറയാണ്. തൊട്ടു മുകളിൽ ആയി വേദിക. അതിനു മുകളിൽ പത്മം. പിന്നീടാണ് അഷ്ടദിക് പാലകർ വരുന്നത്.

Sabarimala Vaji Vahanam Controversy
കൊടിമരം (Special Arrangement)

ഏതൊക്കെയാണ് അഷ്ടദിക്ക് പാലകർ

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ഓരോ ദിക്കിനേയും പാലിച്ചു കൊണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന ദേവതകളാണ് അഷ്ട ദിക് പാലകന്‍മാര്‍. പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കിഴക്ക് ദിക്കിന്‍റെ പാലകന്‍ ഇന്ദ്രനാണ്. അഗ്നി ദേവന്‍ കിഴക്ക് തെക്കേമൂലയുടേയും യമൻ തെക്കേ ദിക്കിന്‍റേയും നിരർതി കന്നിമൂല അല്ലെങ്കിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയുടേയും വരുണൻ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിന്‍റേയും വായു ദേവന്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയുടേയും കുബേരന്‍ വടക്ക് ദിക്കിന്‍റേയും ഈശാനന്‍ കിഴക്ക് വടക്കേ മൂലയുടേയും പാലകരാണ്.

ഇതിനു തൊട്ട് മുകളിൽ ആയാണ് പറ വരുന്നത്. പിന്നീട് വെണ്ട അതിനു മുകളിൽ മണിപ്പറ അല്ലെങ്കിൽ അലങ്കാരപ്പറ എന്നിവ വരുന്നു. അതിനും മുകളിലായി ദണ്ഡ് കാണാം. ദണ്ഡില്‍ ആണ് കൊടി കയറ്റുക. അതിനു മുകളിൽ ലശുനം, അതിനു മുകളിൽ ആയി കുംഭം, അതിനു മുകളിൽ പത്മം. പിന്നെ മണ്ഡിപ്പലക. മണ്ഡിപ്പലകയാണ് വാഹനം ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ് ഫോം. അതിനു മുകളിൽ വീരകാണ്ഡം, ഇതിനു മുകളിൽ ആണ് വാഹനം.

വാഹനം ഏതൊക്കെ?

ദേവത ഏത് എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് വാഹനം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക. ശിവന് കാളയും വിഷ്ണുവിന് ഗരുഡനും ശാസ്താവിന് കുതിരയും ഗണപതിക്ക് മൂഷികനും ദുർഗാ ദേവിക്ക് സിംഹവുമാണ് വാഹനങ്ങള്‍. സുബ്രഹ്മണ്യന് മയിലും ഭദ്രകാളിക്ക് വേതാളവുമാണ് വാഹനങ്ങള്‍.

വാജി വാഹനവും വിവാദങ്ങളും

2017-ൽ ശബരിമലയിലെ കൊടിമരം പൊളിക്കുമ്പോള്‍ കൊടിമരത്തിന് മുകളിലെ വാഹനം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കൊണ്ടു പോയി എന്നതാണ് ഇന്ന് വിവാദത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. എസ്ഐടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാന്‍ഡില്‍ കഴിയുന്ന ശബരിമല തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവരുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് ശബരിമലയിലെ പഴയ കൊടി മരം പൊളിക്കുമ്പോള്‍ നീക്കം ചെയ്ത വാജി വാഹനം ആണ് എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല. വാജി വാഹനം തന്ത്രിയുടെ കൈവശം വന്നത് ശരിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പല കോണുകളിലും നിന്ന് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത് തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെന്നാണ് തന്ത്ര സമുച്ചയം പറയുന്നത്. കേരളത്തില്‍ പൂജാ വിധികള്‍ക്കും ആചരണങ്ങള്‍ക്കും ആധികാരിക രേഖയായി കണക്കാക്കുന്ന തന്ത്ര സമുച്ചയം എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ചേന്നാസ് നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയാണ്. വാഹനം തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് എന്ന് തന്ത്രസമുച്ചയം പത്താം അധ്യായത്തില്‍ പറയുന്നു.

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ജിര്‍ണ്ണോദ്ധാരണം നടക്കുമ്പോള്‍ പഴയതും ദ്രവിച്ചതും കേടു വന്നതുമായ ഭാഗങ്ങള്‍, ബിംബങ്ങള്‍ എന്നിവ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് തന്ത്ര സമുച്ചയത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ശാസ്താവിന്‍റെ വാഹനം കുതിരയാണ്. കുതിരയാണ് ശബരിമല കൊടിമരത്തിന് മുകളിലെ വാഹനം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമെങ്കില്‍ അത് ഗരുഡന്‍ ആകും.

1971ല്‍ നിര്‍മിച്ച കൊടിമരം പൊളിച്ച് ശബരിമലയില്‍ പുതിയ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചത് 2017ല്‍ ആണ്. ആദ്യ കൊടിമരത്തിന്‍റെ ഉള്‍വശം കോണ്‍ക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു. 2017 ഫെബ്രുവരി17ന് ആയിരുന്നു പൊളിക്കല്‍ ചടങ്ങുകള്‍.

തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ കാർമികത്വത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട താന്ത്രിക കർമങ്ങളിലൂടെ ധ്വജത്തിലെ ദേവ ചൈതന്യം ആവാഹിച്ചുമാറ്റി അയ്യപ്പനിൽ ലയിപ്പിച്ചാണു കൊടിമരം പൊളിച്ചത്. കൊടിമരം പൊളിച്ചപ്പോള്‍ ആചാരപ്രകാരം ഔദ്യോഗികമായി വാജിവാഹനം (വെള്ളിക്കുതിര) തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്‍ക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അഭിഭാഷക കമ്മിഷൻ എൻആർസി കുറുപ്പ് പറയുന്നു.

ഈ വാജി വാഹനം ഹൈദരാബാദിലെ വ്യവസായിക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ആരോപണം വന്നപ്പോള്‍ തന്‍റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. വിവാദം ഉയര്‍ന്നതോടെ വാജിവാഹനം തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് കാട്ടി ഒക്ടോബര്‍ 17ന് തന്ത്രിതന്നെ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിന് കത്ത് നല്‍കിയെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല.

തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിറകേയാണ് എസ്ഐടി സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡ് നടത്തി വാജി വാഹനം കണ്ടെടുത്ത് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത് തൊണ്ടി മുതലെന്ന മട്ടില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന വസ്തുവല്ലെന്നാണ് തന്ത്രി വര്യന്‍മാര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

