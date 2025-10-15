തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഒക്ടോബർ 17ന് തുറക്കും; 18ന് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കും
ഒക്ടോബർ 22ന് രാഷ്ട്രപതി ദൗപതി മുർമു ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത് പരിഗണിച്ച് വിപുലമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ദർശനസമയത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
Published : October 15, 2025 at 5:10 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ശ്രീധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രനട ഒക്ടോബർ 17ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. തുലാമാസം ഒന്നിന്, അതായത് ഒക്ടോബർ 18ന് രാവിലെ അഞ്ചുമണി മുതൽ ഭക്തർക്കായി ദർശനം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങും തുലാമാസം ഒന്നിന് രാവിലെ സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് നടക്കും. ഈ മാസം 22ന് രാഷ്ട്രപതി ദൗപതി മുർമു ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത് പരിഗണിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 22ന് ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം
രാഷ്ട്രപതി ദൗപതി മുർമു ഒക്ടോബർ 21നാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്; അന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി രാജ്ഭവനിൽ വിശ്രമിക്കും. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമായ ഒക്ടോബർ 22ന് രാവിലെ ഒമ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ സന്നിധാനത്തെത്തും വിധമാണ് ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു രാഷ്ട്രപതി ആദ്യമായാണ് ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സന്ദർശനത്തിനുണ്ട്.
ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം നിലക്കലിലെത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി അവിടെനിന്നും കാർ മാർഗം പമ്പയിലേക്ക് പോകും. പമ്പയിൽ സ്നാനം ചെയ്തേക്കുമെന്നും ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന്, മലകയറും മുൻപ് പമ്പയിൽ നിന്നും ഇരുമുടിക്കെട്ട് നിറച്ച്, ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഗൂർഖ ജീപ്പിലായിരിക്കും സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര. ബ്ലൂ ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് യാത്ര ക്രമീകരിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 21നാണ് ശ്രീചിത്തിര ആട്ടതിരുനാൾ. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഒക്ടോബർ 24ന് രാഷ്ട്രപതി മടങ്ങുന്നതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക, ആത്മീയ രംഗത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സന്ദർശനം.
പൂജകളും ക്രമീകരണങ്ങളും
ശബരിമലയിലെ തുലാമാസ പൂജകൾ ഒക്ടോബർ 22ന് രാത്രി ഹരിവരാസനം പാടി നട അടക്കുന്നതോടെ സമാപിക്കും. അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പൂജകളിൽ പതിവ് പൂജകൾക്ക് പുറമെ ഉദയാസ്തമന പൂജ, പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് വഴി സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരത്തെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനം പരിഗണിച്ച് ഒക്ടോബർ 22ന് ദർശന സമയത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 22 ആം തീയതി ദർശനത്തിനായി ബുക്ക് ചെയ്ത ഭക്തർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ്
പുതിയ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നാണ്. നിലവിലുള്ള മേൽശാന്തിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ മേൽശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ശബരിമലയിലേക്കും മാളികപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി നവംബർ 16ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ശബരിമല നട തുറക്കുന്നതാണ്.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ
രാഷ്ട്രപതി ദൗപതി മുർമുവിൻ്റെ ശബരിമല സന്ദർശനത്തിനായി വിപുലമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് കേരള സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ബ്ലൂ ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ യാത്രാപഥത്തിലും സന്നിധാനത്തും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ വലയം തീർക്കും.
പൊലീസ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ, മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തോടെയാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലക്കലിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്കും അവിടെനിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പ്രത്യേക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പലവട്ടം ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും സന്നിധാനത്തെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read:- "ദേവന് നേദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മന്ത്രിക്ക് വിളമ്പി", ആറന്മുള വള്ള സദ്യയിലെ ആചാര ലംഘനത്തില് വിശദീകരണം തേടി സർക്കാർ