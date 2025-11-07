ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണമോഷണം; സർക്കാരിന് ഉത്സവ പറമ്പിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരന്‍റെ നയമെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം കള്ളനെ പിടിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഓടുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ കള്ളനും ഓടുന്നത് പോലെയാണ് സർക്കാരിന്‍റെ രീതി.

VD SATHEESAN SABARIMALA THEFT CONGRESS CPM
VD SATHEESAN (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 7, 2025 at 1:24 PM IST

|

Updated : November 7, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണമോഷണം, സർക്കാരിന് ഉത്സവ പറമ്പിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരന്‍റെ നയമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. മോഷണം നടത്തിയ ശേഷം കള്ളനെ പിടിക്കാൻ നാട്ടുകാർ ഓടുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ കള്ളനും ഓടുന്നത് പോലെയാണ് സർക്കാരിന്‍റെ രീതി.

ദ്വാരപാലക ശില്പം മാത്രമല്ല, ശ്രീകോവിലിലെ സ്വർണം പോലും അടിച്ചുമാറ്റിയെന്ന ആശങ്കയാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ അമൂല്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും അടുത്ത് ചെല്ലാനും അളവെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ലഭിച്ചതായി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

ഇതിന്‍റെ വ്യാജ രൂപങ്ങളുണ്ടാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ വലിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അതു അതിജീവിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളിയായ സുഭാഷ് കപൂറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന കളവാണുണ്ടായത്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡും നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മാഫിയകളുടെ ഭാഗമാണോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.

VD SATHEESAN (ETV Bharat)

മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് വാസു കൂടി പ്രതിയായി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തത് വാസുവാണ്. കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിറങ്ങിയ ആൾ ഉടൻ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനം കയറ്റി നൽകി പ്രസിഡന്‍റായി തിരിച്ചു വരുന്നു. നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെയും ബോർഡിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള വീഴ്ചകളും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോഴും ഇവരെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ശബരിമലയിലെ കൊള്ള മുഴുവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ആ കൊള്ളയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് വീണ്ടും ചുമതല നൽകിയത് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡുമാണ്.

പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. വ്യാജനുണ്ടാക്കി അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റുവെന്ന നിരീക്ഷണമാണ് കോടതി നടത്തിയത്. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്വീകരിച്ചത്. യു.ഡി.എഫ്. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ കേരളം വെന്‍റിലേറ്ററിൽ

'ആരോഗ്യ കേരളം വെന്‍റിലേറ്ററിലാണെന്ന' പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണത്തെ അടിവരയിടുന്ന സംഭവമാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലുണ്ടായതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ച വേണു കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്‍റെ തകർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇരയാണ്. ആറു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നിട്ട് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ അവഗണനയാണ് ഉണ്ടായത്.

ആരോഗ്യ മന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം തേടിയ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ഒരു സമാഹാരമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വോള്യങ്ങൾ വരും. അത്രമാത്രം തകരാറുകളാണ് ഉണ്ടായത്. കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും ആശുപത്രികളിലും വല്ലപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദിവസേന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

ആരോഗ്യ മന്ത്രി സ്വയം രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. മൊത്തം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ താറുമാറായി. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ രംഗം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എല്ലാ ദിവസവുമെന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഡോ. ഹാരിസ് ഇതു വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒതുക്കാനാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ശ്രമിച്ചതെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ വിമർശിച്ചു.

Also Read: ശബരിമല: 1302 സ്‌പെഷ്യല്‍ സര്‍വീസുമായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി; 40 യാത്രക്കാരുണ്ടെങ്കില്‍ എട്ടിടത്തു നിന്ന് പ്രത്യേക സര്‍വീസ്

Last Updated : November 7, 2025 at 2:54 PM IST

TAGGED:

VD SATHEESAN
SABARIMALA THEFT
CONGRESS
CPM
VD SATHEESAN SABARIMALA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.