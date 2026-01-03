ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: 'സോണിയാ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണം, ഗൂഢാലോചന പുറത്തുവരണം': വി ശിവന്‍കുട്ടി

അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തലില്‍ പ്രതികരിച്ച് വി.ശിവന്‍കുട്ടി. സോണിയാ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി. സോണിയയുടെ വസതിയില്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയെത്തിയെന്നും ചോദ്യം?

V Sivankutty (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 3, 2026 at 1:44 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ശബരിമല മോഷണ കേസ് പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം ഞെട്ടിക്കുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വീട്ടില്‍ എങ്ങനെ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മൊഴി നിർണായകമായതിനാൽ അവരെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും മന്ത്രി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.

സോണിയ ഗാന്ധിയും അടൂർ പ്രകാശും ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അന്വേഷണം സോണിയ ഗാന്ധിയിൽ എത്തേണ്ടത് നിർണായകമാണ്. ഗൂഢാലോചന പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. നിലപാട് എന്തുതന്നെയായാലും സോണിയ ഗാന്ധിയെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് പദവി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ പ്രസ്‌താവന നിര്‍ണായകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് താക്കോല്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പരിപാടിയിലേക്കാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി എത്തിയത്. അത് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് കൂടി പോയത് പോലെയാണ്. അതുപോലെയാണോ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ കൈത്തണ്ടയില്‍ ചരട്‌ കെട്ടുന്നത്. അതും ഒറ്റത്തവണയല്ല രണ്ട് തവണയാണ് പോയതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ പറഞ്ഞത്: ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിക്ക് തന്നേക്കാള്‍ ബന്ധമുള്ള എംപി ഡല്‍ഹിയിലുണ്ടെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി തന്‍റെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളയാളാണ്. എന്നാല്‍ അയാള്‍ കൊള്ളക്കാരനാണോയെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ തന്നെ വിളിച്ചൂവെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കാണാന്‍ അപ്പോയിന്‍റ്‌മെന്‍റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടെ വരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് അനുസരിച്ചാണ് എംപി എന്ന നിലയില്‍ താന്‍ കൂടെ പോയതെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ പോറ്റിക്കൊപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ശബരിമല സ്വര്‍ണ കൊള്ള കേസില്‍ അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് താന്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണമായത് കൊണ്ട് എസ്‌ഐടി കോടതിയിലാണ് നേരിട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നത്. തനിക്കെതിരെ അന്വേഷണമുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കിയത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കും. എസ്‌ഐടി ചോദിച്ചാല്‍ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പറയുമെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ്‌ പറഞ്ഞു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്.

