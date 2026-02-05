തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർ ജയിലിൽ തുടരും; റിമാൻഡ് 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി, ജാമ്യഹർജി 9-ന്
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ തന്ത്രിയെ ഓൺലൈനായാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്. 1998 മുതലുള്ള ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണപരിധിയിലുൾപ്പെടുത്തി പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചു.
കൊല്ലം: ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. റിമാൻഡ് കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ശാരീരികമായ അവശതകളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തന്ത്രിയെ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത്.
കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തന്ത്രിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി രണ്ട് കേസുകളിലെയും ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കും. ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന വാദം കേസിൽ നിർണായകമാകും.
അന്വേഷണം വിപുലം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ഇതിനപ്പുറം വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് എസ്ഐടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലക പാളികൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള പരിശോധനകളിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ദ്വാരപാലക പാളികളിൽ അട്ടിമറി സംഭവിച്ചതായും കട്ടളപ്പാളികളിലും കൊടിമരത്തിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി വലിയ തോതിലുള്ള സ്വർണക്കൊള്ളയും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് എസ്ഐടിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പരിശോധിക്കുന്നത് 27 വർഷത്തെ ഇടപാടുകൾ
1998 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2019ലെ മോഷണക്കേസും 2024ലും 2025ലും ദ്വാരപാലക പാളികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ നടന്ന ശ്രമങ്ങളും അന്വേഷണപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ പാളികൾ കൊണ്ടുപോയതിൽ സ്വർണക്കൊള്ള നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ദുരൂഹമായ നടപടിയായാണ് കോടതി വിലയിരുത്തുന്നത്. അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതാമെങ്കിലും പൂർണമായിട്ടില്ല.
ഇനിയും അഞ്ചുപേർ കൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഒന്നാം പ്രതി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കകൾ സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും സത്യം പുറത്തുവരുമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എസ്ഐടി നീങ്ങുന്നത്.
