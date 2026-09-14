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കന്നിമാസ പൂജകള്‍ക്കൊരുങ്ങി സന്നിധാനം; ശബരിമല നട 16ന് തുറക്കും

ശബരിമല നട സെപ്‌റ്റംബർ 16ന് തുറക്കും. ബുക്കിങ്ങിനായി www.sabar imalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.

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Sabarimala temple. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 11:15 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: കന്നിമാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട സെപ്‌റ്റംബർ 16ന് തുറക്കും. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്‌ഠര് ബ്രഹ്മദത്തന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകരും.

കന്നി മാസം ഒന്നിന് ( സെപ്‌റ്റംബർ 17) രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക. കന്നി 1 മുതൽ വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. കന്നിമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി സെപ്‌റ്റംബർ 21ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും.

കന്നിമാസ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്ചൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org) വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലും പിൽഗ്രിം സെന്‍ററുകളിലും താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്കിങ്

ശബരിമലയിൽ കന്നിമാസ പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ദർശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. www.sabar imalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ബുക്കിങ് നടത്തേണ്ടത്. ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തരും വെബ്സൈറ്റ് വഴി ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി സന്നിധാനത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ വിവിധ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലും പിൽഗ്രിം സെന്‍ററുകളിലും റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കന്നിമാസവും പ്രത്യേക പൂജകളും

കന്നിമാസ പൂജകൾ കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും നാഗരാജാവായ വാസുകിയുടെ ജന്മദിനമായ കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം പൂജയും, ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ കന്നിമാസ ഉത്സവ പൂജകളുമാണ് ഈ മാസത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. പരമശിവന്‍റെ കഴുത്തിലെ നാഗരാജാവ് വാസുകിയുടെ ജന്മദിനമാണ് കന്നിമാസ ആയില്യം. ഭാരതീയ പുരാണങ്ങള്‍ പ്രകാരം പാതാളത്തിലുള്ള നാഗദൈവങ്ങളുടെ രാജാക്കളില്‍ ഒന്നാണ് വാസുകി. കശ്യപമുനിയുടെയും കദ്രുവിന്‍റെയും പുത്രനാണ് വാസുകി.

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സര്‍പ്പ പ്രീതിക്കായി ആരാധന നടത്താന്‍ മികച്ച ദിനമാണ് കന്നി മാസത്തിലെ ആയില്യ ദിനം. സര്‍പ്പ പ്രീതി ലഭിച്ചാല്‍ സന്താന സൗഭാഗ്യവും മക്കള്‍ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഗദേവത പ്രാധാന്യമുള്ള ഓട്ടേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ആയില്യ പൂജങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട്.

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SABARIMALA
KANNI MONTH POOJA 2026
KANNI MASAM POOJA SABARIMALA
SABARIMALA VIRTUAL QUEUE BOOKING
SABARIMALA TEMPLE OPENING DATE

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