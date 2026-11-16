ശബരിമല നട തുറന്നു; മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കം, ഭക്തജനപ്രവാഹം, പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ ചുമതലയേറ്റു
നവംബർ 17ന് വൃശ്ചിക പുലരി മുതലാണ് ഭക്തർക്ക് പതിവ് പൂജകളും നെയ്യഭിഷേകവും ദർശനവും ലഭ്യമാകുക. തിങ്കളാഴ്ചയും 10 മണിവരെ ദർശന സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
Published : November 16, 2026 at 6:24 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ശബരിമല നട ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറന്നു. അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഇ.ഡി. പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറന്ന് ശ്രീകോവിലിലെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചത്.
തുടർന്ന് മാളികപ്പുറം നട തുറക്കുന്നതിനായി മേൽശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിക്ക് താക്കോൽ കൈമാറി. പതിനെട്ടാംപടിക്ക് മുന്നിലെ ആഴി തെളിയിച്ച ശേഷം പുതിയ മേൽശാന്തിമാരുടെ അവരോധിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. ശബരിമല പുതിയ മേൽശാന്തിയായി അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയായി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയും ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ചുമതലയേറ്റു. നവംബർ 17ന് വൃശ്ചിക പുലരി മുതലാണ് ഭക്തർക്ക് പതിവ് പൂജകളും നെയ്യഭിഷേകവും ദർശനവും ലഭ്യമാകുക. തിങ്കളാഴ്ചയും 10 മണിവരെ ദർശന സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സുഗമമായ ദർശനവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത്തവണ വലിയ തോതിലുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാർ, മെമ്പർമാരായ അഡ്വ. കെ. രാജു, അഡ്വ. പി.ഡി. സന്തോഷ്കുമാർ, ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ആർ. ജയകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് പോലീസ് കോ-ഓഡിനേറ്റർ എ.ഡി.ജി.പി പി. വിജയൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പി.എസ്. ശാന്തകുമാർ തുടങ്ങിയവർ നടതുറക്കലിന് സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ (ചൊവ്വാഴ്ച) മുതൽ പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ സന്നിധാനം, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറക്കുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമാകും. ഡിസംബർ 27ന് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം നട അടയ്ക്കും. ഡിസംബർ 30ന് വൈകിട്ട് 5ന് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് വീണ്ടും നട തുറക്കും. 2027 ജനുവരി 14നാണ് മകരവിളക്ക്. നിലവിലെ മേൽശാന്തിമാർ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടച്ച ശേഷം മലയിറങ്ങും.
നട തുറന്ന ആദ്യ ദിവസം മുപ്പതിനായിരം ഭക്തർക്കാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. വൃശ്ചികം ഒന്നു മുതൽ 80,000 പേർക്കാണ് ദർശനത്തിന് അവസരം. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 60,000 പേർക്കും, നിലയ്ക്കൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി 10,000 പേർക്കും, എരുമേലി-പുല്ലുമേട് പാത വഴി 300 പേർക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ 3 മണിക്ക് നട തുറക്കും. 3:30 മുതൽ 11 മണി വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകം. ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് ശേഷം 1 മണിക്ക് നട അടച്ച്, വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും തുറക്കും. രാത്രി 11 മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും.
ശബരിമലയിൽ വൃശ്ചികം ഒന്ന് (നാളത്തെ) (17.11.2026) ചടങ്ങുകൾ
രാവിലെ നട തുറക്കുന്നത് - 3 മണി
നിർമ്മാല്യം, അഭിഷേകം - 3 മുതൽ 3.30 വരെ
ഗണപതി ഹോമം - 3.20 മുതൽ
നെയ്യഭിഷേകം - 3.30 മുതൽ 7 വരെ
ഉഷ പൂജ - 7.30 മുതൽ 8 വരെ
നെയ്യഭിഷേകം - 8 മുതൽ 11 വരെ
കലശം, കളഭം - 11.30 മുതൽ 12 വരെ
ഉച്ച പൂജ - 12.00 ന്
തിരുനട അടയ്ക്കൽ - 01.00 ന്
തിരുനട തുറക്കൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് - 03.00 ന്
ദീപാരാധന വൈകിട്ട് - 06.30 - 06.45
പുഷ്പാഭിഷേകം - 06.45 മുതൽ 9 വരെ
അത്താഴ പൂജ - 9.15 മുതൽ 9.30 വരെ
ഹരിവരാസനം - 10.50 ന്
തിരുനട അടയ്ക്കൽ - 11.00 ന്
ശബരിമല തീർത്ഥാടനം: ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജ്ജം; പമ്പയിൽ 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം
മണ്ഡലപൂജ-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനകാലത്ത് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് സമഗ്രമായ ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. നവംബർ 15 മുതൽ ജനുവരി 21 വരെ നീളുന്ന തീർത്ഥാടനകാലത്ത് സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, പരമ്പരാഗത കാനനപാതകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി 24 മണിക്കൂറും ആരോഗ്യസേവനം ലഭ്യമാക്കും.
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾക്കും വിവിധ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സെന്ററുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാർ, മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കും ഹൃദയസംബന്ധമായ അത്യാഹിതങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും. രോഗികളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉയർന്ന ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും ആംബുലൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പമ്പയിൽ 24 മണിക്കൂർ കൺട്രോൾ റൂം
ആരോഗ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനായി പമ്പ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണകേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആംബുലൻസ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുക, സ്ട്രെച്ചർ സേവനം ക്രമീകരിക്കുക, വിവിധ ഭാഷകളിൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൺട്രോൾ റൂം വഴി ഏകോപിപ്പിക്കും. അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 0473 5203232 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം.
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