ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന് തുറക്കും; തീർഥാടകർക്കായി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് ഹെലികോപ്ടർ സർവീസ്
തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്ന് (Sabarimala Temple Opening Today) ദീപം തെളിക്കുക
Published : November 16, 2026 at 6:58 AM IST
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തുറക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ നിലയ്ക്കലിൽനിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തരെ കടത്തിവിടും. നട തുറന്ന ശേഷം വൈകിട്ട് ആറോടെ സന്നിധാനത്ത് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.
പുതിയ മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം
തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിലവിലെ മേൽശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയാണ് ശ്രീകോവിൽ നട തുറന്ന് ദീപം തെളിക്കുക. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ മേൽശാന്തി അഗ്നി പകരും. ഇതിനുശേഷം ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെയും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി എ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയെയും അദ്ദേഹം സോപാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും.
തുടർന്ന് പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. വൃശ്ചികം ഒന്നായ നാളെ പുലർച്ചെ പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാണ് നട തുറക്കുക. മണ്ഡലകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനമായ നാളെ ദർശനത്തിനായി ഏകദേശം 70,000 ഭക്തർ എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനായി സന്നിധാനത്ത് പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിയും ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും
തീർഥാടനത്തിൻ്റെ അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. നിലയ്ക്കലിലെയും പമ്പയിലെയും സൗകര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മലകയറിയത്. ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരനും ഇന്ന് ശബരിമലയിലെത്തും. ആദ്യം പമ്പയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന മന്ത്രി രാത്രിയോടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തും.
നാളെ വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ കൃത്യമല്ലെന്ന് കാട്ടി നേരത്തെ മന്ത്രി പരസ്യമായി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയെന്നാണ് ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് വകുപ്പും ബോർഡും പുതിയ തീർഥാടന കാലത്തെ വരവേൽക്കുന്നത്.
തീർഥാടനത്തിൽ ഇത്തവണ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
ടെൻഡർ നടപടികളിലുൾപ്പെടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് ഇത്തവണത്തെ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം തുടങ്ങുന്നത്. തീർഥാടകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയതിന് പുറമെ ഡോളി സർവീസ് പ്രീപെയ്ഡ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഇത്തവണ എഐ അധിഷ്ഠിത പാർക്കിങ് സൗകര്യമാണ് പൊലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അരവണ വിതരണത്തിനായി 22 കൗണ്ടറുകൾ തുറന്നു. കൂടാതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ അഞ്ച് വെൻഡിങ് മെഷീനുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അരവണ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ആശങ്കകൾ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും വൃശ്ചികം ഒന്നോടെ 50 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ കരുതൽ ശേഖരമായി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ശുചീകരണത്തിനുമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രത്യേക ഗ്രാൻ്റും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം, തൃശൂർ എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലെ 38 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഒൻപത് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കുമാണ് ഈ തുക ലഭിക്കുക.
പൈപ്പ് തകരാറിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് സംശയം
മണ്ഡലകാല ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ പമ്പയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പൈപ്പ് തകരാറിലായത് വലിയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നിൽ സംഘടിത ശ്രമവും ഗൂഢാലോചനയും ഉണ്ടെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സംശയം. മുൻകാലങ്ങളിൽ കരാർ നൽകിയിരുന്ന ശുചിമുറികൾ ഇത്തവണ ബോർഡ് നേരിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഭക്തർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാകാം അട്ടിമറിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
പരിശോധനയിൽ പൈപ്പുകളുടെ വാൽവുകൾ പൂട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മുൻപ് ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷ സമയത്തും സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്തി ഒരു ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ കാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിരീക്ഷണത്തിനായി മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ ദേവസ്വം വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് ഹെലികോപ്ടർ സർവീസ്
ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസമായി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്ക് ഹെലികോപ്ടർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ചൊവ്വാഴ്ച തുടങ്ങും. കൊച്ചിയിൽനിന്ന് നിലയ്ക്കലിലേക്കുള്ള ഹെലികോപ്ടർ ബുക്കിങ് കേന്ദ്രം കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൽ (സിയാൽ) തുടങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുക. വിമാനമാർഗം സിയാലിൽ എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കും ഇതിൽ മുൻഗണന ലഭിച്ചേക്കും. യാത്രാനിരക്ക്, ആർക്കൊക്കെ യാത്ര അനുവദിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് സിയാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സിയാലിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഇടത്താവളം
വിമാനമാർഗം എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇടത്താവളവും സിയാൽ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 17ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഇടത്താവളം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ആഭ്യന്തര ആഗമന ടെർമിനലിന് സമീപം പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിനടുത്തായി 5,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് ഇത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ടെർമിനലിന് തൊട്ടടുത്തായതിനാൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന ഭക്തർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടേക്ക് എത്താനാകും. തീർഥാടന കാലയളവിലുടനീളം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ വിശ്രമകേന്ദ്രത്തിന് പുറമെ ശുദ്ധമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണശാലയും ഉണ്ടാകും. മടക്കയാത്രക്കാർക്ക് വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം തത്സമയം അറിയാൻ ഇടത്താവളത്തിനുള്ളിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യാത്രാസൗകര്യങ്ങളും പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകളും
സിയാലിൽനിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസുകൾ നടത്തും. ഇതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറും സംഘമായി എത്തുന്നവർക്ക് ചാർട്ടേഡ് ബസുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇടത്താവളത്തിലുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകളുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കർമവും മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. ഹെലികോപ്ടർ സർവീസ് ബുക്കിങ് കൗണ്ടർ, പ്രീപെയ്ഡ് ടാക്സി കൗണ്ടർ, ദേവസ്വം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, ശബരിമല പ്രസാദം കൂപ്പൺ കൗണ്ടർ എന്നിവയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും.
നവംബർ 17ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ബെന്നി ബെഹനാൻ എംപി, അൻവർ സാദത്ത് എംഎൽഎ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാകും. സിയാൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഐഎഎസ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമീപത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. കഴിഞ്ഞ തീർഥാടന കാലത്ത് ഏകദേശം 11,000 ഭക്തരാണ് സിയാലിലെ ഇടത്താവളം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും എത്തിയ തീർഥാടകർക്ക് ഈ സംരംഭം വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ മികച്ച പ്രതികരണം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read:- ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ; അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി മാഫിയയെ സാഹസികമായി പിടികൂടി കേരളാ പൊലീസ്