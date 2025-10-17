ETV Bharat / state

തുലാമാസ പൂജക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു; ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ തിരികെ സ്ഥാപിച്ചു

തുലാമാസം 1 ന് രാവിലെ (ശനിയാഴ്ച) 5 മണിക്ക് നടതുറക്കും . ഏഴു മണിക്കാണ് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ്.

ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ തിരികെ സ്ഥാപിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 7:59 PM IST

പത്തനംതിട്ട: തുലാ മാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നടതുറന്നു. വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് തന്ത്രി കണ്0ര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺ കുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിച്ചു.

ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നിപകർന്നു . വൈകിട്ട് 4 30 ന് ശേഷം ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയ പാളികൾ തിരികെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് അഡ്വ. പി. എസ്. പ്രശാന്ത്, അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എ. അജികുമാർ, അഡ്വ. പി.ഡി സന്തോഷ് കുമാർ, ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ആർ. ജയകൃഷ്ണൻ, തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ ആർ. രജിലാൽ, ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ് പി സുനിൽകുമാർ ഐപിഎസ്, ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഒ.ജി.ബിജു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീനിവാസ്, ദേവസ്വം സ്മിത്ത് ,ദേവസ്വം മരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സ്വർണ്ണം പൂശിയ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.

പാളികള്‍ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം തന്ത്രി കണ്Oര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുദ്ധി പൂജകൾ നടന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ 12 പാളികളാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കൊണ്ടുപോയ 12 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 22. 833 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഇതിൽ 281.200 ഗ്രാം ആയിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോൾ 12 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 22.876 കിലോഗ്രാമാണ്.

അതിൽ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ഭാരം 290. 902 ഗ്രാമാണ്. സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ ഭാരം 9. 702 ഗ്രാം കൂടി. തുലാമാസം 1 ന് രാവിലെ (ശനിയാഴ്ച) 5 മണിക്ക് നട തുറക്കും . ഏഴു മണിക്കാണ് ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ്.

കശ്യപ് വർമയാണ് ശബരിമല മേൽശാന്തിയെ നറുക്കെടുക്കുന്നത്. മൈഥിലി കെ വർമ്മ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെയും നറുക്കെടുക്കും.2011ലെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് കെ.റ്റി. തോമസിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അയക്കുന്നത്. ശബരിമല മേല്‍ശാന്തി 14 പേരും മാളികപ്പുറം മേല്‍ശാന്തി 13 പേരുമാണ് ചുരുക്കപട്ടികയിലുള്ളത്.നറുക്കെടുപ്പിന് ഹൈക്കോടതി മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാര്‍ഗരേഖ പ്രകാരം നറുക്കെടുപ്പ് സമയത്ത് 4 പേരെ മാത്രമേ സോപാനത്ത് അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

ശബരിമല സ്‌പെഷ്യല്‍ കമ്മീഷണര്‍, ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍,ദേവസ്വം കമ്മീഷണര്‍, ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷകന്‍ എന്നിവരെയാണ് അനുവദിക്കുക.

