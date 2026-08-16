ETV Bharat / state

ചിങ്ങ മാസ പൂജ; ശബരിമല നട തുറന്നു, പ്രത്യേക സർവീസുമായി കെഎസ്‌ആർടിസി

ചിങ്ങ മാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്‌റ്റ് 21 ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും. പിന്നീട് ഓണ പൂജകൾക്കായി ഓഗസ്‌റ്റ് 24 ന് നട വീണ്ടും തുറക്കും.

SABARIMALA CHINGA MONTH POOJA IN SABARIMALA KSRTC SPECIAL SERVICE SABARIMALA CHIGAM ONAM POOJA
Sabarimala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ചിങ്ങ മാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്‌ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇ ഡി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു. ചിങ്ങ മാസം ഒന്നിന് പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ (ഓഗസ്‌റ്റ് 17) രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക.

ശബരിമല ഉൾക്കഴകത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പും ചിങ്ങം 1 ന് നടക്കും. രാവിലെ ഉഷഃ പൂജയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഉൾക്കഴകത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. മേൽശാന്തിയെ പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഉൾക്കഴകത്തിൻ്റെ ചുമതല. പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പും നാളെയാണ്.

Sabarimala Chinga month pooja in sabarimala KSRTC SPECIAL SERVICE SABARIMALA CHIGAM ONAM POOJA
ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ചിങ്ങം 1 മുതൽ വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിങ്ങ മാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്‌റ്റ് 21 ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശബരിമല നട അടയ്ക്കും. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജകൾക്കായി ഓഗസ്‌റ്റ് 24 ന് ശബരിമല നട വീണ്ടും തുറക്കും. ചിങ്ങ മാസ പൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർ വെർച്ചൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് (www.sabarimalaonline.org)വഴി ദർശനത്തിനുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.

ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി കെഎസ്‌ആർടിസി

ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്ന ചിങ്ങമാസ പൂജ, ഓണം പൂജ എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കെഎസ്ആർടിസി വിപുലമായ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഓഗസ്‌റ്റ് 16 മുതൽ 28 വരെ വിവിധ കെഎസ്ആർടിസി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രത്യേക സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തിരുവനന്തപുരം, ചെങ്ങന്നൂർ, പത്തനംതിട്ട, കൊട്ടാരക്കര, എരുമേലി, പുനലൂർ തുടങ്ങി പ്രധാന സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ലഭ്യമാകും. ട്രെയിൻ മാർഗം ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് തിരക്കിനനുസരിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷൻ – പമ്പ റൂട്ടിൽ ഏത് സമയത്തും സർവീസുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിൽ നിന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കും ആവശ്യാനുസരണം സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

Sabarimala Chinga month pooja in sabarimala KSRTC SPECIAL SERVICE SABARIMALA CHIGAM ONAM POOJA
ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

ശബരിമല തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി നിലയ്ക്കൽ – പമ്പ ചെയിൻ സർവീസുകളും വിപുലമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് സൗകര്യം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ച് ബസുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിനോടകം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് വർധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം അടുത്തുള്ള കെഎസ്ആർടിസി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും അധിക സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: "അടിപൊളി വൈബില്‍ അത്തച്ചമയം"; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി പതിനായിരങ്ങള്‍

TAGGED:

SABARIMALA
CHINGA MONTH POOJA IN SABARIMALA
KSRTC SPECIAL SERVICE SABARIMALA
CHIGAM ONAM POOJA
SABARIMALA TEMPLE OPEN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.