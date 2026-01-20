ശബരിമല നട അടച്ചു; തീര്ഥാടന കാലത്തിന് സമാപനം, തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര പന്തളത്തേക്ക്
പന്തളം രാജപ്രതിനിധി പുണര്തം നാള് നാരായണ വര്മയുടെ ദര്ശനത്തിന് ശേഷമാണ് നട അടച്ചത്. ഇക്കൊല്ലം ഏകദേശം 54 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്.
Published : January 20, 2026 at 1:33 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് നട അടച്ചു. പന്തളം രാജപ്രതിനിധി പുണര്തം നാള് നാരായണ വര്മയുടെ ദര്ശനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ 6.45 നാണ് നട അടച്ചത്. രാവിലെ അഞ്ചിന് നട തുറന്നു. കിഴക്കേ മണ്ഡപത്തില് ഗണപതിഹോമം നടത്തി. തുടർന്ന് തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു.
പെരിയസ്വാമി മരുതുവന ശിവന്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തില് 30 അംഗ സംഘമാണ് വന പാതയിലൂടെ തിരുവാഭരണ പേടകുമായി മടങ്ങിയത്. ജനുവരി 23 ന് പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലെത്തും. മേല്ശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തില് വിഭൂതിയഭിഷേകം നടത്തി കഴുത്തില് രുദ്രാക്ഷമാലയും കൈയില് യോഗദണ്ഡും അണിയിച്ചു. ഹരിവരാസനം ചൊല്ലി വിളക്കണച്ച് ശ്രീകോവിലിന് പുറത്തിറങ്ങി നടയടച്ച് താക്കോല്ക്കൂട്ടം രാജപ്രതിനിധിക്ക് നൽകി.
പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ആചാരപരമായ ചടങ്ങ് നടത്തി ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര് ഒ ജി ബിജുവിൻ്റേയും മേല്ശാന്തിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് താക്കോല്ക്കൂട്ടം ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര് എസ് ശ്രീനിവാസന് രാജപ്രതിനിധി കൈമാറി. മാസപൂജ ചെലവുകള്ക്കുള്ള പണക്കിഴിയും നൽകി. രാജപ്രതിനിധി പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയായതോടെ മറ്റൊരു തീര്ഥാടന കാലത്തിന് സമാപനമായി.
തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു
ശബരിമല തീര്ഥാടനം സമാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ തിരുവാഭരണ മടക്കഘോഷയാത്ര പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ജനുവരി 23 ന് പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലെത്തും. ആദ്യ പെട്ടിയിലാണ് പതിനെട്ടാം പടി കയറി ഭഗവാനെ ചാര്ത്തുന്ന തിരുവാഭരണം. തിരുമുഖം, പ്രഭ, ചുരിക, വാള്, പുഷ്ക്കല, പൂര്ണ രൂപങ്ങള്, ആന, കടുവ, പുലി രൂപങ്ങള്, വലംപിരി ശംഖ് തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.
രണ്ട് പെട്ടികള് മാളികപ്പുറത്തേയ്ക്കാണ് കൊണ്ടു പോയത്. പന്തളം രാജപ്രതിനിധി കളഭാഭിഷേകത്തിന് നല്കിയ സ്വര്ണക്കുടം ഉള്പ്പെടെ രണ്ടാം പെട്ടിയിലാണ്. ഈ പെട്ടിയും പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെയാണ് താഴെ എത്തിച്ചത്. തലപ്പാറമല, ഉടുമ്പാറമലയുടെ കൊടികള്, അയ്യപ്പൻ്റെ തിടമ്പ്, നെറ്റിപ്പട്ടം തുടങ്ങിയവ മൂന്നാം പെട്ടിയിലും. വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പിന് ഇവയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. കൊല്ലമുഴി- നിലയ്ക്കല് വഴിയുള്ള മടക്ക യാത്രയില് ളാഹ വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിന് സമീപമുളള സത്രത്തില് വിശ്രമിക്കും.
ജനുവരി 21 ന് പെരുന്നാട് കക്കാട് കോയിക്കല് ക്ഷേത്രത്തിലെ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തില് തിരുവാഭരണം ചാര്ത്തി ദര്ശനമുണ്ട്. ജനുവരി 22 ആറന്മുള കൊട്ടാരത്തില് വിശ്രമം. ഇവിടെ പെട്ടി തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന തിരുവാഭരണം ദര്ശിക്കാന് അവസരമുണ്ട്. തുടര്ന്ന് പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ജനുവരി 23 ന് കൊട്ടാരത്തിലെത്തും.
കൃത്യമായ ഏകോപനം; പരാതികളില്ലാത്ത തീര്ഥാടനമെന്ന് ശബരിമല എഡിഎം
വിവിധ സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളുടെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായ ഏകോപനത്തിൻ്റെയും ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ശബരിമല തീര്ഥാടനം ശുഭകരമായി പര്യവസാനിച്ചു. ദേവസ്വം, ആരോഗ്യം, റവന്യു, പൊലീസ്, എക്സൈസ്, തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം, വനം, അഗ്നിസുരക്ഷ, ജലസേചനം, വൈദ്യുതി, ഭക്ഷ്യം, കെഎസ്ആര്ടിസി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെ ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനം ഭക്തര്ക്ക് ശബരിമലയില് മികച്ച സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കി.
ആക്ഷേപങ്ങളോ പരാതികളോ ഇല്ലാത്ത മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവമാണ് സമാപിക്കുന്നതെന്ന് ശബരിമല എഡിഎം അരുണ് എസ് നായര് പറഞ്ഞു. നിലയ്ക്കല്- പമ്പ വഴിയും പരമ്പരാഗത കാനന പാതയിലൂടെയും ഏകദേശം 54 ലക്ഷത്തോളം ഭക്തരെത്തി. ആചാരങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഭക്തര്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനായി. പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും തിരക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു.
റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് പ്രവര്ത്തനവും വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനവും ക്ലീന് ശബരിമല സൃഷ്ടിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലോടെ ഭക്തരുടെ മരണനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞു. ഹൃദായാഘാതം മൂലമായിരുന്നു മരണങ്ങളേറെയും. ദുര്ഘടമായ കാനനപാതയിലൂടെയുള്ള ഭക്തരുടെ സുഗമമായ നിയന്ത്രണത്തിനും ദര്ശനത്തിനും വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി. ഭക്തര്ക്ക് സുരക്ഷിത ദര്ശനം ഉറപ്പാക്കി അവരെ വാസസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് മടക്കി അയക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാ വകുപ്പുകളും കൃത്യമായി നിര്വഹിച്ചെന്നും എഡിഎം പറഞ്ഞു.
സന്നിധാനത്തെ അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് തീര്ഥാടന കാലത്ത് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് 96,826 ഭക്തരാണ്. സൗജന്യമായി 23.19 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നും നല്കി. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോകിനെസ് മരുന്നടക്കം ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിച്ച ലാബില് ഹൃദയാഘാതം തിരിച്ചറിയുന്ന ട്രോപോണിന് പരിശോധനയടക്കം ചെയ്തു.
പാമ്പു കടിയേറ്റാലുള്ള ആൻ്റി വെനം, റാബിസ് വാക്സിന് എന്നിവയും ആശുപത്രിയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫിസിഷന്, സര്ജന്, ഓര്ത്തോ, അനസ്തേഷ്യിസ്റ്റ്, പീഡീയാട്രീഷ്യന്, കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റ്, പള്മണോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ സേവനം 24 മണിക്കൂറും ഉറപ്പാക്കി. സന്നിധാനം ആയുര്വേദ ആശുപത്രിയില് 63,785 ഭക്തരെത്തി. 10,807 പേര്ക്ക് തിരുമല്, ലേപനം, ആവി പിടിക്കല്, നസ്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ തെറാപ്പി നല്കി.
മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനം സര്ക്കാര് ഹോമിയോ ആശുപത്രിയില് നിന്ന് 4412 അയ്യപ്പഭക്തര്ക്ക് ചിക്കന്പോക്സ്, ചെങ്കണ്ണ്, മുണ്ടിനീര് അസുഖം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധമരുന്ന് നല്കി. 2540 ഭക്തര് ചികിത്സയ്ക്കെത്തി. സൗജന്യമായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ മരുന്നും വിതരണം ചെയ്തു.
