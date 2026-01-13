തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് 11 കിലോയുടെ 'വാജിവാഹനം'; കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, നിർണായക നീക്കം
പഴയ കൊടിമരത്തിലെ 11 കിലോ ശിൽപമാണിത്. അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചതിനെതിരെ അന്വേഷണം.
Published : January 13, 2026 at 10:18 PM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്ത വാജിവാഹനം കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പഴയ കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതും 11 കിലോ തൂക്കം വരുന്നതുമായ പഞ്ചലോഹത്തിൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ശിൽപമാണിത്.
കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എസ്ഐടി സംഘം തന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് വാജിവാഹനം കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ളതും അമൂല്യവുമായ ശിൽപമാണിത്. 2017ൽ ശബരിമലയിൽ പുതിയ സ്വർണക്കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ പഴയ കൊടിമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളിയിൽ നിർമിച്ച വാജിവാഹനം (കുതിരയുടെ രൂപം) ആചാരപ്രകാരം തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന വാദമുയർത്തി തന്ത്രി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
വിവാദങ്ങളും ദേവസ്വം നിലപാടും
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് തന്ത്രി ഇത് കൊണ്ടുപോയതെന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം മുറുകുന്നതിനിടെ വിവാദങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാകാനായി വാജിവാഹനം തിരികെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 11ന് തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തൻ്റെ കൈവശമുള്ള വാജിവാഹനം തിരികെ ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് തന്ത്രി അറിയിച്ചെങ്കിലും അത് ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം.
തന്ത്രി തിരികെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാജിവാഹനം യഥാർഥത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണോ അതോ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറെ ബോർഡ് ചുമതലപ്പെടുത്തി. വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അത് അസ്സലാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാജിവാഹനം ഏറ്റെടുക്കൂ എന്നായിരുന്നു ബോർഡിൻ്റെ നിലപാട്.
ചരിത്രപ്രാധാന്യവും ചട്ടലംഘനവും
1957ൽ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് പഴയ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അന്ന് മുതൽ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ചൈതന്യം ആവാഹിച്ച കൊടിമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വാജിവാഹനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള പുണ്യവസ്തുവായാണ് ഭക്തർ കണക്കാക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കണക്കുകളിലോ രജിസ്റ്ററിലോ ഉൾപ്പെടുത്താതെ കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തിയ ഒരു പുണ്യവസ്തു തന്ത്രി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണങ്ങളും മറ്റ് അമൂല്യവസ്തുക്കളും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതിനു പകരം വ്യക്തികൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് സുരക്ഷാവീഴ്ചയായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വാജിവാഹനം തിരികെ നൽകാനുള്ള തന്ത്രിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള നീക്കം ഉണ്ടായത്.
അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊടിമര നിർമാണത്തിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുബന്ധ സ്വർണപ്പണികളിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണം സജീവമായി നടക്കുന്ന സമയമാണിത്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസിലും സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലും വിജിലൻസ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് തന്ത്രിയുടെ കത്ത് പുറത്തുവരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ അന്വേഷണം തന്നിലേക്ക് നീളുമോ എന്ന ഭയമാണ് തിരക്കിട്ട് വാജിവാഹനം തിരികെ നൽകാനുള്ള തന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു.
വാജിവാഹനം ഇപ്പോൾ തിരികെ നൽകിയാലും ആറു വർഷത്തോളം അത് നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വച്ചതിന് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. പഴയ വാജിവാഹനത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ തൂക്കം, നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളിയുടെ അളവ്, അതിൻ്റെ തനിമ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഴയ രേഖകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആറു വർഷം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈവശം ഇരുന്നതിനാൽ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനകളും ആവശ്യമായി വരും. പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ ഇതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഈ സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് എസ്പിയോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടാനും ബോർഡ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തജന സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകാനും വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ശബരിമല പോലൊരു മഹാക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ ആവശ്യം.
