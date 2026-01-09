ETV Bharat / state

ശബരിമല തന്ത്രി കസ്റ്റഡിയിൽ; കണ്ഠര് രാജീവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് സാധ്യത? നിർണായക നീക്കവുമായി എസ്‌ഐടി

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Sabarimala gold theft probe news Kandararu Rajeevar in custody ED registers money laundering case A Padmakumar statement details
ശബരിമല (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 9, 2026 at 2:22 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ശബരിമല തന്ത്രി താഴമൺ മഠം കണ്ഠര് രാജീവരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് എസ്‌ഐടി തന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.

കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായി അറസ്റ്റിൽ കഴിയുന്ന മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവുമായ എ പത്മകുമാർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ഠര് രാജീവരെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 10മണിയോടെയാണ് തന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ തന്ത്രിയുടെ പങ്ക് കൃത്യമായി മറച്ചുവയ്ക്കാൻ എസ്‌ഐടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തന്ത്രി മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടുന്നത് തടയാനുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിരുന്നു ഇത്.

ശബരിമലയിലേക്ക് സഹായിയായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എത്തിച്ചത് തന്ത്രിയായിരുന്നു. അവിടെയെത്തി തന്ത്രിയുടെ സഹായിയായി കൂടിയ ശേഷമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉന്നതതല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതും അതിലൂടെ സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പുപാളിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്വർണം കവർച്ച നടത്തിയതും. പോറ്റിക്ക് വാതിൽ തുറന്നുകൊടുത്തത് തന്ത്രിയാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച വിവരം. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ കടത്തുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചതെന്ന സംശയവും എസ്‌ഐടിക്ക് ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കണ്ഠര് രാജീവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ എസ്‌ഐടി വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നൽകിയ നിർണായകമായ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ രാജീവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വർണത്തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വിവരം തന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തന്ത്രി ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്നയാളായതിനാൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിലും തന്ത്രി ഉൾപ്പെടും. ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുമതി നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ അനുമതി നൽകിയില്ലെന്നായിരുന്നു കണ്ഠര് രാജീവരുടെ വാദം. എന്നാൽ ചില സ്പോൺസർഷിപ്പുകളിൽ നൽകിയ അനുമതി സംശയകരമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. തന്ത്രി നൽകിയ അനുമതികളിൽ മൂന്നെണ്ണം സംശയാസ്പദമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എൻഫോഴ്സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്‌മെൻ്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമാണ് ഇഡിയുടെ ഇസിഐആർ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ പ്രതികളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കും.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഉടമ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധൻ എന്നിവർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇഡി പ്രവേശിക്കുക. കൊച്ചി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ രാകേഷ് കുമാറിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം നടക്കുക.

