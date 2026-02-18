തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരർ പുറത്തിറങ്ങുമോ? സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഇന്ന് വിധി, ജാമ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്
തന്ത്രിയുടെ പേരിൽ 2 കോടി 5 ലക്ഷം രൂപയും ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് എസ്.ഐ.ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Published : February 18, 2026 at 6:38 AM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയായ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരരുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും പ്രതിയായ തന്ത്രിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഇന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിലും ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർ പ്രതിയാണ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും തന്ത്രിയെയായിരുന്നു. ജാമ്യഹർജിയിൽ അനുകൂല വിധി വന്നാൽ തന്ത്രിക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ജാമ്യഹർജി തള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തന്ത്രിക്കുള്ള ബന്ധം സ്വർണക്കൊള്ളയിലേക്ക് വഴിമാറി എന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. തന്ത്രിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഭാര്യയുടെ പേരിൽ 62 ലക്ഷം രൂപയും സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്ത്രി 7.5 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ തനിക്ക് ബന്ധമുള്ളൂവെന്നും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് തന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ജാമ്യഹർജിയിൽ വാദിച്ചത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിഭാഗം ശക്തമായി എതിർത്തു. എന്നാൽ തന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് ആശങ്ക അറിയിച്ചു. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും നടപടികളും
ശബരിമലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയ സംഭവമാണ് കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരപാലക സ്വർണക്കൊള്ള കേസുകൾ. ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലുകൾ സ്വർണം പൊതിയുന്നതിനും (കട്ടിളപ്പാളി), ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ സ്വർണം പൂശുന്നതിനും ഭക്തരിൽ നിന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നും സമാഹരിച്ച സ്വർണത്തിലും പണത്തിലും വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നതാണ് കേസ്. വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
കട്ടിളപ്പാളിക്കും ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സ്വർണത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗം തട്ടിയെടുത്തെന്നും ഇതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് തന്ത്രി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ വിശ്വാസവഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന എന്നീ വകുപ്പുകളും തന്ത്രിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വിധി കേസിൻ്റെ ഭാവി ഗതി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്.
