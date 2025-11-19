ശബരിമല തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി: സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5,000 പേർക്ക് മാത്രമായി കുറച്ചു; തിങ്കളാഴ്ച വരെ നിയന്ത്രണം
വേണ്ടത്ര ഏകോപനം ഇല്ലാതിരുന്നതിനും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
Published : November 19, 2025 at 5:34 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ കനത്ത ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ദിവസേന 5,000 പേർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച വരെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം നിലവിൽ തുടരുക. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. കൂടാതെ, കാനനപാത വഴിയുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന പാസും 5,000 പേർക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനമായി.
തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നേരത്തെ 20,000 ആയി കുറയ്ക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. പമ്പയിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നിലയ്ക്കലിൽ ഏഴ് കൗണ്ടറുകൾ കൂടി തുറക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരക്ക് പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാനായി തിങ്കളാഴ്ച വരെ പ്രതിദിനം 5,000 സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് മാത്രം അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസുമാരായ എ രാജാവിജയരാഘവൻ, കെ വി ജയകുമാർ എന്നിവരുടെ പുതിയ നിർദേശം. തീർഥാടക പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കണമെന്ന് കോടതി രാവിലെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ
തിരക്ക് വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. പമ്പയിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്കുള്ള പ്രതിദിന സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5,000 ആയി കുറച്ചതും തിങ്കളാഴ്ച വരെ നിയന്ത്രണം തുടരുന്നതും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ്. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിനായി പമ്പയിൽ ഒരു കൗണ്ടറും നിലയ്ക്കലിൽ ഏഴ് കൗണ്ടറുകളും പ്രവർത്തിക്കും. 5,000ൽ അധികം ഒരാളെ പോലും സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി കടത്തിവിടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. സന്നിധാനത്തെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5,000ൽ നിന്ന് 10,000ലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കും. ആദ്യം എത്തുന്ന 5,000 പേർക്കായിരിക്കും ഈ പാസ് ലഭിക്കുക എന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു. ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
സന്നിധാനത്തെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിദിന സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 20,000 പേർക്ക് മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടുതലായി എത്തുന്നവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം ദർശനത്തിനുള്ള ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും, ഇതിനായി ഭക്തർക്ക് തങ്ങാൻ നിലയ്ക്കലിൽ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കും. ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലെത്തി വിശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വരിനിൽക്കുന്നതിലെ മുൻഗണന നഷ്ടമാകില്ല. ഈ കോംപ്ലക്സുകളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനും ലഘുഭക്ഷണത്തിനും പുറമേ ചുക്കുകാപ്പി കൂടി ലഭ്യമാക്കാൻ അധികം ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചു.
പമ്പയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കും. ഇതിനായി നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കും. ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഭക്തർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാൻ തടസം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു നൽകുമെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് നട തുറന്ന ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് 1,96,594 തീർഥാടകരാണ്. ഇതിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന ശേഷം 53,278 പേരും, വൃശ്ചികം ഒന്നായ തിങ്കളാഴ്ച 98,915 പേരും, ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ 44,401 പേരുമാണ് അയ്യപ്പനെക്കണ്ട് മടങ്ങിയത്. വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്.
എൻഡിആർഎഫ് സംഘം ശബരിമലയിൽ
ശബരിമലയിൽ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ (എൻഡിആർഎഫ്) ആദ്യസംഘം ചുമതലയേറ്റു. തൃശൂർ റീജിയണൽ റെസ്പോൺസ് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള നാലാം ബറ്റാലിയനിലെ 30 അംഗസംഘം നവംബർ 19ന് സന്നിധാനത്ത് എത്തി. സോപാനത്തിന് അരികിലായും നടപ്പന്തലിലുമാണ് ഇവരെ നിലവിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും അഞ്ച് പേരാണ് ഒരേ സമയം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത്.
ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള 38 അംഗ സംഘം ഇന്ന് (നവംബർ 19) രാത്രിയോടെ എത്തും. തീർഥാടകർക്ക് സിപിആർ ഉൾപ്പെടെ അടിയന്തരഘട്ട വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഇവർ. പ്രഥമശുശ്രൂഷ കിറ്റും സ്ട്രച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാഹിതങ്ങളിൽ അതിവേഗം ഇടപെട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഘം സജ്ജരാണ്. കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിങ്, ട്രീ കട്ടിങ്, റോപ് റെസ്ക്യൂ ഉപകരണങ്ങളും സംഘത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ശബരിമല എഡിഎം, പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ എന്നിവരുടെ നിർദേശാനുസരണം സംഘം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ടീം കമാൻഡറായ ഇൻസ്പെക്ടർ ജി സി പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
കർണാടക തീർഥാടകർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ അഭ്യർഥിച്ച് കത്ത്
ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് പോകുന്ന കർണാടകയിലെ ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ശാലിനി രജനീഷ് കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ ജയതിലകിന് കത്തയച്ചു. കർണാടകയിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം ഭക്തർ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നും നവംബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയാണ് കൂടുതൽ പേർ വാർഷിക തീർഥാടനം നടത്തുന്നത് എന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
കർണാടക തീർഥാടകർ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവേശന മാർഗങ്ങളിൽ, തിരക്കേറിയ പ്രധാന ദിവസങ്ങളിൽ മതിയായ ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കണം. ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം, അടിയന്തര പ്രതികരണ സേവനങ്ങൾ, പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഏകോപനം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം. തീർഥാടകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, മതിയായ പൊലീസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എല്ലാ തീർഥാടന കാലത്തും കേരള സർക്കാർ നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ സഹകരണത്തെ കർണാടക സർക്കാർ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വർഷത്തെ തീർഥാടനം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും എല്ലാ ഭക്തർക്കും സുരക്ഷിതവും അർഥവത്തുമായ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണവും ആവശ്യമായ സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.
