ശബരിമലയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൂട്ടും; പതിനെട്ടാം പടിയിൽ മിനിറ്റിൽ 85 പേരെ കടത്തിവിടും: ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനം
സന്നിധാനത്ത് 24 മണിക്കൂർ ശുചീകരണം ഉറപ്പാക്കാനും ദിവസേന അവലോകന യോഗം ചേരാനും തീരുമാനിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും.
Published : November 22, 2025 at 4:46 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് അനുസരിച്ച് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ മിനിറ്റിൽ 85 പേരെ വീതം കടത്തിവിടാനും തീരുമാനം. ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീർഥാടനം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടത്. സുഗമമായ തീർഥാടനമാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എംജി രാജമാണിക്യം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 53.60 ലക്ഷം തീർഥാടകരാണ് എത്തിയത്. ഇത്തവണ അതിൽ കൂടുതൽ പേർ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും ദർശനവും
നിലവിൽ 5000 എന്നത് ഓരോ ദിവസത്തെയും തിരക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നിലവിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമായതിനാൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും തിരക്ക് അനുസരിച്ച് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. നിലവിൽ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി 70 പേരാണ് കയറുന്നത്. ഇത് 85 ആക്കി ഉയർത്തുന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ദർശനം സാധ്യമാകും. ഇതിനായി പരിചയസമ്പന്നരും കരുത്തരുമായ കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെ ഇവിടെ നിയോഗിക്കും. സന്നിധാനത്ത് ദർശന സമയം എത്രയാകാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും.
ഏകോപനവും ക്രമീകരണങ്ങളും
എല്ലാ ദിവസവും സന്നിധാനത്ത് എഡിഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധിയും പൊലീസ്, ആരോഗ്യം, ഫയർഫോഴ്സ്, വനം, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, പൊതുമരാമത്ത് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കും. പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലും ഇത്തരത്തിൽ യോഗം ചേരും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് ചാർജ് ഓഫിസർമാർ തമ്മിൽ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. പമ്പയിലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും. കെഎസ്ആർടിസിയും പൊലീസും തമ്മിൽ ഏകോപനം ഉണ്ടാകണമെന്നും യോഗം നിർദേശിച്ചു. നിലയ്ക്കലിലെ പാർക്കിങ് സ്ഥലം പൂർണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
തീർഥാടകർക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലും വലിയ എൽഇഡി വാളുകൾ സ്ഥാപിക്കും. കാനന പാതയിൽ വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഉറപ്പാക്കും. വിവിധ ഭാഷകളിൽ ദിശാബോർഡ് ഇല്ലാത്തിടത്ത് അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിക്കും. കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കണം. ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം അടിയന്തരമായി ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളത് സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കും. എരുമേലിയിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ 27ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേരും. ഡോളി പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കും.
ശുചീകരണവും ആരോഗ്യവും
സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും 24 മണിക്കൂറും ശുചീകരണം ഉറപ്പാക്കും. ഇതിനായി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെയും സൂപ്പർവൈസർമാരെയും അടിയന്തരമായി നിയോഗിക്കും. ബയോ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും. ചുക്ക് വെള്ളം വിതരണത്തിന് അധിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. സന്നിധാനത്തെ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ എക്കോ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കും. ഫയർ ഫോഴ്സ് ഹോട്ടലുകളിൽ പ്രിവൻ്റീവ് പരിശോധന നടത്തും.
ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കും. പൊലീസിന് മുൻകൂറായി നൽകാറുള്ള 20 ലക്ഷം ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകുവാനും നിർദേശിച്ചു. യോഗത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ശബരിമല പൊലീസ് ചീഫ് കോഓർഡിനേറ്റർ എസ് ശ്രീജിത്ത്, ഡിഐജിമാരായ അരുൾ ആർബി കൃഷ്ണ, അജിതാ ബീഗം, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ്, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാർ, ശബരിമല എഡിഎം ഡോ. അരുൺ എസ് നായർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
