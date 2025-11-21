ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസം: സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നിയന്ത്രണത്തിൽ മാറ്റം, ഇളവുമായി ഹൈക്കോടതി; ഇനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തീരുമാനിക്കാം
ശബരിമലയിൽ വെർച്വൽ ക്യൂ 80,000 പേർക്കാണ്. ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനസമയം കൂട്ടാനും ക്യൂവിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിഷ്കാരം വരുത്താനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.
Published : November 21, 2025 at 7:20 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർണായക ഇളവ് വരുത്തി ഹൈക്കോടതി. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എത്ര വേണമെന്ന് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർക്കും പൊലീസ് ചീഫ് കോഡിനേറ്റർക്കും തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആയി നിജപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിലാണ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർക്കും സന്നിധാനത്തെ ചുമതലയുളള എഡിജിപിക്കും ആവശ്യമായ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകിയത്.
തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന തീരുമാനം
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലം പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായകമായ ഈ ഇടപെടൽ. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി മാത്രമായി ദർശനം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും മുൻ നിലപാടിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്ന, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ഭക്തർക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് പലപ്പോഴും വലിയ കടമ്പയാണ്. അവർക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്നതാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നിർദേശം. പമ്പ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ തുടങ്ങിയ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകൾ വഴി ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് തീർഥാടകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.
പ്രതിദിനം 90,000 പേരെ സന്നിധാനത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനാകുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിദിനം 80,000 പേർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും ദർശനം അനുവദിക്കാനാണ് നേരത്തെ ധാരണയായിരുന്നത്. എന്നാൽ തിരക്ക് വർധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കണക്കുകളിൽ കർക്കശ്യം പിടിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവേചനാധികാരം നൽകാനുള്ള കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ. പതിനെട്ടാം പടി കയറാൻ കഴിയുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണവും സന്നിധാനത്തെ വിസ്തൃതിയും കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പൊലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക.
ഗുരുവായൂരിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ഇതിനിടെ മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനസമയം കൂട്ടുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു. തന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഗുരുവായൂരിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാകാറുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുട്ടികളെയും വയോധികരെയും വലിയ രീതിയിൽ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ദർശനത്തിനുള്ള നിലവിലെ രീതി സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അതിനാൽ ക്യൂ സംവിധാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തണം. ഇതിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ സാധാരണ ദിവസവും ഉത്സവ ദിനങ്ങളിലും സുരക്ഷിതമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഭക്തരുടെ പരമാവധി എണ്ണം കണക്കാക്കണം. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് വഴി വരുന്നവർക്ക് മാത്രമായി മാറ്റിവയ്ക്കണം. ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഹൈക്കോടതി ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.
തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും പ്രത്യേക പരിഗണനയും
സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് ആധാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നിർബന്ധമാക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ഷേത്ര സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും അനധികൃതമായി ക്യൂവിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും. പ്രായമായവർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ഗർഭിണികൾ, ശിശുക്കളോടൊപ്പമുള്ള അമ്മമാർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ നിർദേശമുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
