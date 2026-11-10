ശബരിമല സുരക്ഷായാത്ര നടന്നു; റോഡ് സുരക്ഷ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവസാന ഘട്ടത്തില്
നിലവില് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൂടുതല് ഇടപെടലുകള് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകള് കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് സുരക്ഷാ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്.
Published : November 10, 2026 at 8:57 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഭക്തര്ക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് വിവിധ വകുപ്പുകള് സംയുക്തമായി ശബരിമല സുരക്ഷാ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര് എ. നിസാമുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി ജംഗ്ഷനില് നിന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച യാത്ര പമ്പ വരെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും തീര്ഥാടന പാതകളും സന്ദര്ശിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് വിലയിരുത്തി.
തീര്ഥാടനകാലത്ത് റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള് ശക്തമാക്കുന്നതിനായി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പൊലീസ്, ആര് ടി ഒ, പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ്, ഹൈവേ, കെ എസ് ടി പി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള് സംയുക്തമായി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി നിര്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നാലുകോടി രൂപ സര്ക്കാര് ഫണ്ട് ലഭിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ഇതിൻ്റെ നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് എന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് പറഞ്ഞു.
നിലവില് നടക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൂടുതല് ഇടപെടലുകള് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകള് കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് സുരക്ഷാ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. തീര്ഥാടനകാലത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഒരുക്കങ്ങളും നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് പോരായ്മകള് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രത്യേക ഹൈവേ പട്രോളിങ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു
തീര്ഥാടന പാതയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി മുതല് ഇലവുങ്കല് വരെയുള്ള റോഡില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഹൈവേ പട്രോളിങ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചതായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആര് ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. തീര്ഥാടനകാലത്ത് അപകടസാധ്യതയും ഗതാഗതക്കുരുക്കും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. ജില്ലയിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് അനുവദിച്ച സ്പെഷ്യല് പൊലീസ് ഓഫീസര്മാരെ റാന്നി, വടശ്ശേരിക്കര, ളാഹ, നിലയ്ക്കല് തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളില് കൂടുതലായി വിന്യസിക്കും.
തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് കോന്നി, കൂടല് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ എത്തുന്ന തീര്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഈ മേഖലകളിലും പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കും. പന്തളം ഉള്പ്പെടെയുള്ള തിരക്കേറിയ ഇടത്താവളങ്ങളിലും പ്രത്യേക പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കും. റോഡുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് ഭക്തര്ക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രധാന പരിഗണന.
അപകടസാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് പ്രത്യേക നടപടി
പ്രദേശത്തെ ഡി വൈ എസ് പി, സി ഐ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില് പരിശോധന ശക്തമാക്കും. തീര്ഥാടന പാതയിലെ റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആര് ടി ഒയും ബന്ധപ്പെട്ട സി ഐമാരും നേരിട്ട് സന്ദര്ശിച്ച് ആവശ്യമായ നിര്ദേശങ്ങള് നല്കും. അപകട സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് ആര് ടി ഒയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രത്യേക നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ യാത്രയില് റോഡുകളിലെ തടസ്സങ്ങള്, അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങള്, വഴികളിലെ സുരക്ഷ, വഴിയരികിലെ കാടുകള് വെട്ടിത്തെളിക്കല്, വൈദ്യുതിവിളക്കുകള്, സൈന് ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കല്, കടവുകളിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവ പരിശോധിച്ചു. ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളില് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കി.
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