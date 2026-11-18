ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും കർശനമാക്കുന്നു; പ്രസാദം വാങ്ങാൻ വെൻഡിങ് മെഷീനുകളും കിയോസ്കുകളും
മണ്ഡലകാല തീർഥാടനം ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾത്തന്നെ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമായി രണ്ട് അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ (Sabarimala Temple Security Update) നടന്നതായാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ദേവസ്വം വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നത്
Published : November 18, 2026 at 7:17 AM IST
പത്തനംതിട്ട/കോട്ടയം: ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ അന്നദാനപ്പുരയിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നിർദേശം നൽകി. ദേവസ്വം വിജിലൻസിനോടും ഇൻ്റലിജൻസിനോടും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോടുമാണ് പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും കർശനമാക്കാൻ മന്ത്രി നിർദേശിച്ചത്. സന്നിധാനത്തോ പമ്പയിലോ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളോ അട്ടിമറി നീക്കങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം.
മണ്ഡലകാല തീർഥാടനം ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾത്തന്നെ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമായി രണ്ട് അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നതായാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ദേവസ്വം വകുപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപത്തെ ദിവസം രാത്രി പമ്പയിലെ 200ഓളം ശൗചാലയങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന വാൽവുകൾ അടച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു ആദ്യ സംഭവം.
ഇതിനുപിന്നാലെ അവിടെ പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ സന്നിധാനത്തെ അന്നദാനപ്പുരയിൽ ഒരാൾ മദ്യലഹരിയിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയത്. നിലവിൽ ടെൻഡർ എടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാരനോട് വിരോധമുള്ളയാളും മുൻ കരാറുകാരൻ്റെ സഹായിയുമാണ് അതിക്രമിച്ചുകയറിയതെന്നാണ് വിവരം. ഈ സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡും വ്യക്തമാക്കി.
ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്കേറുന്നു
അതേസമയം ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ ശബരിമല മേൽശാന്തി അരീക്കര സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് നട തുറന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 38,000ത്തോളം പേരാണ് 18-ാം പടി കയറി സന്നിധാനത്തെത്തിയത്. സിവിൽ ദർശൻ വഴി 12,000ത്തോളം പേരും ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലയ്ക്കലിലും വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം ഭാഗത്തുമാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യമുള്ളത്.
ഒരുദിവസം സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന പരമാവധി പരിധിയായ 14,000 പേരും കഴിഞ്ഞദിവസം ദർശനം നടത്തി. ഇന്ന് വിർച്വൽ ക്യൂ വഴി 51,000 പേരാണ് ദർശനത്തിനായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലേതിന് സമാനമായ തിരക്കാണ് ഇന്നും സന്നിധാനത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വിർച്വൽ ക്യൂ വഴിയുള്ള ബുക്കിങ് ഏറെക്കുറേ പൂർണമായും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തോടെ മുൻവർഷങ്ങളിലേതുപോലെ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പ്രസാദ വിതരണത്തിന് വെൻഡിങ് മെഷീനുകളും കിയോസ്കുകളും
ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് പ്രസാദമായ ഉണ്ണിയപ്പവും അരവണയും വാങ്ങുന്നതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി. മാളികപ്പുറത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വെൻഡിങ് മെഷീൻ വഴി യുപിഐ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തി നേരിട്ട് അരവണ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
ഒരുസമയം അഞ്ച് അരവണയാണ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ വഴി വാങ്ങാൻ കഴിയുക. കൂടാതെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലും മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കിയോസ്കുകൾ വഴി യുപിഐ പേയ്മെൻ്റ് നടത്തിയ ശേഷം ആ രസീത് നിർദിഷ്ട കൗണ്ടറുകളിൽ കാണിച്ച് അരവണയും അപ്പവും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പ്രസാദ കൗണ്ടറിന് മുന്നിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഈ പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും.
സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്ഥാപിച്ച വെൻഡിങ് മെഷീനുകളുടെയും കിയോസ്കുകളുടെയും ഉദ്ഘാടനം ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ നിർവഹിച്ചു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങളും തടസ്സരഹിതമായ ദർശനവും ഒരുക്കാൻ ബോർഡ് എക്കാലവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശബരിമല അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ കേരളീയ സദ്യ
ശബരിമല അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ തീർഥാടകർക്ക് കേരളീയ സദ്യയും പ്രഭാതഭക്ഷണവും നൽകിത്തുടങ്ങി. പുതിയ മെനുവും സംവിധാനവുമായാണ് ഈ തീർഥാടനകാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭാതഭക്ഷണമായി ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങളും, ഉച്ചയ്ക്ക് പായസമടങ്ങുന്ന കേരളീയ സദ്യയും, രാത്രി കഞ്ഞിയും പയറുമാണ് ഇത്തവണത്തെ മെനു. സദ്യ കേമമാണെന്നാണ് ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായം.
ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങൾ
മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമായതോടെ ശബരിമലയുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലും അയ്യപ്പഭക്തരുടെ തിരക്കേറുകയാണ്. വലിയ തോതിൽ തീർഥാടകർ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തവണയും ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭക്ഷണത്തിനും ഒരേസമയം 1,500 പേർക്ക് വിരിവയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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ഭക്തർക്കായി അന്നദാനവും ചുക്കുവെള്ള വിതരണവും സജീവമാണ്. വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് മൈതാനം ടാർ ചെയ്ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി വിശാലമായ പാർക്കിങ് സംവിധാനം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പൊലീസിൻ്റെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഫയർ എൻജിൻ, സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധന, ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും സജ്ജമാണ്.
ദേവസ്വം ബോർഡിനൊപ്പം റവന്യു വകുപ്പിൻ്റെ സേവനവും ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷങ്ങളിലെ മികച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി അറിയിച്ചു.
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