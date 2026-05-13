ETV Bharat / state

ഹിന്ദുമതം ഒരു ജീവിതരീതി; വിശ്വാസിയാകാൻ ക്ഷേത്രദർശനം നിർബന്ധമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് പരിമിതമായ അധികാരമേ ഉള്ളൂവെന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് വിടണമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചെങ്കിലും, ജനാധിപത്യം എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെ താൽപ്പര്യം മാത്രമല്ലെന്നും അത് ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യമാണെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

HINDUISM SABARIMALA SUPREME COURT
SUPREME COURT (ETV Bharat)
author img

By Sumit Saxena

Published : May 13, 2026 at 9:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദുമതം എന്നത് ഒരു ജീവിതരീതിയാണെന്നും വിശ്വാസിയായി തുടരാൻ ക്ഷേത്രദർശനമോ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കലോ നിർബന്ധമല്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി ബുധനാഴ്ച നിരീക്ഷിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ഒൻപതംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ലിംഗവിവേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സുപ്രധാനമായ ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്.

ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം കുടിലിനുള്ളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് പോലും വിശ്വാസത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും ആരാധനാക്രമങ്ങളിലെ ലളിതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ സ്വഭാവം അടിവരയിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതപരമായ വിഷയങ്ങളിലെ വിവേചനവും വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്.

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ പ്രൊഫസർ മോഹൻ ഗോപാൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്നയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹിന്ദുക്കളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വേദങ്ങളെ പരമമായ അധികാരമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചോദ്യം.

ഇതിന് മറുപടിയായി, ഹിന്ദുധർമ്മം എന്നത് കേവലം ചടങ്ങുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒന്നല്ലെന്നും ഒരു വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതിരുന്നാൽ പോലും അയാളുടെ മനോനിലയും ജീവിതരീതിയും കൊണ്ട് ഹിന്ദുവാകാൻ സാധിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വിശുദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും കോടതിയിൽ നടന്നു. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ കോടതിക്ക് പരിമിതമായ അധികാരമേ ഉള്ളൂവെന്നും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് വിടണമെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചെങ്കിലും, ജനാധിപത്യം എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്‍റെ താൽപ്പര്യം മാത്രമല്ലെന്നും അത് ഭരണഘടനാപരമായ ജനാധിപത്യമാണെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

ഒരു ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കോടതിക്കുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി. മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിനോ ന്യൂനപക്ഷത്തിനോ മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ നാളെയും വാദം തുടരും.

കേവലം ശബരിമല കേസ് മാത്രമല്ല ഈ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം പള്ളികളിലെ സ്ത്രീപ്രവേശനം, പാഴ്സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഇതര മതസ്ഥരെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം, ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചേലാകർമ്മം തുടങ്ങിയ മതപരമായ ആചാരങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുതയും ഈ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

TAGGED:

HINDUISM
SABARIMALA
SUPREME COURT
SUPREMECOURT RELIGIOUS FREEDOM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.