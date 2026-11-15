ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്! അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് കാഴ്ചവിരുന്നൊരുക്കി ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൻ്റെ മാതൃകാ രൂപം
നട തുറക്കാനിരിക്കെ, ശില്പിയായ അഖിൽ അത്തോളി നിർമിച്ച ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൻ്റെ മാതൃകാ രൂപം വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.
Published : November 15, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:40 AM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: ഇരുമുടികെട്ട് ശബരിമലക്ക്... നെയ്യഭിഷേകം മണികണ്ഠന്ക്ക്.. അയ്യപ്പാ...സ്വാമിയേ..അയ്യപ്പാ... ഇരുമുടി കെട്ടുമായി 41 ദിവസം കഠിന വ്രതമെടുത്ത് രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനെത്താന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനെത്തുന്ന ലക്ഷ കണക്കിന് ഭക്തരെ വരവേൽക്കാന് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഒരുങ്ങവേ, മറ്റൊരിടത്ത് ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൻ്റെ മാതൃകാ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ശിൽപിയായ അഖിൽ അത്തോളി. ശബരിമല നേരിട്ട് കാണാത്ത സമയത്താണ് ഈ കലാകാരന് ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്.
മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം വരാറാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ഈ മാതൃകാ ശില്പം. അഞ്ചുവർഷം മുമ്പ് ശബരിമല ദർശനത്തിനായി അഖിൽ മാലയണിഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് യാത്ര മുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ആശയമാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്. അഞ്ച് വർഷം മുന്പേ പൂർത്തിയായ ഈ ശില്പം, പിന്നീട് ഓരോ വിശേഷ പരിപാടികൾ വരുമ്പോഴും വീണ്ടും മുഖം മിനുക്കി എല്ലാ വർഷവും അഖിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.
ശില്പ നിർമാണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ
ശബരിമല നേരിട്ട് കാണാതെ സന്നിധാനത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് അന്ന് അഖിലിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ആദ്യം ഫോട്ടോകൾ നോക്കി നാലു ഭാഗത്തെയും വർക്കുകൾ ചെയ്തു. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മുകൾഭാഗം തയ്യാറാക്കിയത്. മാതൃകാരൂപത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒരു നിശ്ചിത സമയം എടുത്തല്ല, മറിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണെന്ന് അഖിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"ഒന്നാമത് ഇത് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഓരോ ഭാഗവും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘട്ടം ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പരമാവധി സൂം ചെയ്താണ് ശബരിമലയുടെ രൂപം ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു രൂപം കിട്ടിയത്. മൾട്ടിവുഡ്ഡും ഫോം ഷീറ്റുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈ കൊണ്ടാണ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 4 x 2.5 അടി ആണ് ഈ മാതൃകാ ശിൽപത്തിൻ്റെ സൈസ്" എന്ന് അഖിൽ പറഞ്ഞു.
ഇതു പോലെ മറ്റ് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശബരിമലയുടെ മാതൃക ചെയ്തപ്പോഴാണ് താൻ ഏറ്റവും തൃപ്തനായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വേറെയും ഇതേപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയത്. നിർമാണ ചിലവ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഫർട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്നും അഖിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞ മറ്റ് നിർമിതികൾ
താന് ആഗ്രഹിച്ച് നിർമിച്ച ഈ മാതൃക രൂപം ആർക്കും വിൽക്കില്ലെന്നും പകരം പുതിയത് നിർമിച്ച് കൊടുക്കുമെന്നും അഖിൽ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ ശിൽപിയുടെ കലാവിരുതുകൾ. വരിക്കാശ്ശേരി മന, അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം, മാനാഞ്ചിറ കവാടം തുടങ്ങി നിരവധി ചരിത്ര പ്രധാന നിർമിതികളും ഈ കലാകാരൻ്റെ കരവിരുതിൽ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിരവധി നിർമിതികൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളും അത്തോളിയുടെ കലാകാരന് അഖിലിൻ്റെ മനസിലുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മകൻ്റെ ഈ കരവിരുതിൽ വലിയ അഭിമാന തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ തുടക്കത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നുവെന്നും അഖിലിൻ്റെ അച്ഛൻ ഭാസ്കരന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് സമയമെടുത്തായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള നിർമിതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. നിരവധി പേർ മകനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും വലിയ ഭാവി ഉണ്ടെന്ന് പ്രവചിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആശങ്കയൊക്കെ മാറി. ഈ മകൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന പേരിൽ ഞാനും അഭിമാനിക്കുകയാണെന്നും ഭാസ്കരന് പറഞ്ഞു. ബാങ്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഗാനമേളകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഭാസ്കരൻ ഇപ്പോൾ കൂമുള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'ഭാസ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു കരോക്കെ സിങിങ് സെൻ്റർ നടത്തുകയാണ്.
Also read:സുഗന്ധപൂരിതം ഈ കൃഷിയിടം; ഇത് പൊന്നുംവിളവ്, ചെറുവയല് രാമന്റെ പാത പിന്തുടരാന് സുനില്കുമാര്