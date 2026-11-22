നിഴൽനാടകത്തിൻ്റെ വിസ്മയത്തിൽ അയ്യപ്പചരിതം; ശബരിമലയില് ചരിത്രമായി രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്
ശാസ്താ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 21 എണ്ണവിളക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ 85 തോൽപ്പാവകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ജീവിതകഥ ഭക്തർക്ക് മുന്നിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചത്.
Published : November 22, 2026 at 10:16 AM IST
സുനില് ടി ജി
പത്തനംതിട്ട: കലിയുഗ വരദനായ ശ്രീ ധർമശാസ്താവിൻ്റെ ചരിത്രകഥ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലൂടെ അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ ദൃശ്യവിരുന്നായി. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് രംഗത്തെ കുലപതി പത്മശ്രീ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സന്നിധാനത്തെ വലിയനടപ്പന്തലിലെ ശാസ്താ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് 'അയ്യപ്പചരിതം' അരങ്ങേറിയത്. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ആദ്യമായാണ് അയ്യപ്പചരിതം തോൽപ്പാവക്കൂത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിനുണ്ട്. രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ മകനും കലാകാരനുമായ രാജീവ് പുലവരും എട്ടോളം കലാകാരന്മാരും ചേർന്നാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നവ്യാനുഭവം സമ്മാനിച്ചത്.
21 എണ്ണവിളക്കുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ 85 തോൽപ്പാവകൾ
അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ജനനം മുതൽ കാനനപാത താണ്ടി മലകയറി സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയാണ് അവതരണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേകം നിർമിച്ച് ചായം നൽകിയ 85 ഓളം തോൽപ്പാവകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കൂത്തുമാടത്തിലെ തിരശീലയിൽ 21 എണ്ണവിളക്കുകളുടെ സ്വർണവെളിച്ചത്തിൽ നിഴലുകൾ ചലിച്ചപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർക്ക് അത് വേറിട്ടൊരു ദൃശ്യാനുഭവമായി.
പാലാഴിമഥനം, ദേവാസുരയുദ്ധം, മോഹിനി പുത്രനായ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ജനനം, പുലിപ്പാലിനായുള്ള കാട്ടിലേക്കുള്ള പുറപ്പാട്, മഹിഷീ നിഗ്രഹം, പുലിപ്പാലുമായി പന്തളത്തേക്കുള്ള മടക്കം, വാവര് യുദ്ധം, അയ്യപ്പ സന്നിധി തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി. ചെണ്ട, ഏഴുപറ, താളം, കുഴൽ, ശംഖ്, ചിലങ്ക എന്നീ പരമ്പരാഗത വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ തത്സമയ സംഗീത പശ്ചാത്തലത്തോടെ രാജീവ് പുലവരാണ് ഈ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം സംവിധാനം ചെയ്തത്. ഇതിനകം അറുപതോളം വേദികളിൽ അയ്യപ്പചരിതം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സന്നിധാനത്തെ അരങ്ങേറ്റം കലാകാരന്മാർക്കും ഭക്തർക്കും ഒരുപോലെ അവിസ്മരണീയമായി.
തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിച്ച പ്രതിഭ
പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനായ പത്മശ്രീ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവർ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായി കമ്പരാമായണം കഥകൾ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ കാലാനുസൃതമായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയ കലാകാരനാണ്. അയ്യപ്പചരിതത്തിന് പുറമെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവിതകഥയായ 'ഗാന്ധിക്കൂത്ത്', യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം, മഹാഭാരതം, പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ, കൊവിഡ് ബോധവത്കരണം തുടങ്ങിയവയും അദ്ദേഹം നിഴൽനാടകമായി അരങ്ങിലെത്തിച്ചു.
"നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രാമായണകഥയാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗാന്ധിജിയുടെയും യേശുദേവൻ്റെയും കഥകൾ ചെയ്തു, അതെല്ലാം വലിയ വിജയമായിരുന്നു. മണ്ഡലകാലത്ത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ആരാണ് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ഉത്ഭവവും എന്താണ്, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്നതെല്ലാം ഭക്തരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനെ ബന്ധപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം സന്നിധാനത്ത് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിച്ചതും. എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസറാണ്", അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റഷ്യ, ജർമനി, ജപ്പാൻ, സ്വീഡൻ, ഇസ്രയേൽ, നെതർലൻഡ്സ് തുടങ്ങി ഇരുപതിലധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലാരംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2021-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. 2016-ൽ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം, കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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