മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനം: ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമായെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മികച്ച ഏകോപനം മൂലമാണ് സുഗമമായ ദർശനം ഭക്തർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് അവലോകനയോഗം വിലയിരുത്തി.
Published : November 23, 2026 at 4:15 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്തിൻ്റെ ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോൾ തീർഥാടകർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാനായെന്ന് അവലോകനയോഗം വിലയിരുത്തി. ശബരിമല എ.ഡി.എം ദിലീപ് കെ കൈനിക്കരയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ദേവസ്വം കോംപ്ലക്സ് ഹാളിൽ ചേർന്ന അവലോകനയോഗത്തിലാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മികച്ച ഏകോപനം മൂലമാണ് സുഗമമായ ദർശനം ഭക്തർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സുരക്ഷ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം എന്നിവയിലെ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത്. പ്രശംസനീയമായ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എ.ഡി.എം എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊലീസ് ഒരുക്കിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ (എസ്.ഒ) ജി. ജയദേവ് വിശദീകരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ തീർഥാടകർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും പൊലീസിൻ്റെയും കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ ഏകോപന പ്രവർത്തനം വളരെ ഗുണകരവും മാതൃകാപരവുമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഹോട്ടലുകളിൽ ഈച്ച ശല്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ യന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന സാധ്യത ആരായാൻ യോഗം നിർദേശിച്ചു. മാലിന്യ ശേഖരണം മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ, ഭക്ഷ്യേതര മാലിന്യം കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കടകളിൽ പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകും. ക്യൂ കോംപ്ലക്സിലെ ശുചിമുറിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കും. അവശ നിലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീർഥാടകർക്ക് അധികം കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ സ്ട്രച്ചർ എത്തിക്കണമെന്ന് എ.ഡി.എം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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കടകളിൽ നിന്ന് കാലിയായ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ മാറ്റാത്ത ഗ്യാസ് ഏജൻസിയ്ക്ക് നോട്ടിസ് നൽകും. കഴിഞ്ഞ അവലോകന യോഗത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതും യോഗം പരിശോധിച്ചു. അളവ് തൂക്ക നിയന്ത്രണ വിഭാഗവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും പരിശോധന തുടരും. കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ നിർദേശിച്ച അളവിലും തൂക്കത്തിലും നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. എക്സൈസ്, വനം-വന്യ ജീവി വകുപ്പുകൾ സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല ദർശനത്തിനു എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തന്മാർക്ക് തളർച്ച അകറ്റാൻ ചുക്ക് വെള്ളവും ബിസ്ക്കറ്റും ദേവസ്വം ബോർഡ് വിതരണം ചെയ്തു. പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ നടപന്തലിൽ ഇതിനായി ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 10 ലക്ഷം ബിസ്കറ്റ് പാക്കറ്റുകളാണ് ഇതിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് വാങ്ങിയത്. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബിസ്കറ്റ് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ ഉള്ള പാതയിൽ ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധീകരിച്ച ഔഷധ കുടിവെള്ളവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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