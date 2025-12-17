ശബരിമലയിൽ 21 മുതൽ സ്പെഷ്യൽ സദ്യ; പപ്പടവും പായസവും കൂട്ടി ഊണ്, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
അരവണ നിയന്ത്രണം മണ്ഡലപൂജ വരെ തുടരുമെന്നും വരുമാനം 210 കോടി കടന്നെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ്. മുറി വാടകയുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് മടക്കിനൽകാൻ ഇന്ന് മുതൽ പ്രത്യേക കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കും.
Published : December 17, 2025 at 10:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ കരുതൽ ശേഖരം കുറവായതിനാൽ അരവണ വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണം മണ്ഡലപൂജ വരെ തുടരുമെന്നും ഭക്തർക്ക് ഈ മാസം 21 മുതൽ കേരളീയ സദ്യ നൽകുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചശേഷം ഇതുവരെ 210 കോടി രൂപയാണ് ശബരിമലയിൽ ലഭിച്ച ആകെ വരുമാനം.
ഇതിൽ 106 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചത് അരവണ വിൽപനയിലൂടെയാണ്. മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനത്തിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സുഗമദർശനം സാധ്യമായ തീർഥാടന കാലമാണിത്. ഭക്തരും മാധ്യമങ്ങളും സന്തോഷപ്രദമായ അനുഭവമായാണ് ഈ തീർഥാടനകാലത്തെ കാണുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അരവണ നിയന്ത്രണം തുടരും
ഒരാൾക്ക് 20 ടിൻ അരവണ എന്ന നിലവിലെ നിയന്ത്രണം തുടരും. എല്ലാവർക്കും അരവണ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് അയ്യപ്പൻമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ല. മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് ശേഷം 27ന് നട അടച്ചാൽ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും തുറക്കുക. ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ അരവണ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് കരുതൽശേഖരം വർധിപ്പിക്കാനാകും. തീർഥാടനകാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ അരവണ വിൽപനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലായിരുന്നു. 45 ലക്ഷം അരവണ കരുതൽ ശേഖരവുമായാണ് ഈ വർഷത്തെ തീർഥാടന കാലം ആരംഭിച്ചത്.
എന്നാൽ ഇത്തവണ അരവണ വിൽപനയിൽ വലിയ വർധനയാണ് ഉണ്ടായത്. 3.5 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ വിൽപനയാണ് ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും ശരാശരി നാലര ലക്ഷം ടിൻ വരെ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ഇത് കരുതൽ ശേഖരം പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതിന് കാരണമായി. നിലവിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം അരവണ ടിന്നുകൾ കരുതൽ ശേഖരമായുണ്ട്. മണ്ഡലപൂജ അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധന കണക്കിലെടുത്താണ് നിലവിലെ ക്രമീകരണം തുടരുന്നത്. അരവണ ഉത്പാദനം ഇതിൽ കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ മൂന്നു ലക്ഷം അരവണയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം കരുതൽ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുമെടുക്കുന്നു. ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മറ്റൊരു അരവണ പ്ലാന്റ് കൂടി നിർമിച്ചാൽ പ്രതിദിനം നാലു മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ അരവണ അധികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരളീയ ഊണ് 21 മുതൽ
അന്നദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളീയ രീതിയിൽ പപ്പടം, പഴം, പായസം തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുമായി ഊണ് നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചുവരികയാണ്. ഈ മാസം 21 മുതൽ കേരളീയ ഊണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്നദാനമണ്ഡപത്തിലെത്തി അടുക്കള സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റീഫണ്ടിന് പ്രത്യേക കൗണ്ടർ
താമസത്തിന് മുറിയെടുക്കുന്നവർക്ക് മുൻകൂറായി നൽകുന്ന നിക്ഷേപ തുക തിരികെ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിക്ക് പരിഹാരമായി തുക തിരിച്ചുനൽകുന്നതിന് ഇന്ന് മുതൽ പ്രത്യേക കൗണ്ടർ തുറക്കും. കൗണ്ടറിലെ തിരക്ക് കാരണം പലർക്കും തുക മടക്കി വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പരാതി ഉയർന്നത്. അക്കൊമൊഡേഷൻ ഓഫിസിലാണ് കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുക. അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവന് തുകയും ഭക്തർക്ക് തിരികെ നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. 500 മുറികളാണ് താമസത്തിനായി വിട്ടുനൽകുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും മുറി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻകൂർ നിക്ഷേപമായി നൽകുന്ന തുക തിരികെ നൽകും. ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്ന തുക തിരികെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാറ്റം വരുത്തും.
മകരവിളക്ക് ഒരുക്കങ്ങൾ
ഈ മാസം 27ന് നടക്കുന്ന മണ്ഡലപൂജയ്ക്ക് അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്നതിനുള്ള തങ്ക അങ്കി 26ന് എത്തിച്ചേരും. അന്നേ ദിവസം ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവലോകന യോഗം ചേരും. മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തും. മകരവിളക്കിനെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും ശീലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാട്ടിൽ തമ്പടിക്കുക, പർണശാല കെട്ടുക തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. മകരവിളക്ക് ദർശിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ ഭക്തർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്യോതി ദർശിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഭക്തർ ഒഴിവാക്കണം.
മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് കാനനപാത വഴി വരുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളേർപ്പെടുത്തും. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കുറച്ചു എന്നു കേട്ട് പലരും സത്രം-പുല്ലുമേട് വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ പ്രായാധിക്യമുള്ളവർ, അസുഖമുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർ ഏറെ ദൂരം നടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലുമുള്ള ഭക്തർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധം നൽകണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നമുള്ളവർ ഈ പാത തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കാനനപാത വഴി വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പാസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പൊലീസുമായും വനം വകുപ്പുമായും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എരുമേലി - അഴുത കാനന പാത വഴി വരുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പാസ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വനം വകുപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ കടുംപിടിത്തമില്ല
സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുംപിടിത്തമില്ലെന്നും കോടതി അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇളവുകൾ വരുത്താൻ കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്തരുടെ വരവ് അനുസരിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. നിലവിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് പരിധിയായ 5000 തുടരും. ഇപ്പോൾ അധികം ക്യൂ നിൽക്കാതെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. പരമാവധി ഭക്തർക്ക് ദർശനം സാധ്യമാക്കും. ഭക്തർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദർശനം ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായം
അടുത്ത വർഷത്തെ തീർഥാടനകാലം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ യോഗം ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത് നാളെ ചേരും. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ വിലയിരുത്തും. 2026-27 വർഷം നടപ്പാക്കാനാകുന്ന പദ്ധതികൾ പരിശോധിച്ച് മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഫണ്ട്, സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയവ വഴി പദ്ധതി തുക കണ്ടെത്തും.
മണ്ഡലകാല ഉത്സവ നടത്തിപ്പിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം. ഇതിനായുള്ള സാങ്കേതിക മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കും. കോടതി തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തീർഥാടനം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ചർച്ച ചെയ്യും. നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവർ എത്ര നേരം കൊണ്ട് പമ്പയിലെത്തും എത്ര നേരം ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നിർമിത ബുദ്ധിയും ജിപിഎസ് സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ച് നിർണയിക്കാനാകും. ഇത്തരം സാധ്യതകളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുള്ള നവീകരണമാണ് ശബരിമലയിൽ നടപ്പാക്കുക.
ധനസഹായം കൈമാറി
ശബരിമലയിൽ ട്രാക്ടർ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അടിയന്തര ധനസഹായം കൈമാറി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശിനി ലേകാവു സുനിത, ഇടുക്കി പാമ്പാടുംപാറ സ്വദേശി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്ക് 25,000 രൂപ വീതവും കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ തേടിയ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി വീരമണിക്ക് 10,000 രൂപയും നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ മറ്റ് അഞ്ചുപേർക്ക് 5,000 രൂപ വീതവുമാണ് നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് മാലിന്യവുമായി പോയ ട്രാക്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടത്തിൽ എട്ടുപേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.