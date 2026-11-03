ശബരിമല സത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല; 20 ഏക്കർ ദേവസ്വം ഭൂമി കാടുകയറി നശിക്കുന്നു
പാർക്കിങ് സൗകര്യമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ സത്രത്തിലെത്തുന്ന തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ വാളാർഡിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളും സത്രം ക്ഷേത്രസമിതിയും രംഗത്തെത്തി
Published : November 3, 2026 at 12:02 PM IST
ഇടുക്കി: ശബരിമല തീർഥാടന പാതയിലെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ സത്രത്തിൽ അയ്യപ്പഭക്തർക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള 20 ഏക്കറോളം ഭൂമി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ചിട്ടും തീർഥാടകർക്ക് പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
പാർക്കിങ് സൗകര്യമില്ലെന്ന കാരണത്താൽ സത്രത്തിലെത്തുന്ന തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ വാളാർഡിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി പാർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികളും സത്രം ക്ഷേത്രസമിതിയും രംഗത്തെത്തി. ദേവസ്വം ഭൂമി സംരക്ഷിച്ച് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട്, വിരിപ്പന്തൽ, ശൗചാലയങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ സത്രത്തിൽത്തന്നെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.
സത്രത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഏകദേശം 20 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിലും തീർഥാടകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പി.ആർ. സജീവ് വ്യക്തമാക്കി. വെറും 12 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഭക്തർക്ക് സന്നിധാനത്ത് എത്താൻ കഴിയും. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കാട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നാലെ കടകളും മറ്റും വന്ന് വരുമാനം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട്, വിശ്രമകേന്ദ്രം, വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം, ശൗചാലയങ്ങൾ, ഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലസൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ഭൂമി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. കാടുകയറി നശിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കയ്യേറ്റം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു. നിലവിൽ സത്രത്തിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങൾ വാളാർഡിയിൽ നിർബന്ധമായി പാർക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ആരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. 17 പേർ അടങ്ങിയ ഒരു സംഘത്തിന് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്നതായി പ്രദേശവാസിയായ വിജിത്ത് പറഞ്ഞു. കൂടെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യപ്പന്മാർ തന്നെയാണ് പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വിജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമല തീർഥാടന കാലത്ത് വണ്ടിപ്പെരിയാറിലും വാളാർഡിയിലും വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുമെന്നും ഇത് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഇടയാക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സത്രത്തിൽത്തന്നെ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായി യാത്ര തുടരാനാകും. സത്രത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സന്നിധാനത്തെത്താമെന്നതാണ് ഈ പാതയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി അയ്യപ്പഭക്തർ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി സത്രം വഴിയാണ് യാത്ര തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സത്രത്തിലെത്തി വിശ്രമിച്ച് വിരിവെക്കുകയും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥന നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഭക്തർ മലകയറുന്നത്.
എന്നാൽ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തത് തീർഥാടകർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കാടുകയറി നശിക്കുന്ന പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ട് വൃത്തിയാക്കി വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സജ്ജമാക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതിനുപുറമെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾ, കടകൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ, വിരിപ്പന്തൽ തുടങ്ങിയവയും ആരംഭിക്കണം. ഇതിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനൊപ്പം പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും വഴിയൊരുങ്ങുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.
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ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുകയും ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുമളിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സി.ആർ. സജീവ്, ബിജുക്കുട്ടൻ, വിജിത്ത്, രമേശൻ, മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തീർഥാടകർക്ക് വഴിയൊരുക്കേണ്ട ഇടത്താവളം തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ദേവസ്വം ഭൂമി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും എത്രകാലം കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യം. സത്രത്തെ മികച്ച തീർഥാടക ഇടത്താവളമാക്കി മാറ്റാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ശക്തമാകുന്നത്.
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