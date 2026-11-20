ശബരിമല വെർച്വൽ ക്യൂ; 5000 പേർക്ക് കൂടി അവസരം, കാനനപാതയില് വഴിവിളക്കുകള് സ്ഥാപിച്ച് കെഎസ്ഇബി
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നവംബർ 30 വരെ പ്രതിദിനം 5000 പേർക്ക് കൂടി അനുവദിക്കും. കാനനപാതയിൽ ഉരക്കുഴി മുതൽ കോടംപ്ലാവ് വരെയുളള ഭാഗങ്ങളില് 100 പുതിയ വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു
Published : November 20, 2026 at 1:51 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 2:02 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല ദർശനത്തിനായുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് നവംബർ 30 വരെ പ്രതിദിനം 5000 പേർക്ക് കൂടി അനുവദിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചു. നവംബർ 21,22 തീയതികളിൽ ആനുപാതികമായി സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലും വർധന വരുത്തും. ദർശനത്തിനായുള്ള സ്ലോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.
കാനനപാതയിൽ ഉരക്കുഴി മുതൽ കോടംപ്ലാവ് വരെ പുതിയ വഴിവിളിക്കുകൾ
വണ്ടിപ്പെരിയാർ-സത്രം-പുൽമേട് കാനനപാതയുടെ ഭാഗമായ ഉരക്കുഴി മുതൽ കോടംപ്ലാവ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നൂറോളം പുതിയ വഴി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കെഎസ്ഇബി താത്കാലികമായി വയർ വലിച്ചാണ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് രണ്ടുകിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത്യാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ കൂടുതൽ വിളക്കുകൾ ഒരുക്കുമെന്ന് സന്നിധാനത്തെ കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെഎ അശ്വനികുമാർ പറഞ്ഞു.
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സന്നിധാനത്ത് കെഎസ്ഇബി ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിവരുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ഇടമുറിയാതെ ലഭ്യമാക്കാൻ നേരത്തെ കെഎസ്ഇബിയ്ക്ക് രണ്ട് ഫീഡറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് മൂന്നാക്കി. ശബരി, സന്നിധാനം, മരക്കൂട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് 11 കെവി ഫീഡറുകൾ വഴി സന്നിധാനത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീഡർ തകരാറിലായാലും രണ്ട് ഫീഡറുകൾ വഴി സന്നിധാനത്ത് മുഴുവൻ സമയത്തും വൈദ്യുതി എത്തും.
പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തുമായി വിവിധ ഷിഫ്റ്റുകളിലായി കെഎസ്ഇബിയുടെ 35 ജീവനക്കാർ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സന്നിധാനത്ത് നിലവിലുള്ളവ കൂടാതെ 100, 200 വാട്സിൻ്റെ 500 എൽഇഡി ലൈറ്റുകളും അധികമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് 70 താത്കാലിക കണക്ഷനുകളും സന്നിധാനത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വനംവകുപ്പും ദേവസ്വം ബോർഡും കാനനപാത തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ ഇതുവഴി അയ്യപ്പന്മാർ എത്തിച്ചേർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് തീർഥാടകർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടും. കൂടാതെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ലൈറ്റിങ് അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്നിധാനത്ത് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
കാറിനുള്ളിൽ യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ
നിലക്കലില് പാര്ക്ക് ചെയ്ത കാറില് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. ഇടുക്കി ബൈസൺവാലി സ്വദേശി സുനീഷിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തീർഥാടകർ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി പോയിരുന്നു.സുനീഷ് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.പിന്നീട് ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ എസി പ്രവർത്തിച്ച നിലയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷപ്പുക ശ്വസിച്ചതാണോ മരണകാരണമെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും ശേഷമേ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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