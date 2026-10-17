ശബരിമല തീർഥാടനം; കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി സുരേഷ് ഗോപി
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി.
Published : October 17, 2026 at 3:27 PM IST
കോട്ടയം: ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ഈ വർഷം കൂടുതൽ ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശനമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സീസൺ കാലത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ജോലികൾ റെയിൽവേ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശബരിമല സീസൺ കാലത്ത് കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ അടക്കം കൊണ്ടുവരാൻ ആലോചനയിലുണ്ടെന്നും ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയിലേക്ക് തീർഥാടകരെ എത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ റെയിൽ പാതകൾ ഏതാണോ അതുണ്ടാകുമെന്ന് അങ്കമാലി-ശബരി റെയിൽ പാത സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല തീർഥാടന കാലത്ത് പ്രധാന കേന്ദ്രമായ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
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തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കും. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുന്നതും പരിഗണിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനായി 180 സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇത്തവണയും ആവശ്യകത വിലയിരുത്തിയ ശേഷം കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അതേസമയം കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്നും അത് വരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരാണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
അവലോകന യോഗം ചേർന്നു
തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 17) വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് തുറക്കും. നാളെ രാവിലെയാണ് പുതിയ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെയും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പമ്പയിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു.
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത്. യോഗത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് നാലിന് ഇരുവരും സന്നിധാനത്തെത്തി ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. തുടർന്ന് അഞ്ച് മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തും.
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