ശബരിമല തീർഥാടനം: ശുചിത്വത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും സേവനമികവിനും പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി
ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് പമ്പയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ശുചിത്വമാണെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.
Published : November 5, 2026 at 4:46 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം മികച്ച സേവനാനുഭവവും ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ നിർദേശിച്ചു. ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചശേഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുപകരം അവ മുൻകൂട്ടി ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവലോകന യോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ ശബരിമലയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയും ഉണ്ടാകരുത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇടത്താവളത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലും ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനകം നടന്ന വിവിധ അവലോകന യോഗങ്ങളിലും ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഫണ്ട് അപര്യാപ്തത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ചില സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജില്ലാ കലക്ടറും എഡിഎമ്മും നിരവധി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ മികച്ച നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടിയ മന്ത്രി അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശുചിത്വത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന
ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് പമ്പയിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും ശുചിത്വമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പമ്പയിൽ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ പുഴയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാൻ വ്യാപകമായ ബോധവത്കരണ പ്രചാരണം നടത്തണം. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്ന സന്ദേശം തീർഥാടകരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ശീലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കണം. ഈ വർഷം ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃകാപരമായ നേട്ടം കൈവരിക്കാനാകണമെന്നും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
നിലയ്ക്കലിലും വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് സൗകര്യം
വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പമ്പയിലെ ഒരു ചാർജിങ് കേന്ദ്രം മാത്രം മതിയാകില്ല. നിലയ്ക്കലിലും ചാർജിങ് കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കണം. ഒരേസമയം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളെങ്കിലും ഈ തീർഥാടനകാലത്ത് സജ്ജമാക്കണം. ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തീർഥാടകർക്ക് ബഹുഭാഷാ അറിയിപ്പുകൾ
കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കണം. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും തീർത്ഥാടകർ കൂടുതലായി ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം വിപുലീകരിക്കണം. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകർക്ക് മനസിലാകുന്ന ഭാഷകളിലും അനൗൺസ്മെൻ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
തീർഥാടകർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സംതൃപ്തിയും ഉറപ്പാക്കണം
അപകടങ്ങളോ മറ്റ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന തീർഥാടകർക്ക് സഹായം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം. പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിലൂടെ അടിയന്തര സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കണം. കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും തീർഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത്.
ദർശനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്കൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിലൂടെയും സന്തോഷത്തോടെയും സുരക്ഷിതത്വബോധത്തോടെയും മടങ്ങാൻ ഓരോ തീർഥാടകനും കഴിയണം. തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ സേവന മികവിൻ്റെ പ്രധാന അളവുകോൽ അതായിരിക്കണം. ഇതിനായി എല്ലാ വകുപ്പുകളും മത്സരബുദ്ധിയോടെ മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക താത്പര്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ശബരി പോർട്ടലിൻ്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൈനംദിന വിവരങ്ങളും വിവിധ സേവനങ്ങളും തീർഥാടകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം പുതുക്കി പോർട്ടൽ കൂടുതൽ ജനോപകാര പ്രദമാക്കണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
അടുത്ത തീർഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നിലവിലെ തീർഥാടനകാലം അവസാനിച്ച ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം നടപ്പാക്കണം. ഓരോ വർഷവും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ മികച്ച ഫലം കൈവരിക്കാനാകൂ. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാരും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും തീർഥാടന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു.
പന്തളത്ത് എത്തുന്നവര്ക്ക് മികച്ച സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്
ശബരിമല മണ്ഡല - മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പന്തളം വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം, ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. പന്തളം ക്ഷേത്രം ഇടത്താവളത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മന്ത്രി.
'നവംബർ 17 ന് തീർഥാടനകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. തീർഥാടകർക്ക് ഏറ്റവും സുഗമായി ദർശനം നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കും. ഇതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ജൂലൈ മാസം മുതൽ തന്നെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗങ്ങൾ നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും നേരിട്ടെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. ശബരിമലയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള പന്തളത്തും വകുപ്പുകൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്' മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വാട്ടർ അതോറിറ്റി പന്തളത്തും സമീപ പ്രദേശത്തും തടസ്സമില്ലാതെ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണം. കുളികടവുകളിലെ ചെളിയും എക്കലും നീക്കം ചെയ്യുന്നത്, കടവുകളുടെ പരിപാലനം, മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നിവ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉറപ്പാക്കണം. കെഎസ്ഇബിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കണം. വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പിന്നീട് അനുവദിക്കില്ല. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങളും ചില്ലകളും മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതിനും തിരുവാഭരണ പാതയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല വനം വകുപ്പിനാണ്.
കെഎസ്ആർടിസി പന്തളത്തുനിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരികെയും പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി നടപ്പാക്കും. ആവശ്യത്തിന് മരുന്നും കൂടുതൽ ആംബുലൻസുകളുടെ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പന്തളം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന പാതകളിലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ കർശന പരിശോധന ഉണ്ടാകും.
തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ സഹായം വേണ്ട വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അറിയിക്കാനും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി. പരാതിരഹിത തീർഥാടന കാലം ഒരുക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഈ തീർഥാടന കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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