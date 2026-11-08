പമ്പാ നദിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും ഉപേക്ഷിക്കരുത്; ശബരിമല തീർഥാടകരോട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
നദിയുടെ പവിത്രതയും ശുചിത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ തീർഥാടകരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : November 8, 2026 at 4:22 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല തീർഥാടനകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ, പുണ്യനദിയായ പമ്പയുടെ ശുചിത്വവും പരിസ്ഥിതിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുന്നറിയിപ്പും അഭ്യർഥനയുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പമ്പാ നദിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും വലിച്ചെറിയുന്നതും പല്ല് തേച്ച ശേഷം തുപ്പുന്നതും പോലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് തീർഥാടകർ പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്ന ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. നദിയുടെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്താൻ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപരമായ സമീപനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ നദിയെ മലിനമാക്കരുത്
പമ്പാ നദിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളോ ചെരിപ്പുകളോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ യാതൊരുവിധ മതപരമായ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ നിലവിലില്ലെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. എന്നിട്ടും പല തീർഥാടകരും അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും നദിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നദി മലിനീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തീർഥാടന ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ
വരാനിരിക്കുന്ന ശബരിമല തീർഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും മറ്റ് ഇടത്താവളങ്ങളിലും തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിവരികയാണ്. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷിതവും സമാധാനപരവുമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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നദികളുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് ഓരോ തീർഥാടകൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും, ശബരിമലയുടെ പവിത്രത പോലെ തന്നെ പമ്പയുടെ ശുചിത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾക്കൊപ്പം പൊതുജനങ്ങളുടെയും തീർഥാടകരുടെയും സജീവമായ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മലിനീകരണമില്ലാത്ത ഒരു തീർഥാടനകാലം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
കർശന സുരക്ഷയോടെയും മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയും ശബരിമല തീർഥാടനം
ശബരിമല തീർഥാടനകാലം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളുമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതോടൊപ്പം, സന്നിധാനത്തും മറ്റ് ഇടത്താവളങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം, വെളിച്ചം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഭക്തരുടെ സുരക്ഷിതത്വവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ തീർഥാടനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും തീരുമാനം.
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