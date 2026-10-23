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ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം; ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു, വിലവിവരങ്ങള്‍ അറിയാം

എല്ലാ ഭക്ഷണശാലകളിലും ജില്ല കലക്‌ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിലവിവര പട്ടിക (വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ളത്) തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും കഴിയും വിധത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണമെന്നും കലക്‌ടർ ഉത്തരവിറക്കി.

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ശബരിമല - File (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2026 at 8:20 PM IST

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പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളിലെ വെജിറ്റേറിയന്‍ ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, പമ്പ /നിലയ്ക്കല്‍, ജില്ലയിലെ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലെ വില ക്രമത്തില്‍.

വിഭവം അളവ്വില
ചായ120 മി.ലി16 , 14 , 12 രൂപ
കാപ്പി120 മി.ലി16, 14, 12
കടുംകാപ്പി /കടുംചായ120 മി.ലി12, 11, 10
ചായ/കാപ്പി (മധുരം ഇല്ലാത്തത്)ബ്രൂ/ നെസ്‌കഫേ/ബ്രാന്‍ഡഡ്120 മി.ലി13, 12, 11
ഇന്‍സ്റ്റൻ്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി)/ബ്രൂ/നെസ്‌കഫേ/കോഫിഡെ)120 മി.ലി28, 20, 19
ഇന്‍സ്റ്റൻ്റ് കാപ്പി (മെഷീന്‍ കോഫി)200 മി.ലി25, 22, 22
ബോണ്‍വിറ്റ/ ഹോര്‍ലിക്‌സ്150 മി.ലി28, 27, 26
പരിപ്പുവട40 ഗ്രാം18, 15, 12
ഉഴുന്നുവട40 ഗ്രാം18, 15, 12
ബോണ്ട75 ഗ്രാം16, 14, 12
ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം (പകുതി ഏത്തയ്ക്ക)50 ഗ്രാം18, 14, 13
ബജി30 ഗ്രാം14, 13, 12
ദോശ (ഒരെണ്ണം) ചട്‌നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ50 ഗ്രാം16, 14, 12
ഇഢലി (ഒരെണ്ണം)ചട്‌നി, സാമ്പാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ50 ഗ്രാം17, 14, 12
ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)40 ഗ്രാം 16, 14, 11
പൊറോട്ട (ഒരെണ്ണം) 50 ഗ്രാം18, 15, 13
പാലപ്പം50 ഗ്രാം15, 14, 11
ഇടിയപ്പം50 ഗ്രാം15, 14, 11
നെയ്‌റോസ്റ്റ്150 ഗ്രാം54, 49, 46
മസാലദോശ 200 ഗ്രാം 62, 57, 54
ഗ്രീന്‍പീസ് കറി100 ഗ്രാം42, 37, 35
കടലക്കറി, 100 ഗ്രാം, 42, 37, 33
100 ഗ്രാം42, 37, 33
കിഴങ്ങുകറി 100 ഗ്രാം 40, 34, 32
ഉപ്പുമാവ്200 ഗ്രാം30, 26, 25
ഊണ് പച്ചരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍) 82, 78, 72
ഊണ് പുഴുക്കലരി (സാമ്പാര്‍, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്‍, അവിയല്‍, അച്ചാര്‍) 82, 78, 72
ആന്ധ്ര ഊണ് 84, 77, 72
വെജിറ്റബിള്‍ ബിരിയാണി350 ഗ്രാം 91, 81, 75
കഞ്ഞി (പയര്‍, അച്ചാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ) 45, 40, 38
കപ്പ250 ഗ്രാം38, 35, 33
തൈര് സാദം 59, 53, 50
നാരങ്ങ സാദം 56, 50, 49
തൈര്ഒരു കപ്പ്15, 13, 10
വെജിറ്റബിള്‍ കറി100 ഗ്രാം31, 27, 26
പരിപ്പ് കറി100 ഗ്രാം30, 27, 26
തക്കാളി ഫ്രൈ125 ഗ്രാം43, 39, 35
പായസം75 മി.ലി18, 16, 14
ഒനിയന്‍ ഊത്തപ്പം125 ഗ്രാം69, 62, 57
ടൊമാറ്റോ ഊത്തപ്പം125 ഗ്രാം 67, 60, 57
പുട്ട് ഒരു കുറ്റി32, 30, 25
വെജിറ്റബിള്‍ ഫ്രൈഡ് റൈസ്
350 ഗ്രാം85, 80, 78.


ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരങ്ങള്‍

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ര്‍‌ട വില നിശ്ചയിച്ച ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കല്‍/പമ്പ ക്രമത്തില്‍.

വിഭവം അളവ്‌ വില
വെജിറ്റബിള്‍ പഫ്‌സ്80 ഗ്രാം25 , 22
വെജിറ്റബിള്‍ സാന്‍വിച്ച്100 ഗ്രാം25, 23
വെജിറ്റബിള്‍ ബര്‍ഗര്‍125 ഗ്രാം32, 30
പനീര്‍ റോള്‍125 ഗ്രാം32, 30
മഷ്‌റൂം റോള്‍125 ഗ്രാം36, 35
വെജിറ്റബിള്‍ മസാല റോസ്റ്റ് വിത്ത് കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)150 ഗ്രാം34, 32
വെജിറ്റബിള്‍ ഡാനിഷ്75 ഗ്രാം21, 20
ദില്‍ഖുഷ്60 ഗ്രാം25, 20
സോയാബീന്‍ പിസ150 ഗ്രാം 52, 50
ബ്രഡ് മസാല180 ഗ്രാം52, 50
സ്വീറ്റ്‌ന 80 ഗ്രാം25, 20
ജാം ബണ്‍ (ഒരെണ്ണം) 60 ഗ്രാം28, 22
മസാല റോള്‍ കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)150 ഗ്രാം48, 46
ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പീസ് 50 ഗ്രാം20, 18
ജാം ബ്രഡ്50 ഗ്രാം26, 22
ദില്‍ പസന്ത് പീസ്40 ഗ്രാം23, 18
ബനാന പഫ്‌സ്90 ഗ്രാം26, 22
വെജിറ്റബിള്‍ കട്‌ലറ്റ്50 ഗ്രാം20, 18
ബ്രെഡ്350 ഗ്രാം38, 36
ബണ്‍ 50 ഗ്രാം11, 10
ക്രീം ബണ്‍80 ഗ്രാം27, 22
വെജിറ്റബിള്‍ കുബ്ബൂസ് റോള്‍150 ഗ്രാം47, 45
ബനാന റോസ്റ്റ് (ഹാഫ് ബനാന)50 ഗ്രാം15, 13
വെജിറ്റബിള്‍ ഷവര്‍മ (കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി) (ഒരെണ്ണം)150 ഗ്രാം 62, 60
വെജിറ്റബിള്‍ സമോസ 60 ഗ്രാം15, 13
ബ്രഡ് സാന്‍വിച്ച് (രണ്ട് എണ്ണം)60 ഗ്രാം23, 21
ആലു പൊറോട്ട (രണ്ട് എണ്ണം)50 ഗ്രാം50, 46
പുലാവ്350 ഗ്രാം75, 70

ജ്യൂസുകളുടെ വിലവിവരങ്ങള്‍

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധതരം ജ്യൂസുകളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്‌ടർ വില നിശ്ചയിച്ച ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, പമ്പ, ഔട്ടര്‍ പമ്പ ക്രമത്തില്‍

വിഭവം അളവ് വില
നാരങ്ങ ജ്യൂസ്210 മി.ലി25 , 23 , 21
ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ്210 മി.ലി57, 55, 53
ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്210 മി.ലി70, 60, 55
കൈതച്ചക്ക ജ്യൂസ്210 മി.ലി 50, 48, 41
മുന്തിരി ജ്യൂസ്210 മി.ലി57, 50, 43
കരിക്ക് 45, 40, 40
നാരങ്ങ സോഡ210 മി.ലി34, 28, 25
ബ്ലാക്ക് ടീ (ടീ ബാഗ്)90 മി.ലി12, 11, 10
ഗ്രീന്‍ ടീ(ടീ ബാഗ്)90 മി.ലി12, 11, 10
കാര്‍ഡമം ടീ (മെഷീന്‍)90 മി.ലി.17, 16, 15
ജിഞ്ചര്‍ ടീ (മെഷീന്‍)90 മി.ലി17, 16, 15
ചായ (മെഷീന്‍)90 മി.ലി 12, 10, 10
കോഫി (മെഷീന്‍)90 മി.ലി13 12, 11
മസാല ടീ (മെഷീന്‍)90 മി.ലി18, 17, 16
ലെമണ്‍ ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി18, 17, 16
ഫ്‌ളേവേഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്‍)200 മി.ലി24, 21, 20

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം 2026-27 കാലയളവില്‍ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണശാലകളിലും ജില്ല കലക്‌ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വില വിവര പട്ടിക (വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ളത്) തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും കഴിയും വിധത്തില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് കര്‍ശനമാക്കി ജില്ല കലക്‌ടര്‍ ഉത്തരവിറക്കി.

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