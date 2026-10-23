ശബരിമല തീര്ഥാടനം; ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു, വിലവിവരങ്ങള് അറിയാം
എല്ലാ ഭക്ഷണശാലകളിലും ജില്ല കലക്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വിലവിവര പട്ടിക (വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ളത്) തീര്ഥാടകര്ക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും കഴിയും വിധത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കണമെന്നും കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി.
Published : October 23, 2026 at 8:20 PM IST
പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ ഹോട്ടലുകളിലെ വെജിറ്റേറിയന് ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര് വില നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, പമ്പ /നിലയ്ക്കല്, ജില്ലയിലെ ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലെ വില ക്രമത്തില്.
|വിഭവം
|അളവ്
|വില
|ചായ
|120 മി.ലി
|16 , 14 , 12 രൂപ
|കാപ്പി
|120 മി.ലി
|16, 14, 12
|കടുംകാപ്പി /കടുംചായ
|120 മി.ലി
|12, 11, 10
|ചായ/കാപ്പി (മധുരം ഇല്ലാത്തത്)ബ്രൂ/ നെസ്കഫേ/ബ്രാന്ഡഡ്
|120 മി.ലി
|13, 12, 11
|ഇന്സ്റ്റൻ്റ് കാപ്പി (മെഷീന് കോഫി)/ബ്രൂ/നെസ്കഫേ/കോഫിഡെ)
|120 മി.ലി
|28, 20, 19
|ഇന്സ്റ്റൻ്റ് കാപ്പി (മെഷീന് കോഫി)
|200 മി.ലി
|25, 22, 22
|ബോണ്വിറ്റ/ ഹോര്ലിക്സ്
|150 മി.ലി
|28, 27, 26
|പരിപ്പുവട
|40 ഗ്രാം
|18, 15, 12
|ഉഴുന്നുവട
|40 ഗ്രാം
|18, 15, 12
|ബോണ്ട
|75 ഗ്രാം
|16, 14, 12
|ഏത്തയ്ക്ക അപ്പം (പകുതി ഏത്തയ്ക്ക)
|50 ഗ്രാം
|18, 14, 13
|ബജി
|30 ഗ്രാം
|14, 13, 12
|ദോശ (ഒരെണ്ണം) ചട്നി, സാമ്പാര് ഉള്പ്പെടെ
|50 ഗ്രാം
|16, 14, 12
|ഇഢലി (ഒരെണ്ണം)ചട്നി, സാമ്പാര് ഉള്പ്പെടെ
|50 ഗ്രാം
|17, 14, 12
|ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)
|40 ഗ്രാം
|16, 14, 11
|പൊറോട്ട (ഒരെണ്ണം)
|50 ഗ്രാം
|18, 15, 13
|പാലപ്പം
|50 ഗ്രാം
|15, 14, 11
|ഇടിയപ്പം
|50 ഗ്രാം
|15, 14, 11
|നെയ്റോസ്റ്റ്
|150 ഗ്രാം
|54, 49, 46
|മസാലദോശ
|200 ഗ്രാം
|62, 57, 54
|ഗ്രീന്പീസ് കറി
|100 ഗ്രാം
|42, 37, 35
|കടലക്കറി, 100 ഗ്രാം, 42, 37, 33
|100 ഗ്രാം
|42, 37, 33
|കിഴങ്ങുകറി
|100 ഗ്രാം
|40, 34, 32
|ഉപ്പുമാവ്
|200 ഗ്രാം
|30, 26, 25
|ഊണ് പച്ചരി (സാമ്പാര്, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്, അവിയല്, അച്ചാര്)
|82, 78, 72
|ഊണ് പുഴുക്കലരി (സാമ്പാര്, മോര്, രസം, പുളിശ്ശേരി, തോരന്, അവിയല്, അച്ചാര്)
|82, 78, 72
|ആന്ധ്ര ഊണ്
|84, 77, 72
|വെജിറ്റബിള് ബിരിയാണി
|350 ഗ്രാം
|91, 81, 75
|കഞ്ഞി (പയര്, അച്ചാര് ഉള്പ്പെടെ)
|45, 40, 38
|കപ്പ
|250 ഗ്രാം
|38, 35, 33
|തൈര് സാദം
|59, 53, 50
|നാരങ്ങ സാദം
|56, 50, 49
|തൈര്
|ഒരു കപ്പ്
|15, 13, 10
|വെജിറ്റബിള് കറി
|100 ഗ്രാം
|31, 27, 26
|പരിപ്പ് കറി
|100 ഗ്രാം
|30, 27, 26
|തക്കാളി ഫ്രൈ
|125 ഗ്രാം
|43, 39, 35
|പായസം
|75 മി.ലി
|18, 16, 14
|ഒനിയന് ഊത്തപ്പം
|125 ഗ്രാം
|69, 62, 57
|ടൊമാറ്റോ ഊത്തപ്പം
|125 ഗ്രാം
|67, 60, 57
|പുട്ട്
|ഒരു കുറ്റി
|32, 30, 25
|വെജിറ്റബിള് ഫ്രൈഡ് റൈസ്
|350 ഗ്രാം
|85, 80, 78.
ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരങ്ങള്
ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വിലയും ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ര്ട വില നിശ്ചയിച്ച ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കല്/പമ്പ ക്രമത്തില്.
|വിഭവം
|അളവ്
|വില
|വെജിറ്റബിള് പഫ്സ്
|80 ഗ്രാം
|25 , 22
|വെജിറ്റബിള് സാന്വിച്ച്
|100 ഗ്രാം
|25, 23
|വെജിറ്റബിള് ബര്ഗര്
|125 ഗ്രാം
|32, 30
|പനീര് റോള്
|125 ഗ്രാം
|32, 30
|മഷ്റൂം റോള്
|125 ഗ്രാം
|36, 35
|വെജിറ്റബിള് മസാല റോസ്റ്റ് വിത്ത് കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)
|150 ഗ്രാം
|34, 32
|വെജിറ്റബിള് ഡാനിഷ്
|75 ഗ്രാം
|21, 20
|ദില്ഖുഷ്
|60 ഗ്രാം
|25, 20
|സോയാബീന് പിസ
|150 ഗ്രാം
|52, 50
|ബ്രഡ് മസാല
|180 ഗ്രാം
|52, 50
|സ്വീറ്റ്ന
|80 ഗ്രാം
|25, 20
|ജാം ബണ് (ഒരെണ്ണം)
|60 ഗ്രാം
|28, 22
|മസാല റോള് കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം)
|150 ഗ്രാം
|48, 46
|ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പീസ്
|50 ഗ്രാം
|20, 18
|ജാം ബ്രഡ്
|50 ഗ്രാം
|26, 22
|ദില് പസന്ത് പീസ്
|40 ഗ്രാം
|23, 18
|ബനാന പഫ്സ്
|90 ഗ്രാം
|26, 22
|വെജിറ്റബിള് കട്ലറ്റ്
|50 ഗ്രാം
|20, 18
|ബ്രെഡ്
|350 ഗ്രാം
|38, 36
|ബണ്
|50 ഗ്രാം
|11, 10
|ക്രീം ബണ്
|80 ഗ്രാം
|27, 22
|വെജിറ്റബിള് കുബ്ബൂസ് റോള്
|150 ഗ്രാം
|47, 45
|ബനാന റോസ്റ്റ് (ഹാഫ് ബനാന)
|50 ഗ്രാം
|15, 13
|വെജിറ്റബിള് ഷവര്മ (കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി) (ഒരെണ്ണം)
|150 ഗ്രാം
|62, 60
|വെജിറ്റബിള് സമോസ
|60 ഗ്രാം
|15, 13
|ബ്രഡ് സാന്വിച്ച് (രണ്ട് എണ്ണം)
|60 ഗ്രാം
|23, 21
|ആലു പൊറോട്ട (രണ്ട് എണ്ണം)
|50 ഗ്രാം
|50, 46
|പുലാവ്
|350 ഗ്രാം
|75, 70
ജ്യൂസുകളുടെ വിലവിവരങ്ങള്
ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധതരം ജ്യൂസുകളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടർ വില നിശ്ചയിച്ച ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, പമ്പ, ഔട്ടര് പമ്പ ക്രമത്തില്
|വിഭവം
|അളവ്
|വില
|നാരങ്ങ ജ്യൂസ്
|210 മി.ലി
|25 , 23 , 21
|ആപ്പിള് ജ്യൂസ്
|210 മി.ലി
|57, 55, 53
|ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്
|210 മി.ലി
|70, 60, 55
|കൈതച്ചക്ക ജ്യൂസ്
|210 മി.ലി
|50, 48, 41
|മുന്തിരി ജ്യൂസ്
|210 മി.ലി
|57, 50, 43
|കരിക്ക്
|45, 40, 40
|നാരങ്ങ സോഡ
|210 മി.ലി
|34, 28, 25
|ബ്ലാക്ക് ടീ (ടീ ബാഗ്)
|90 മി.ലി
|12, 11, 10
|ഗ്രീന് ടീ(ടീ ബാഗ്)
|90 മി.ലി
|12, 11, 10
|കാര്ഡമം ടീ (മെഷീന്)
|90 മി.ലി.
|17, 16, 15
|ജിഞ്ചര് ടീ (മെഷീന്)
|90 മി.ലി
|17, 16, 15
|ചായ (മെഷീന്)
|90 മി.ലി
|12, 10, 10
|കോഫി (മെഷീന്)
|90 മി.ലി
|13 12, 11
|മസാല ടീ (മെഷീന്)
|90 മി.ലി
|18, 17, 16
|ലെമണ് ടീ (മെഷീന്)
|90 മി.ലി
|18, 17, 16
|ഫ്ളേവേഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്)
|200 മി.ലി
|24, 21, 20
ശബരിമല തീര്ഥാടനം 2026-27 കാലയളവില് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണശാലകളിലും ജില്ല കലക്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന വില വിവര പട്ടിക (വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ളത്) തീര്ഥാടകര്ക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും കഴിയും വിധത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നത് കര്ശനമാക്കി ജില്ല കലക്ടര് ഉത്തരവിറക്കി.
Also read:നവമി നാളിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്... തിരുവില്വാമലയിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചയായി ഇത്തവണ അയ്യപ്പചരിതം