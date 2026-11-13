ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് വൻ ഒരുക്കങ്ങൾ; 50 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ, 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ്, നിലയ്ക്കലിൽ എഐ പാർക്കിംഗ്
ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തെ കണ്ട്രോള് റൂമില് വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ്, കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്, വഴിപാട് ബുക്കിങ് എന്നിവയ്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകും (ഹെല്പ് ലൈന് നമ്പര്: 0471-2720088).
Published : November 13, 2026 at 8:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ വര്ഷമുണ്ടായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ഇത്തവണ ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തിനെത്തുന്ന മുഴുവന് അയ്യപ്പഭക്തര്ക്കും സുഗമമായ ദര്ശന സൗകര്യം ഒരുക്കിയതായി തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ്. അവശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ പണികള് തീര്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്ന ഈ മാസം 16-ന് മുന്പ് പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാര് വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് അറിയിച്ചു.
സന്നിധാനത്ത് ഭക്തര്ക്കായി 27 അരവണ കൗണ്ടറുകള് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ 19 കൗണ്ടറുകളും സൗത്ത് ഇന്ത്യന് ബാങ്കിന്റെ 3 കൗണ്ടറുകളും 5 വെന്ഡിങ് മെഷീനുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നടതുറക്കുമ്പോള് 50 ലക്ഷം ടിന് അരവണ സ്റ്റോക്കുണ്ടാകും. ഒരു ദിവസം പരമാവധി നാല് ലക്ഷം ടിന്നില് കൂടുതല് വില്പന നടക്കാത്തതിനാല് പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യത്തില് യാതൊരു ആശങ്കയ്ക്കും സ്ഥാനമില്ല.
അരവണ നിര്മാണത്തിനുള്ള ശര്ക്കര ലോഡ് പൂനെയില് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ആവശ്യമായ നെയ്യ് ലിറ്ററിന് 660 രൂപ നിരക്കില് നല്കാമെന്ന് മില്മ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അപ്പം, അരവണ പ്രസാദങ്ങള് ഭക്തരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തപാല് വഴി എത്തിക്കുന്നതിനായി പോസ്റ്റല് വകുപ്പ് സന്നിധാനത്ത് പ്രത്യേക കൗണ്ടര് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലകയറുന്ന വഴിയില് 200 ഇരിപ്പിടങ്ങള്; നിലയ്ക്കലില് ജര്മന് പന്തലുകള്
മലകയറുമ്പോള് വിശ്രമമെടുക്കുന്നത് ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പരമ്പരാഗത പാതയില് 200 സ്റ്റെയിന്ലെസ് സ്റ്റീല് ഇരിപ്പിടങ്ങള് സ്ഥാപിച്ചുവരികയാണ്. നിലയ്ക്കലില് 5,000, 6,000 തീര്ഥാടകര്ക്ക് വീതം വിശ്രമിക്കാന് കഴിയുന്ന രണ്ട് കൂറ്റന് ജര്മന് പന്തലുകള് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൂളറുകളും കുടിവെള്ളവും ലഭ്യമാകും. 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റിസപ്ഷന് സെന്ററുകള് നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സജ്ജമാണ്.
തീര്ഥാടകര്ക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലൈഫ് ഇന്ഷുറന്സ് പരിരക്ഷ
ഈ വര്ഷം മുതല് തീര്ഥാടനത്തിനിടെ മരണമടയുന്ന ഭക്തരുടെ ആശ്രിതര്ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി എല്.ഐ.സി.യുമായി (LIC) ദേവസ്വം ബോര്ഡ് കരാറിലേര്പ്പെട്ടു. വെര്ച്വല് ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എന്നിവയിലൂടെ വരുന്നവര്ക്ക് ഈ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. ബുക്കിങ് സമയത്ത് അവകാശിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തണം. തീര്ഥാടന ദിവസത്തിന് തലേദിവസം മുതല് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് പോളിസി കാലാവധി.
ബുക്കിങ് ഇല്ലാതെ എത്തുന്നവര്ക്ക് അത്യാഹിതമുണ്ടായാലും, അവര് യഥാര്ഥ ഭക്തരാണെന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നല്കിയാല് ഇന്ഷുറന്സ് തുക നല്കാമെന്ന് എല്.ഐ.സി. സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലയ്ക്കലില് എഐ സ്മാര്ട്ട് പാര്ക്കിങ്
നിലയ്ക്കലില് 4.5 കോടി രൂപ ചെലവില് എ.ഐ. അധിഷ്ഠിത സ്മാര്ട്ട് പാര്ക്കിങ് സജ്ജമാക്കി. ഇതിനായി പൊലീസ് വകുപ്പ് 3 കോടി രൂപയും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് 1.5 കോടി രൂപയും ചെലവഴിച്ചു. 22 പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങള് ഏകോപിപ്പിച്ച് 11 ആക്കി മാറ്റി. എ.ഐ. ക്യാമറകള് വഴി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കും. ചക്കുപാലത്ത് 300 കാറുകള് പാര്ക്ക് ചെയ്യാന് സൗകര്യമൊരുക്കി. ചാലക്കയം-പമ്പാ റോഡില് സ്ഥിരം തെരുവുവിളക്കുകള്ക്കായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.ക്ക് 1.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
"ശബരിമല തീര്ഥാടനകാലത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായി ഒരു കണ്ട്രോള് റൂം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തില് ചിലര് എതിര്ത്തെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പിന്മാറി. പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പൂര്ണ പ്രയോജനം വ്യക്തമാവുക." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കണ്ട്രോള് റൂം സൗകര്യങ്ങളും പ്രത്യേക ബസ് സര്വീസും
ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തെ കണ്ട്രോള് റൂമില് വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ്, കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്, വഴിപാട് ബുക്കിങ് എന്നിവയ്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാകും (ഹെല്പ് ലൈന് നമ്പര്: 0471-2720088). കണ്ട്രോള് റൂം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ബസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്, 45 തീര്ഥാടകര് ഉണ്ടെങ്കില് അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും പ്രത്യേക കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. ബസ് സര്വീസ് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളായ പി. രാജു, പി.ഡി. സന്തോഷ്കുമാര് എന്നിവരും വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.
മാലിന്യമുക്ത ശബരിമലയ്ക്കായി വിശുദ്ധി സേന
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡലകാല തീര്ഥാടനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുന്പ് തന്നെ ശബരിമല സാനിറ്റേഷന് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശുദ്ധി സേനയുടെ ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായി. പമ്പ ആഞ്ജനേയ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന ചടങ്ങില് ജില്ലാ കലക്ടര് എ. നിസാമുദ്ദീന് ശുചീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും സേനാംഗങ്ങള്ക്കുള്ള യൂണിഫോം വിതരണവും നിര്വഹിച്ചു. സന്നിധാനത്ത് 250, പമ്പയില് 320, നിലയ്ക്കലില് 400, പന്തളത്ത് 20, കുളനടയില് 10 എന്നിങ്ങനെ 1,000 വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും 24 മണിക്കൂറും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് സേവനം ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, ശുചിത്വ മിഷന്റെയും ക്ലീന് കേരള കമ്പനിയുടെയും നേതൃത്വത്തില് ഇതിനോടകം 1,35,000 കിലോ മാലിന്യങ്ങള് നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നീലിമല-അപ്പാച്ചിമേട് പരമ്പരാഗത പാതയില് 24 മണിക്കൂറും ശുചീകരണവും കൂടുതല് മൊബൈല് ടോയ്ലറ്റുകളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തീര്ഥാടനത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായതായി കലക്ടറേറ്റ് ഗവി ഹാളില് ചേര്ന്ന അവലോകന യോഗത്തില് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു. നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് സമയം കൊണ്ട് നിര്മാണം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓണ് കര്മവും നവംബര് 15-ന് മന്ത്രിമാര് നിര്വഹിക്കും. പമ്പയില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കണ്ട്രോള് റൂമും (ICR), ഇടത്താവളങ്ങളില് അധിക ഇ.വി., മൊബൈല് ചാര്ജിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യ-യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള്ക്കുമായി വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങള്
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കല് എന്നിവിടങ്ങളിലായി 5,000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. നിലയ്ക്കലില് എ.ഐ. പാര്ക്കിങ് സംവിധാനവും അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പമ്പയിലെയും സന്നിധാനത്തെയും ആശുപത്രികള് നവംബര് 17 മുതല് പൂര്ണതോതില് പ്രവര്ത്തിക്കും. നാല് ഓഫ്-റോഡ് ആംബുലന്സുകള് ഉള്പ്പെടെ 50-ഓളം ആംബുലന്സുകള് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി സജ്ജമാക്കി. ഭക്ഷണശാലകളിലെ ജീവനക്കാര്ക്ക് ഹെല്ത്ത് കാര്ഡ് നിര്ബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. 148 ചെയിന് സര്വീസുകളും 40 എ.സി. ബസുകളും അഞ്ച് മിനി ബസുകളും സര്വീസ് നടത്തും. ബി.എസ്.എന്.എല്. താല്ക്കാലിക ടവറുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവ സ്ഥാപിച്ച് മൊബൈല് നെറ്റ്വര്ക്ക് സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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