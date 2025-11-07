ശബരിമല തീർഥാടനം: ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും, സന്നിധാനത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കലക്ടറേറ്റിലെത്തും
ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കും. വനമേഖലയിലെ ആനത്താരകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവും കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
Published : November 7, 2025 at 6:46 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നു. തീർഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ
സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ്, പന്തളം, കുളനട എന്നിവിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുള്ളാർ അണക്കെട്ടിലും പൊലീസുകാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഓഫിസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കും. അനധികൃതമായി എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല.
വനമേഖലയിലെ ശ്രദ്ധയും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവും
അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ചില്ലകളും വനം വകുപ്പ് മുറിച്ചുമാറ്റും. കൂടാതെ, ളാഹ മുതൽ പമ്പ വരെയുള്ള 23 ആനത്താരകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും. തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജാഗ്രതാ നിർദേശം അടങ്ങിയ ബോർഡുകൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.
ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങൾ
ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഡോക്ടർമാരുടെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുടെയും സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ്, പത്തനംതിട്ട, റാന്നി, റാന്നി-പെരുനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ പൂർണ സജ്ജമാക്കും. പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ നിയോഗിക്കും. പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ താത്കാലിക ആയുർവേദ, ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറികളും ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
പമ്പ ത്രിവേണിയിലെ സ്നാന സരസിലും അനുബന്ധ കടകളിലും ദേവസ്വം ബോർഡ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ദർശന സമയം സംബന്ധിച്ച ബോർഡുകൾ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മെലപ്ര-മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി, മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി-ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ തീർഥാടനത്തിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കും. നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിയോസ്കുകളിൽ ആവശ്യമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ശുദ്ധത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും.
മറ്റ് പ്രധാന ക്രമീകരണങ്ങൾ
നദികളിലെ അപകട സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും ബാരിക്കേഡുകളും സ്ഥാപിക്കും. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കും. പന്തളത്ത് അഗ്നിരക്ഷാ വകുപ്പ് താത്കാലിക ഫയർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കും. പമ്പയിൽ സ്കൂബ ഡൈവിങ് സേവനം ഉറപ്പാക്കും. പമ്പ, എരുമേലി, പന്തളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സർവീസ് നടത്തും. ബസുകളിൽ തീർഥാടകർ ഓടിക്കയറുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജും
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ അളവും വിലയും ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ പരിശോധിക്കും. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില വിവരപ്പട്ടിക കടകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ആഹാരത്തിൽ മായം കലർത്തിയാൽ പരാതി നൽകാനുള്ള ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എല്ലാ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ടാകും. വനപാതകളിലുൾപ്പെടെ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ഉറപ്പാക്കാൻ ബിഎസ്എൻഎൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ്, തിരുവല്ല സബ് കലക്ടർ സുമിത് കുമാർ താക്കൂർ, ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ ആർ രാജലക്ഷ്മി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ ബേസ് കാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കും.
Also Read:- പുലർച്ചെ 3 മണിക്കൂർ ജോലി, പിന്നെ ജനസേവനം: 1.45 കോടി രൂപയുടെ വികസനം; വിജയൻ്റെ ജനകീയ ശൈലി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു