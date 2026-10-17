ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിലയ്ക്കലിൽ; തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി നട ഇന്ന് തുറക്കും
ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ, മന്ത്രി പി.സി വിഷ്ണുനാഥ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്, ജനപ്രതിനിധികൾ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, ജില്ലാ കലക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു
Published : October 17, 2026 at 11:25 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിലയ്ക്കലിലെത്തി. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനൊപ്പം രാവിലെ 9.30ഓടെ നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് വിലയിരുത്തി. തീർഥാടന കാലം തുടങ്ങാൻ ഒരു മാസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സന്ദർശനം.
നിലയ്ക്കൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ മന്ത്രിമാരായ കെ. മുരളീധരൻ, പി.സി വിഷ്ണുനാഥ്, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ, എംപിമാരായ ആൻ്റോ ആൻ്റണി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ഇതിനുശേഷം പമ്പ ശ്രീരാമസാകേതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന, ഏകോപന യോഗം ചേരും. വൈകിട്ട് നാലിന് സന്നിധാനത്തെത്തി ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം രാത്രിയോടെ മലയിറങ്ങും.
പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലമാക്കും
സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, ജില്ല കലക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങളും വാഹനങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങുന്നതിലെ ക്രമീകരണങ്ങളും സംഘം പരിശോധിച്ചു. വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വിട്ടുകിട്ടിയ ഭൂമിയിലാണ് നിലവിൽ പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ 3000 വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇത് പരമാവധി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി എത്തുന്ന തീർഥാടകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ, കുടിവെള്ള വിതരണം എന്നിവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും സംഘം വിലയിരുത്തി.
അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് നിർദേശം
നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പിലെ സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടിറങ്ങി പരിശോധന നടത്തിയത്. റോഡുകളുടെ ടാറിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നിർദേശം നൽകി. വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പൊലീസാണ്. ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്തി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ചയായി.
പരിശോധനയ്ക്കിടെ നിലയ്ക്കലിലുണ്ടായിരുന്ന തീർഥാടകരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആശയവിനിമയം നടത്തി. അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകി. നവംബർ 16ന് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണം. പാർക്കിങ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലെ ചെളി ഒഴിവാക്കാൻ മെറ്റൽ വിരിക്കുന്ന ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് നടത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പ, സന്നിധാനം, ശരണവഴികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒരുക്കങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തും. സുഗമമായ ദർശനം ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഏകോപനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി നട ഇന്ന് തുറക്കും
തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠര് ബ്രഹ്മദത്തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി പ്രസാദ് ഇ.ഡി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നിപകരും. തുലാമാസം ഒന്നിന് രാവിലെ അഞ്ചു മുതലാണ് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കുക. പുതിയ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഞായറാഴ്ച നടക്കും. സോപാനത്താണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ആർ. ജയകൃഷ്ണന്, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി. സുനിൽകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. തുടർന്ന് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും.
ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ദേവനന്ദൻ അർജുൻ, അനശ്വര എം. രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെ രാമവർമ്മ രാജയാണ് കുട്ടികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ദേവനന്ദൻ അർജുൻ ശബരിമല മേൽശാന്തിയെയും അനശ്വര എം. രഞ്ജിത്ത് മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെയും നറുക്കെടുക്കും. 2011ലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി തോമസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവാഭരണ മാളികയുടെ മുൻപിൽ വച്ച് കെട്ട് നിറച്ച് വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനുശേഷം 12ന് രക്ഷിതാക്കളുൾപ്പെടുന്ന സംഘം സന്നിധാനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മഹാനവമി, വിജയദശമി ദിനങ്ങളിൽ ശബരിമല നട തുറക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ തുലാമാസ പൂജകൾക്കുണ്ട്.
പൂജ അവധി ദിവസങ്ങൾ കൂടിയായതിനാൽ മണ്ഡലകാലത്തിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ബുക്കിങ് ആണ് തുടരുന്നത്. ദർശനത്തിനായുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം 50,000 കടന്നു. നട തുറക്കുന്ന ഇന്ന് മാത്രം 30,000 തീർഥാടകർ ഓൺലൈൻ വഴി ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 18ന് 50,000 പേരും ഒക്ടോബർ 19ന് 40,000 പേരും ഇതിനോടകം ദർശനത്തിനായി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുലാമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒക്ടോബർ 22ന് രാത്രി പത്തിന് നടയടക്കും.
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