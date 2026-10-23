ശബരിമല തീര്ഥാടനം: അന്തർ സംസ്ഥാന യോഗം ചേർന്നു; നിർണായക നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളും അറിയാം
കുമളി-വണ്ടിപ്പെരിയാർ വഴിഎത്തുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിത തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കും തീർഥാടനപാതയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് അധിക വിലയിടാക്കിയാൽ നടപടി
Published : October 23, 2026 at 8:31 PM IST
ഇടുക്കി: കുമളിവഴിയും വണ്ടിപ്പെരിയാർ വഴിയും ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടുക്കി, തേനി ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
തീർഥാടകർക്ക് കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് അറിയിച്ചു. ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളും അടക്കം തീർഥാടകർക്കാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തേനി ജില്ലാ കളക്ടർ വി. ശിവകൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് കേന്ദ്രം വണ്ടിപ്പെരിയാറിനു സമീപം വാളാർഡിയിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. അവിടെ ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും സത്രം വഴിയുള്ള കാനന പാതയിലൂടെ തീർഥാടകരെ കടത്തിവിടുന്നത്. ഹൃദ്രോഗമുൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരെ പമ്പ വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും.
ഇക്കാര്യമുൾപ്പെടെ തീർഥാടകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രചാരണം നൽകുമെന്ന് തേനി കളക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യും. മൈക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ്, ബാനറുകൾ, ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വഴിയുള്ള പ്രചാരണം തുടങ്ങിയവയും നടത്തും. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെൻ്റർ തുറക്കും. പദയാത്ര നടത്തുന്ന തീർഥാടകർക്ക് ധരിക്കാൻ റിഫ്ലക്ടർ ബാൻഡുകൾ നൽകും. ഈ മാസം 29 ന് റോഡ് സുരക്ഷാ യോഗം ചേരുമെന്നും തീർഥാടകർക്ക് ബോധവത്കരണം നൽകുമെന്നും തേനി കളക്ടർ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി . തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ മെഡിക്കൽ ടീമിനെ നിയോഗിക്കുകയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും.
പളനി, ദിണ്ഡിഗൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസ് നടത്തും. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അധിക ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രധാന പാതകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നവീകരണവും നവംബർ പത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കും. വാളാർഡി, സത്രം, പുല്ലുമേട്, മുക്കുഴി, ബോയ്സ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളില് വനം വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് ആവശ്യത്തിന് ശൗചാലയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. തീർത്ഥാടന പാതകളിലെ തട്ടുകട ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വില നിശ്ചയിച്ചതായും അധിക വിലയിടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് പറഞ്ഞു.
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സത്രത്തിനും പുല്ലുമേടിനുമിടയില് വനം വകുപ്പ് മൂന്നിടങ്ങളില്ക്കൂടി ഇത്തവണ സര്വീസ് സെൻ്ററുകള് (ഇക്കോ ഷോപ്പ്) തുറക്കും. സീറോ പോയിൻ്റ്, പുല്ലുമേട്, കഴുതക്കുഴി എന്നിവിടങ്ങളിലാണിത്. കുടിവെള്ളം, കഞ്ഞി, ലഘുഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കും. പുല്ലുമേടിനും സന്നിധാനത്തിനുമിടയില് ഒരു വാച്ച് ടവര് കൂടി നിര്മിക്കും. ആറു പേര് അടങ്ങുന്ന റാപ്പിഡ് റെസ്പോണ്സ് ടീമിനു പുറമേ പുല്ലുമേടിനും സന്നിധാനത്തിനുമിടയില് ഓരോ 500 മീറ്ററിലും രണ്ട് ഇക്കോ ഗാര്ഡുമാരും ഉണ്ടാവും. പകല് സമയങ്ങളില് ഡ്രോണ് നിരീക്ഷണവും ഏര്പ്പെടുത്തും.
മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് ആറ് ടീം 24 മണിക്കൂറും പട്രോളിംഗ് നടത്തും. ബ്രേക്ക് ഡൗണ് ആകുന്ന വാഹനങ്ങള് നന്നാക്കുന്നതിന് വര്ക്ക് ഷോപ്പ് സഹായം നല്കുന്നതിനടക്കം ഒരുക്കങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീപ്പ് സര്വ്വീസ് നടത്തുന്നവരുമായി ചര്ച്ച നടത്തി നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാനും അത് വിവിധ ഭാഷകളില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാനും മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതര്ക്ക് കളക്ടര് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
വാട്ടര് അതോറിറ്റി ഉപ്പുപാറ മുതല് കോഴിക്കാനം വരെ 15 കേന്ദ്രങ്ങളില് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യും.
ലഹരിക്കടത്തും ഉപയോഗവും തടയുന്നതിനായി കുമളിയില് എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കും. ഒരേ സമയം മൂന്നു ടീമുകള് മേഖലയില് പട്രോളിങ് നടത്തും. 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണമുണ്ടാകും.
മഞ്ചുമല, കുമളി, പെരിയാര്, പീരുമേട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില് തഹസീല്ദാരുടെ നേതൃത്വത്തില് കണ്ട്രോള് റൂമുകള് തുറക്കും. കുമളി ബാംബൂ ഗ്രോവ്സിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ടേറ്റ് മിനി കെ. ജോൺ,ഇടുക്കി ആർ.ഡി.ഒ എസ്. ശ്രീജിത്ത്, ഉത്തമപാളയം ആർ.ഡി.ഒ സെയ്ദ് മൊഹിയുദീൻ ഇബ്രാഹിം , തേനി എ.ഡി.എസ്.പി എൻ. മഹേഷ്, ഇടുക്കി ഡിവൈ.എസ്.പി രാജൻ കെ. അരമന, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആർ. ഷൈനി, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ജി. ബീനാ ഭദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ശബരിമല തീർഥാടനം: വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ
ശബരിമല തീർഥാടകർക്കായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്ന വാളാർഡിയിലടക്കം വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. ദിനേശൻ ചെറുവാട്ട് പറഞ്ഞു. തീർഥാടന കാലത്ത് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ശാന്തി ഹരിദാസിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മേഖലയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തും. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സി.എച്ച്.സി യിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും. വാളാർഡിയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് പൊലീസിനെ നിയോഗിക്കും. സത്രത്തിൽ മുൻ കാലങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ എ.ഡി.എം മിനി കെ. ജോൺ, ആർ.ഡി.ഒ എസ്. ശ്രീജിത്ത്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആർ. ഷൈനി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മണിമേഖലാ മുനിദാസ് , ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി. സുഭാഷ്, വിവിധ വകുപ്പു മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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