ശബരിമല തീർഥാടനം: അയ്യപ്പഭക്തരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തമിഴ്നാട്, കമ്പം–കമ്പംമെട്ട് പാതയിൽ പരിശോധന
കമ്പം മുതൽ കമ്പംമെട്ട് വരെ 10 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ച് എംഎൽഎയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും. അപകടകരമായ വളവുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും. കേരളവുമായി ചേർന്നാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.
Published : October 31, 2026 at 10:47 AM IST
ഇടുക്കി: ശരണം വിളികളുമായി ശബരിമലയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. തീർഥാടന കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന പാതകളിൽ തിരക്കും അപകട സാധ്യതയും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പം മുതൽ കേരള അതിർത്തിയായ കമ്പംമെട്ട് വരെയുള്ള പാതയിൽ സമഗ്ര പരിശോധന നടത്തി കമ്പം എംഎൽഎ ജഗന്നാഥ് മിശ്രയും വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും.
ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. റോഡിന്റെ സുരക്ഷ, ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ, അപകട സാധ്യതയുള്ള വളവുകൾ, റോഡരികിലെ കാടുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച സംഘം ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശവും നൽകി.
തീർഥാടന പാതയിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധന
ശബരിമല തീർഥാടനകാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്തരാണ് കമ്പം–കമ്പംമെട്ട് പാതയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തീർഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതോടെ റോഡിലെ ഗതാഗതത്തിരക്കും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളും ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്രാപാതയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ എംഎൽഎയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും രംഗത്തിറങ്ങിയത്.
ഹൈവേ, റവന്യൂ, വനം വകുപ്പുകളിലെയും പൊലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. റോഡിലെ അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും തീർഥാടകർക്ക് തടസമില്ലാത്ത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായിരുന്നു പരിശോധനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയത്.
റോഡരികിലെ കാടുകൾ വെട്ടിമാറ്റും; അപകടവളവുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ
പരിശോധനയിൽ റോഡരികിലെ കാടുകൾ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അവ ഉടൻ വെട്ടിമാറ്റാൻ നിർദേശം നൽകി. കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് റോഡിലെ വളവുകളും എതിർദിശയിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളും വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
അപകട സാധ്യതയുള്ള വളവുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും എംഎൽഎ നിർദേശിച്ചു. തീർഥാടനകാലത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഡ്രൈവർമാർക്കിടയിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവത്ക്കരണം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമിതവേഗം ഒഴിവാക്കുക, അപകടകരമായ വളവുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകും. തീർഥാടകരുടെ യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കേരള–തമിഴ്നാട് സംയുക്ത സുരക്ഷാ നീക്കം
ശബരിമല തീർഥാടനം കേരളത്തിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ലെന്നും തീർഥാടകർ കടന്നുപോകുന്ന അന്തർസംസ്ഥാന പാതകളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കമ്പംമെട്ട് വഴി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് യാത്രയിലുടനീളം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം പ്രധാനമാണ്.
തീർഥാടന കാലത്ത് കേരളവും തമിഴ്നാടും സംയുക്തമായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് കമ്പം എംഎൽഎ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര അറിയിച്ചു. റോഡിന്റെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ തീർഥാടകർക്ക് ആശ്വാസകരമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ശബരിമല സീസണിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് വർധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർദേശിച്ച സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധ. അയ്യപ്പഭക്തരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അതിർത്തികളില്ലെന്ന സന്ദേശവുമായി തമിഴ്നാട് നടത്തുന്ന ഈ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തീർഥാടന യാത്ര കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുമോയെന്നാണ് ഇനി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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