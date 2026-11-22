അയ്യപ്പന്മാർ മലകയറുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിർദേശങ്ങളുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്, സ്വാമിമാര്ക്ക് ആശ്വാസമായി സര്ക്കാര് ആയുർവേദ ആശുപത്രി
അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് 04735 203232 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു
Published : November 22, 2026 at 5:33 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയ്യപ്പദർശനത്തിന് വരുന്ന ഭക്തർ കഠിനമായ മലകയറ്റ വേളയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നൽകുന്ന എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ തീർഥാടനത്തിന് മുമ്പ് പരിശോധന നടത്തി യാത്രയ്ക്കുള്ള ആരോഗ്യാനുമതി ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് നേടണം. അടുത്തിടെ ഹൃദയാഘാതം, ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ഹൃദയസ്തംഭനം എന്നിവ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ മല കയറരുത്.
ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി തുടരുക. ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, മരുന്നുകളുടെ കുറിപ്പടിയും കൈവശം കരുതുക. ശാരീരികശേഷിക്കനുസരിച്ച് മാത്രം മലകയറുക. അമിതമായ വേഗവും ശാരീരിക അധ്വാനവും ഒഴിവാക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കുക. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. (ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം വെള്ളത്തിന് നിയന്ത്രണമുള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം പാലിക്കുക) ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി മലകയറരുത്.
തിരക്കിനിടയിൽ തള്ളിക്കയറുന്നതും ഓടുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. നെഞ്ചുവേദനയോ ശ്വാസംമുട്ടലോ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ യാത്ര നിർത്തുക. വൈദ്യസഹായം തേടുക. നെഞ്ചിൽ വേദന, ഭാരം, മുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത, ശ്വാസംമുട്ടൽ, അമിതമായ വിയർപ്പ്, തലകറക്കം, ബോധക്ഷയം, ഹൃദയമിടിപ്പിലെ അസാധാരണമായ വ്യതിയാനം, പെട്ടെന്നുള്ള അമിതക്ഷീണം, കൈകളിലേക്കോ താടിയെല്ലിലേക്കോ പുറംഭാഗത്തേക്കോ പടരുന്ന വേദന എന്നിവ ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയസംബന്ധമായ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി കണക്കാക്കണം. ഉടൻ നടത്തം നിർത്തി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കുക.
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം തേടുക. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുക. അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് 04735 203232 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു .
അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ആശ്വാസമായി സന്നിധാനത്തെ ആയുർവേദ ആശുപത്രി
ശബരീശ സന്നിധിയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ആശ്വാസമേകി സന്നിധാനത്തെ സർക്കാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി. കഠിനമായ മലകയറ്റം കഴിഞ്ഞ് സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാരുടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ ആശ്വാസം പകരുകയാണ് ഇവിടെ. തോൾവേദന, മുട്ടുവേദന, പാദവേദന, ഉളുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായാണ് കൂടുതൽ ഭക്തരും ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നത്. ഇവർക്ക് കഷായം, കുഴമ്പ്, ഉഴിച്ചിൽ, പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നൽകുന്നത്.
വലിയ നടപ്പന്തലിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ 21 ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഏഴ് ഡോക്ടർമാർ, നാല് പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, നാല് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരാണ് സേവനത്തിനുള്ളത്. മല കയറിയെത്തുന്ന അയ്യപ്പൻമാർക്കൊപ്പം സന്നിധാനത്ത് ദിവസങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആശുപത്രിയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രധാനമായും ശ്വാസതടസ്സം, ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകൾക്കാണ് ചികിത്സ തേടുന്നത്. പനിക്കുള്ള ചികിത്സയും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സംരംഭമായ ഔഷധിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചില്ലുകുപ്പികളിലാക്കി ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സന്നിധാനത്തിന് പുറമെ പമ്പയിലും എരുമേലിയിലും സമാനമായ ആയുർവേദ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
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