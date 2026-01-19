മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീര്ഥാടനത്തിന് സമാപനം; ശബരിമല ക്ഷേത്രനട നാളെ അടയ്ക്കും, അയ്യപ്പ ദര്ശനപുണ്യം നുകര്ന്ന് 52 ലക്ഷം ഭക്തര്
പെരിയസ്വാമി മരുതുവന ശിവന്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 30 അംഗ സംഘമാണ് വന്ന പാതയിലൂടെ തിരുവാഭരണ പേടകവുമായി മടങ്ങുന്നത്. ജനുവരി 23-ന് വൈകിട്ട് സംഘം പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലെത്തും.
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ക്ഷേത്രനട നാളെ (ജനുവരി 20) അടയ്ക്കും. പന്തളം കൊട്ടാരം രാജപ്രതിനിധി പുണര്തംനാള് നാരായണ വര്മയുടെ ദര്ശനത്തിന് ശേഷം രാവിലെ 6:30-ന് നട അടയ്ക്കും.
രാവിലെ അഞ്ചിന് നട തുറക്കും. തുടര്ന്ന് കിഴക്കേ മണ്ഡപത്തില് ഗണപതിഹോമം. ഗണപതിഹോമത്തിന് ശേഷം തിരുവാഭരണ മടക്കയാത്ര പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടും. പെരിയസ്വാമി മരുതുവന ശിവന്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 30 അംഗ സംഘമാണ് വന്ന പാതയിലൂടെ തിരുവാഭരണ പേടകവുമായി മടങ്ങുന്നത്. ജനുവരി 23-ന് വൈകിട്ട് സംഘം പന്തളം സ്രാമ്പിക്കല് കൊട്ടാരത്തിലെത്തും.
മേല്ശാന്തി അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തില് വിഭൂതിയഭിഷേകം നടത്തി ഹരിവരാസനം ചൊല്ലി വിളക്കണച്ച് ശ്രീകോവിലിന് പുറത്തിറങ്ങി നടയടയ്ക്കും. താക്കോല്ക്കൂട്ടം രാജപ്രതിനിധിക്ക് കൈമാറും.
പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ദേവസ്വം പ്രതിനിധികളുടെയും മേല്ശാന്തിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് രാജപ്രതിനിധി താക്കോല്ക്കൂട്ടം ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്ക്ക് നല്കും. മാസപൂജ ചെലവുകള്ക്കുള്ള പണക്കിഴിയും സമ്മാനിച്ച് രാജപ്രതിനിധി പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നതോടെ ഈ തീര്ഥാടന കാലത്തിന് സമാപനമാകും.
ശബരിമലയില് എത്തിയത് 52 ലക്ഷം തീര്ഥാടകര്
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ജനുവരി 18 രാത്രി ഏഴ് വരെ പമ്പ വഴിയും പരമ്പരാഗത കാനനപാതയായ സത്രം-പുല്ലുമേട് വഴിയും സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത് 52,10,596 ഭക്തര്. പമ്പ വഴി 50,07,809 പേരും സത്രം-പുല്ലുമേട് വഴി 2,02,781 ഭക്തരുമാണ് എത്തിയത്. 3,056 പേര് ദര്ശനത്തിന് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് കാനനപാത വഴി മടങ്ങി. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി 19 രാത്രി ഒമ്പത് വരെയാണ് ഭക്തര്ക്ക് ദര്ശനം. ജനുവരി 20-ന് രാവിലെ 6:30-ന് നട അടയ്ക്കും. പന്തളം രാജപ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് ദര്ശനത്തിന് അനുവാദമുള്ളത്.
സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത് 23 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന്
ശബരിമല തീര്ഥാടന കാലത്ത് മികച്ച സേവനം നല്കി സന്നിധാനത്തെ അത്യാധുനിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം. 2025 നവംബര് 17 മുതല് 2026 ജനുവരി 19 വരെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് 96,826 ഭക്തര്. സൗജന്യമായി 23.19 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് നല്കിയതായി ചാര്ജ് മെഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡോ. ജിജോ മാത്യു അറിയിച്ചു.
24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിച്ച ആശുപത്രിയില് എല്ലാവിധ സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഹൃദയസ്തംഭനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50 കേസുകള് എത്തി. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്കി സുരക്ഷിതമായി ഇവരെ കോന്നി മെഡിക്കല് കോളജ്, കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളജ്, പത്തനംതിട്ട ജനറല് ആശുപത്രി എന്നിവിടങ്ങിലേക്ക് മാറ്റാനായി. രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോകിനെസ് മരുന്നടക്കം ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ അപകടങ്ങളില് പെട്ട 19 ഭക്തര് ചികിത്സ തേടി. 12,215 പേര് പനിയുമായി ആശുപത്രിയില് എത്തി. ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് 9,666, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്ക്ക് 818, ശ്വാസകോശ അസുഖത്തിന് 7,306 പേരും ചികിത്സ തേടി. 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിച്ച ലാബില് ഹൃദയാഘാതം തിരിച്ചറിയുന്ന ട്രോപോണിന് പരിശോധനയടക്കം ചെയ്തു. പാമ്പു കടിയേറ്റാലുള്ള ആന്റി വെനം, റാബിസ് വാക്സിന് എന്നിവയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തില് നിന്ന് ഫിസിഷന്, സര്ജന്, ഓര്ത്തോ, അനസ്തേഷ്യിസ്റ്റ്, പീഡീയാട്രീഷ്യന് മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില് നിന്ന് കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റ്, പള്മണോളജിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കി. രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജന്, ഏഴു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുകള്, രണ്ട് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്സ്, രണ്ട് എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യന്സ്, ഏഴു ഫാര്മസിസ്റ്റുകള്, 10 പാരാമെഡിക്കല് ജീവനക്കാര് എന്നിവര് 24 മണിക്കൂറും സേവന സന്നദ്ധരായിരുന്നു.
