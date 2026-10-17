'അരവണയ്ക്ക് ഇത്തവണ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ല'രാജ്യത്തെ മികച്ച തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് ദർശനം സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 17, 2026 at 4:24 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ഈ തീർഥാടന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് തിരുപ്പതി മോഡലിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മണ്ഡല, മകര വിളക്ക് തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വഴിപാട്, പ്രസാദം തുടങ്ങിയവ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പം, അരവണ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത്തവണ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഭക്തരുടെ സുഗമമായ ദർശനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പൊലീസ് സേന, ഫയർ ഫോഴ്സ് സേന എന്നിവയെ സേന മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിന്യസിക്കും.
ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പണികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് സമയത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അതെല്ലാം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ക്യൂ ഷെഡുകൾ, മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം, പമ്പയിൽ തുണി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി, പമ്പ മലിനീകരണമാകാതിരിക്കാനുള്ള പരമാവധി നടപടികൾ എന്നിവയെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പമ്പയിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നിലയ്ക്കൽ ആദ്യമായി 6,000 പേരെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ജർമ്മൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഷെഡ് പണിയുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം ഈ അവലോകന യോഗത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം 22 മെഡിക്കൽ എമർജൻസി യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല തീർഥാടകർക്കായി 461 ബസുകളാണ് കെഎസ്ആർടിസി സജ്ജമാക്കുന്നത്. വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ശബരിമലയേയും ചേർത്ത് ടെമ്പിൾ കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി.
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റോഡ് സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തും. ചാലക്കയം റോഡ് പിഡബ്ല്യുഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 കോടി രൂപ മുടക്കി നവീകരിക്കുകയാണ്. നിർമാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. തീർഥാടകർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കാൻ ആശുപതികളിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ഈ സീസണിൽ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മണ്ഡലകാല തീർഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെയും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പമ്പ ശ്രീരാമസാകേതം ഓഡിറ്റോറിയത്തില് വച്ചാണ് യോഗം ചേർന്നത്. യോഗത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ട് നാലിന് ഇരുവരും സന്നിധാനത്തെത്തി ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. തുടർന്ന് അഞ്ച് മണിയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തും.
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