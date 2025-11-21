ETV Bharat / state

ശബരിമലയിൽ ഭക്തജനപ്രവാഹം: 5 ലക്ഷം പേർ ദർശനം നടത്തി; സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ നിർണായക ഇളവ്

സ്‌പോട്ട് ബുക്കിങ് എണ്ണം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. വെർച്വൽ ക്യൂ ലഭിക്കാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് ആശ്വാസമാകും.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയ മുതിർന്ന ഭക്തയെ സഹായിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 21, 2025 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂജയ്ക്കായി നവംബർ 16ന് ശബരിമല നട തുറന്നശേഷം ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തിയത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം തീർഥാടകർ. നവംബർ 21 വൈകിട്ട് ഏഴു വരെ 4,94,151 തീർഥാടകരാണ് എത്തിയത്. നവംബർ 21ന് മാത്രം വൈകിട്ട് ഏഴുവരെ 72,037 തീർഥാടകർ ദർശനം നടത്തി.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
സന്നിധാനത്ത് എത്തിയ മുതിർന്ന ഭക്തൻ (ETV Bharat)

സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ ഇളവ്

ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് ഇളവ് എത്ര പേർക്ക് നൽകണമെന്ന് സാഹചര്യം നോക്കി ദേവസ്വത്തിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എത്ര പേർക്ക് നൽകണമെന്നത് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും ശബരിമലയിലെ പൊലീസ് ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർക്കും തീരുമാനിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എത്രവേണമെന്നത് ഒരോ സമയത്തെയും തിരക്ക് നോക്കി തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് നിർദേശം. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് 5000 ആയി നിജപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിലാണ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർക്കും സന്നിധാനത്തെ ചുമതലയുളള എഡിജിപിക്കും ആവശ്യമായ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത്. നിലയ്ക്കലാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യമുള്ളത്. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് പ്രതിദിനം 5000 ആയി നിജപ്പെടുത്തിയതോടെ ശബരിമലയിലെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞിരുന്നു.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
കുഞ്ഞു ഭക്തയോടൊപ്പം ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)

ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസം

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവ് ദൂരദിക്കുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന, ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ ഭക്തർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിലയ്ക്കലിലെ കൗണ്ടറുകൾ വഴി സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് നടത്തി ദർശനം നടത്താനുള്ള അവസരം ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ ലളിതമാകും. തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായാൽ മാത്രമേ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയുള്ളൂ.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)
Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഭക്തർ (ETV Bharat)

തിരക്ക് നിയന്ത്രണവും ക്രമീകരണങ്ങളും

പ്രതിദിനം 80,000 പേർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴിയും ദർശനം അനുവദിക്കാനാണ് നേരത്തെ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും തിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രായോഗികമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സ്ഥലത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരം നൽകുന്നത് ക്യൂ സംവിധാനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സഹായിക്കും. സന്നിധാനത്തെ തിരക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പരിചയസമ്പന്നരായ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനെട്ടാം പടിയിലൂടെ മിനിറ്റിൽ 80 മുതൽ 90 വരെ ഭക്തരെ കടത്തിവിടാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ നടപ്പന്തലിലെ ക്യൂവിൻ്റെ നീളം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)
Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)

സൗകര്യങ്ങളും ജാഗ്രതയും

വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഇനിയും വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത. മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ അവസാന വാരത്തോടെ ഭക്തരുടെ ഒഴുക്ക് അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തും. അന്നദാനം, കുടിവെള്ള വിതരണം, പ്രാഥമിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയും ദേവസ്വം ബോർഡ് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പമ്പയിൽനിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള പാതയിൽ നീലിമല, അപ്പാച്ചിമേട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭക്തർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാർഡിയോളജി സെൻ്ററുകളും സജ്ജമാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാനും പൂങ്കാവനം മാലിന്യമുക്തമായി സൂക്ഷിക്കാനും ഭക്തർ സഹകരിക്കണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)

യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ

ശബരിമലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയായതും യാത്ര സുഗമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി പമ്പയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ചെയിൻ സർവീസുകളും ഭക്തർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നിലയ്ക്കലിൽ വിപുലമായ പാർക്കിങ് സൗകര്യമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ കെഎസ്ആർടിസി തയാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലകാലം സുരക്ഷിതവും പരാതിരഹിതവുമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ പൊലീസ്, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം തുടങ്ങിയ എല്ലാ വകുപ്പുകളും പൂർണമായ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടം കൂടിയാകുമ്പോൾ ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Mandalam Makaravilakku season Sabarimala pilgrim statistics High Court Devaswom bench Virtual queue spot booking
ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തിയവർ (ETV Bharat)

Also Read:- ചുരം കയറിയുള്ളൊരു യാത്ര.... അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമാണ്, സുന്ദരം ഈ സ്വര്‍ഗീയ ഭൂമി

TAGGED:

MANDALAM MAKARAVILAKKU SEASON
SABARIMALA PILGRIM STATISTICS
HIGH COURT DEVASWOM BENCH
VIRTUAL QUEUE SPOT BOOKING
SABARIMALA SPOT BOOKING RELAXED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.