ശബരിമലയിലെ വാഗ്ദോഷം; മൂകാംബിക ഉൾപ്പെടെ 25 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരിഹാര പൂജകൾ
2018ൽ ശബരിമലയിൽ നടന്ന ദേവപ്രശ്നത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഗ്ദോഷമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്
Published : August 6, 2026 at 8:44 AM IST
കാസർകോട്: ശബരിമല ശ്രീ ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാഗ്ദോഷം പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പരിഹാരക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചു. മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്നോടിയായി കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേക വഴിപാടുകളും പൂജകളും നടത്തുന്നത്.
2018ൽ ശബരിമലയിൽ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്നത്തിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വാഗ്ദോഷമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്ത് എത്തിയ ഭക്തരോട് ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അസഭ്യം പറയുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായി പ്രശ്നവിധിയിൽ തെളിഞ്ഞത്. ഈ ദോഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ വിപുലമായ പരിഹാരക്രിയകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന മണ്ഡലകാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശ്നവിധിയിൽ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂജകളും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം.
വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജകൾ
2018ലെ ദേവപ്രശ്ന വിധി പ്രകാരം കൊല്ലൂർ മൂകാംബികയിലും കാസർകോട് ബേള കുമാരമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും വഴിപാടുകൾ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂകാംബികയിൽ നാക്കും മണിയും നാരായവും സമർപ്പിച്ച് വാഗ്ദോഷത്തിന് പരിഹാരക്രിയ ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് നടന്ന നിറപുത്തരി ദിനത്തിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ വച്ച് പൂജിച്ച മണിയാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. വരാനിരിക്കുന്ന നവരാത്രി ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ മഹാപൂജയും നടക്കും.
ഇതിനുപുറമെ കുമാരമംഗലം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാർത്തിക പൂജയും 1001 രൂപ മഹാകാണിക്ക സമർപ്പണവും പൂർത്തിയായി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേക രംഗപൂജയും നടത്തുമെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ശ്രീനിവാസ് വ്യക്തമാക്കി. മൂകാംബികയിലെ മഹാപൂജ നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ കുമാരമംഗലത്ത് രംഗപൂജയും ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇതിനുള്ള ബുക്കിങ് പൂർത്തിയായതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ശാന്തകുമാർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൂജകൾക്കായി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു.
കണ്ണൂർ എടക്കാട് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാകാണി സമർപ്പണവും തൃശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും നടത്തും. ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങി നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവായൂരിൽ നിറമാല, നെയ്യ്വിളക്ക്, പാൽപായസം, കാണിക്ക സമർപ്പണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പരിഹാരക്രിയകൾ.
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ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ പൂജകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടായ ദോഷങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ പൂർണ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പറയുന്നത്. പരിഹാരക്രിയകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ നേരത്തെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ചിങ്ങമാസ പൂജകൾ
ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ശ്രീ ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രനട ഓഗസ്റ്റ് 16ന് തുറക്കും. 16 മുതൽ 21 വരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. തുടർന്ന് ഓണം പൂജകൾക്കായി ഓഗസ്റ്റ് 24ന് വീണ്ടും നട തുറക്കും. 28 വരെയാണ് ഓണം പൂജകൾ നടക്കുക. ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഭക്തർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
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