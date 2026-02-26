ശബരിമല പടിപൂജ ബുക്കിങ്ങിൽ വൻ ക്രമക്കേട്; രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം
വ്യാജ മേൽവിലാസത്തിൽ പടിപൂജ ബുക്ക് ചെയ്ത് മറിച്ചുവില്ക്കുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ ബുക്കിങ് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
Published : February 26, 2026 at 8:31 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ പടിപൂജ ബുക്കിങ്ങിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി. പടിപൂജ ബുക്ക് ചെയ്തത് വ്യാജ മേൽവിലാസങ്ങളിലാണെന്നും ഇത് മറിച്ചുവിൽക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ പടിപൂജ ബുക്കിങ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിർദേശം
ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറുടെ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബുക്കിങ്ങിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പടിപൂജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്ത് മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പടിപൂജ ബുക്കിങ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി പകരം പടിപൂജ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയിൽത്തന്നെ ആശങ്കയുണ്ടെന്നും സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ദേവസ്വം ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി. അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ ബുക്കിങ് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വമേധയാ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഹർജി മാർച്ച് 4ന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പ്
ശബരിമലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഭക്തിസാന്ദ്രവുമായ വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് പതിനെട്ടാം പടിയിലുള്ള പടിപൂജ. തന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ മേൽശാന്തിയാണ് ഈ സവിശേഷ പൂജ നിർവഹിക്കുന്നത്. ദിവസവും ഒരു പടിപൂജ മാത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുക എന്നതിനാൽ ഇതിനായി വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ 2035 വരെയുള്ള പടിപൂജകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരുന്ന ഈ വഴിപാട് നടത്താൻ സാധാരണക്കാരായ യഥാർഥ ഭക്തർ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ മറവിൽ സന്നിധാനത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് അരങ്ങേറുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ രീതി
മുൻകൂട്ടി ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇടനിലക്കാരും ഏജൻ്റുമാരും വ്യാജ പേരുകളിലും മേൽവിലാസങ്ങളിലും പടിപൂജ ബുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ പ്രധാന രീതി. പിന്നീട് ബുക്കിങ് തീയതി അടുക്കുമ്പോൾ വഴിപാട് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റ് ഭക്തരെ സമീപിച്ച് വൻ തുകയ്ക്ക് ഇത് മറിച്ചുവിൽക്കുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് പകരം യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളാണ് പലപ്പോഴും പൂജ നടത്താൻ എത്താറുള്ളതെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ ഐടി സെല്ലിലെ ജീവനക്കാരുടെയോ ഒത്താശയോടെയല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് വർഷങ്ങളായി തുടരാൻ സാധിക്കില്ല. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കാതെയും ബുക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി തന്നെയാണോ പൂജയ്ക്ക് എത്തിയതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താതെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന സംശയം ശക്തമാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭരണപരമായ വലിയ വീഴ്ചയിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
കർശന നടപടിക്ക് സാധ്യത
ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതിലൂടെ വ്യാജ ബുക്കിങ്ങുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും റദ്ദാക്കാനും സാധിക്കും. ബുക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ റദ്ദാക്കി കാത്തിരിപ്പ് പട്ടികയിലുള്ള യഥാർഥ ഭക്തർക്ക് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ അവസരം നൽകുന്ന പുതിയൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യവും ഭക്തജന സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫിസർ സമർപ്പിക്കുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കേസിൽ നിർണായകമാകും. വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കുമെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അപര്യാപ്തതയല്ല, മറിച്ച് സംവിധാനങ്ങളെ ബോധപൂർവം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണതയാണ്. വരും നാളുകളിൽ ശബരിമലയിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ, കളഭാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രധാന വഴിപാടുകളിലെ ബുക്കിങ്ങുകളിലും കർശനമായ ഓഡിറ്റിങ്ങിനും പരിശോധനകൾക്കും ഈ സംഭവം വഴിയൊരുക്കിയേക്കും.
