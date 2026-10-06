ശബരിമലയിൽ 400 മുറികൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം; ബുക്കിങ് നാളെ ആരംഭിക്കും
തുലാമാസ പൂജ മുതൽ സന്നിധാനത്ത് കൂടുതൽ മുറികൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.
Published : October 6, 2026 at 5:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പൂർണമായും ഓൺലൈനാകുന്നു. തുലാമാസ പൂജ മുതൽ ദിവസവും 400 റൂമുകൾ ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ 190 റൂമുകളായിരുന്നു ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കി റൂമുകൾ സന്നിധാനത്തെ അക്കോമഡേഷൻ ഓഫീസ് വഴിയാണ് ഭക്തർക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
എല്ലാ മേഖലകളിലും ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനത്തെ തുടർന്നാണ് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന റൂമുകളുടെ എണ്ണം 400 ആക്കി ഉയർത്തിയത്. നിലവിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലും ഇനിമുതൽ ഓൺലൈനായി പത്തു റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
റൂം ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി
- www.onlinetdb.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
- സാധുവായ മൊബൈൽ നമ്പറോ ഇ-മെയിൽ ഐഡിയോ വച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
- 'അക്കോമഡേഷൻ' അല്ലെങ്കിൽ 'റൂം ബുക്കിങ്' എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥലം(സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ പോലുള്ളവ) ഏതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. വിശദാംശങ്ങളും താമസ തിയ്യതിയും നൽകുക.
- ആവശ്യമായ മുറി വാടക യുപിഐ വഴി അടയ്ക്കുക.
ബുക്കിങിനിടയിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ തിരക്ക് മൂലം ബുക്കിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ രേഖകൾ സഹിതം Onlinerectdb@gmail.com എന്ന ഇ- മെയിൽ വിലാസത്തിൽ പരാതി അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. തുലാമാസ പൂജയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ റൂം ബുക്കിങ് നാളെ രാവിലെ(07.10.2026) 7 മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ശബരിമല തീര്ഥാടനം; പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പ്പനയും ഉപയോഗവും നിരോധിച്ചു
മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ കാലയളവില് വടശേരിക്കര മുതല് സന്നിധാനം വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ തീര്ഥാടന പാതകള്, വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങള് (ഇടത്താവളങ്ങള്), വഴിയോരക്കടകള്, ഹോട്ടലുകള്, താല്ക്കാലിക സ്റ്റാളുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നവംബര് 11 മുതല് 2027 ജനുവരി 25 വരെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങള് സൂക്ഷിക്കുന്നതും പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതും വില്പ്പന നടത്തുന്നതും പൂര്ണമായി നിരോധിച്ചു.
ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ എക്സൈസ്, പൊലീസ്, റവന്യൂ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവര്ക്ക് സിഒടിപിഎ ആക്ടും മറ്റ് പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് നിയമനടപടികളും പിഴയും ചുമത്തുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് എ നിസാമുദ്ദീന് അറിയിച്ചു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തീര്ഥാടകര് സംഗമിക്കുകയും വിരിവയ്ക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഈ പ്രദേശങ്ങളില് പുകയില ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും വില്പ്പനയും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനും തീര്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ശുചിത്വത്തിനും തടസം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി.
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